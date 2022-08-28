 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Официальный Киев поддержал Путина: Совбез Украины признал главный тезис Кремля, - М.Ростовский
20:17 29.08.2022

Что мы узнали из откровений "правой руки" Зеленского

Последние дни августа - время хандры: тяжело провожать лето. А в этом году настроение мощно тянет вниз еще и текущая геополитическая ситуация. То ли дело предыдущие годы, когда мы воспринимали как данность мирное небо над головой! Но было ли то мирное небо прошлых лет действительно данностью или нам так только казалось? Выданные на излете этого лета откровения секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова стали убедительным указанием на то, что к действительности гораздо ближе второй вариант.

"Мы готовились к войне, готовились очень мощно... Причем подготовка у нас началась к войне после 8–9 декабря 2019 года, когда президент нашей страны Зеленский не согласился в Париже на те условия, которые нам предлагали Россия, Франция и Германия.

Мягко говоря, он сказал: "Нет, друзья, "Минска-3" не будет…" Мы на следующий день начали понимать, что большая война с РФ неминуема".

Что мы узнали из откровений "правой руки" Зеленского
ФОТО: PRESIDENT.GOV.UA.
Сразу хотелось бы внести важное уточнение в эти слова Алексея Данилова. На своей единственной на данный момент очной встрече с Путиным во французской столице Зеленский вовсе не сказал твердое "нет" какому-то гипотетическому (слово "мифическому", возможно, здесь будет даже еще более уместным) "Минску-3".

Итоги рандеву были, с одной стороны, гораздо более неоднозначными, а с другой стороны - гораздо более депрессивными. В самом Париже новый президент Украины подтвердил свою приверженность выполнению Минских соглашений ("Минску-2" на жаргоне Алексея Данилова). Но, едва Зеленский долетел до Киева, как эта приверженность была де-факто дезавуирована ключевыми членами его тогдашней команды вроде занимавшего на тот момент должность министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

И не надо говорить, что Алексей Данилов не в курсе этих "нюансов". На тот момент он уже занимал свою нынешнюю должность в Совете национальной безопасности и обороны и был не просто сторонним свидетелем, а непосредственным участником того, что сейчас однозначно воспринимается как рубежный момент украинской политической драмы.

Если Алексей Данилов "врет как очевидец" по поводу таких "деталей" (надо ли напоминать, что на самом деле это совсем не детали?), то можно ли тогда доверять его главному "месседжу"?

В силу очевидных причин слова "Алексей Данилов" и "заслуживающий доверия" являются в моих глазах совершенно несочетаемыми понятиями. Но в данном конкретном случае я готов сделать исключение. С момента подписания "Минска-2" в феврале 2015 года я написал бессчетное количество текстов об этом событии. Все эти тексты были разными - и при этом депрессивно одинаковыми. "Одинаковость" выражалась в ощущении полного тупика. И при президенте Порошенко, и при президенте Зеленском официальный Киев не собирался выполнять свои формальные обязательства. А президент Путин не собирался оставлять Донбасс на произвол судьбы - или в данном случае официального Киева.

Но и это еще не все: в период с февраля 2015 года по февраль 2022-го демаркационная линия между мятежными республиками Донбасса и территориями, которые оставались под контролем официальных властей Украины, не была константой. Используя тактику мелких шагов и шажков, силы официального Киева постоянно сдвигали эту линию - понятно, в каком направлении.

В чем состоит главный вывод? В том, что события 24 февраля вовсе не были громом среди ясного небо, как это тогда показалось некоторым. Небо перестало быть ясным задолго до последнего месяца этой зимы.

Однако человеческий мозг - очень консервативный орган, который с трудом воспринимает что-то принципиально новое. Особенно если это принципиально новое является для наших мозгов чем-то крайне неприятным или даже невыносимым.

И вот теперь Алексей Данилов сделал очень важный подарок историкам будущего и, усилю свое высказывание, исторической науке в целом: признал, что, пока мы наслаждались блаженством неведения (или находились в состоянии отрицания невыносимой будущей реальности), механизм конфликта был уже запущен, а его часики уже вовсю тикали.

Зачем секретарь киевского Совбеза пошел на такой шаг? Не для того, естественно, чтобы сделать приятное Кремлю, признав абсолютную правоту его очень важного тезиса - тезиса, который Данилов воспроизвел практически дословно: официальный Киев уже давно начал готовиться к полномасштабному вооруженному конфликту с Донбассом и Россией.

Цель заявления Данилова была совсем другой - показать, что администрация Зеленского состояла и состоит из мудрых и прозорливых государственных деятелей, способных "заглянуть в будущее". Но цель тех или иных действий и их конечный результат очень часто не совпадают. Откровения секретаря киевского совбеза являются ярким примером этого "очень часто" - по крайней мере, если смотреть на ситуацию из Москвы.

Надо ли это делать в принципе - смотреть на данную ситуацию из Москвы? Ведь как я уже сказал выше, большинство заявлений Алексея Данилова - это всего лишь "залпы информационной войны". Думаю, что надо - хотя бы для того, чтобы научиться привыкать: если некий вариант будущего кажется нам крайне непривлекательным, он все равно имеет шансы скоро стать частью (или даже основой) нашей действительности. Привыкать к этому, конечно, не хочется, но надо.

Мих.Ростовский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661793420


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