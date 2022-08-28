Багдад. Президентский дворец захвачен шиитскими отрядами "садристов", идут уличные бои

21:00 29.08.2022

Захваченный протестующими правительственный дворец перешел под контроль армия Ирака



Пока садристы купались в президентском бассейне, власти ввели в стране комендантский час

На улицах Ирака продолжаются столкновения между военными и сторонниками шиитского лидера Муктады ас-Садра. На данный момент сообщается о двух погибших и как минимум 25 раненых у президентского дворца в Багдаде и у штаба "Хашд-Шааби".



В некоторых частях столицы Ирака слышны выстрелы. В связи с обстановкой, премьер страны объявил в Багдаде повышенную боеготовность. В то же время по всей стране с 19:00 теперь действует комендантский час.



Сегодня, 29 августа, сторонники Садра в ходе протестов заполнили правительственную "зеленую зону" и ворвались во Дворец республик в Багдаде. Силовики не смогли сдержать активистов – садристы отпраздновали свою победу роскошно, заполонив бассейн во дворце после штурма.



Главной целью протестующих является роспуск парламента и проведение досрочных выборов. В стране уже 10 месяцев не удается сформировать правительство.



о том, что в столицу Ирака Багдад введены войска.



Эмилия Руднева