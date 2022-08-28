Индийские ракеты BrahMos могут появится в украинском небе

21:14 29.08.2022

Содиректор компании "Брамос" заявил о готовности поставлять ВС РФ сверхзвуковые крылатые ракеты



Анна Седова

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Владимир Евсеев

Иван Коновалов

Николай Костикин



Российско-индийское предприятие "Брамос" готово поставлять российской армии одноименные сверхзвуковые противокорабельные ракеты, которые были бы ей "очень полезны". Об этом в интервью РИА Новости заявил содиректор компании с российской стороны Александр Максичев.



"Мы готовы выполнить такой заказ. В сегодняшних условиях ракеты „Брамос" были бы очень полезны российской армии", - сказал Максичев.



Он также рассказал о первом экспортном контракте компании - его заключили в январе этого года с Филиппинами на 375 миллионов долларов. Планируется поставка трех батарей - шесть пусковых установок и ракет - в течение четырех лет. Реализация контракта уже началась. Первый этап заключается в обучении кадров и подготовке документов. На сегодня 45 офицеров филиппинской армии прошли обучение в Индии.



PJ-10 "Брамос" (PJ-10 BrahMos, название образовано от названия рек Брахмапутры и Москвы) - это сверхзвуковая крылатая ракета, разработанная совместно предприятиями "ВПК "НПО машиностроения" и Организацией оборонных исследований и разработок Министерства обороны Индии. Сборка ракет осуществляется СО BrahMos Aerospace в Хайдарабаде и ОАО "ПО "Стрела"" в Оренбурге. Первый испытательный пуск состоялся в 2001 году. Различные версии ракеты стоят на вооружении ВВС, ВМС и сухопутных войск Индии.







"Брамос" основана на базе противокорабельной ракеты "Яхонт" - экспортного варианта российской крылатой ракеты П-800 "Оникс", разработки 1980-х годов. "Брамос" может развивать скорость в 2,5−2,8 раза превышающую скорость звука, ракеты можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Способна поражать цели на расстоянии в 300 км в базовом и до 450 км в модернизированном варианте. Ракета наводится на наземную или морскую цель инерциальной системой и корректируется радиолокационной головкой самонаведения.



Этой весной индийцы в ходе испытаний впервые запустили две ракеты одновременно по одной и той же цели - списанному военному кораблю. Одна из ракет была запущена с эсминца INS Delhi, а вторая - с борта истребителя Су-30МКИ. Тогда старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, Виктор Дымов предположил, что испытания могли быть также "элегантным посланием" в адрес Вашингтона.



"Буквально неделю назад американский президент пытался убедить Индию свернуть или минимизировать военное сотрудничество с Россией и присоединиться к санкциям. А теперь индийцы демонстративно испытывают ракету с российскими корнями, в имени которой к тому же „зашито" название российской столицы", - рассказал Дымов.



Однако одно дело - испытания совместной разработки на индийской территории, и другое - поставки вооружений России, от которых США активно отговаривают все страны, в том числе и Индию. Большой вопрос в том, действительно ли Нью-Дели пойдет на такой экспортный контракт.



Военный эксперт, заведующий Отделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал "СП", что если эти поставки осуществятся, это станет свидетельством того, что Индия на самом деле очень близкий партнер Российской Федерации.



- Подчеркну, что мы в течение долгого времени, возможно, излишне надеялись на Китай, но Китай в итоге не поставил нам военные беспилотные летательные аппараты, хотя договоренность об этом, по-видимому, была достигнута еще в феврале этого года. Зато БПЛА нам поставил Иран, на который мы изначально в этом плане не рассчитывали.



Если Индия будет поставлять нам ракеты, это будет говорить об очень тесном сотрудничестве Москвы и Нью-Дели. Россия чрезвычайно серьезно оценит этот шаг, потому что именно так должны поступать дружественные государства. Такое решение индийского руководства способствовало бы углублению отношений между странами.



"СП": - А с военно-технической точки зрения нужны ли такие поставки, учитывая, что это аналог российских вооружений?



- Ракет много не бывает. У нас сейчас предприятия оборонно-промышленного комплекса работают в три смены, поэтому иметь дополнительный запас ракет в любом случае было бы полезно.



Но я бы еще раз отмечу, что помимо военной, здесь есть серьезная политическая составляющая. Сам факт поставок вооружений из Индии станет серьезным отрезвляющим фактором - в первую очередь для США, которые очень долго пытались из четырехстороннего диалога по безопасности QUAD, куда входят Австралия, Индия, США и Япония, сделать аналог НАТО. Во многом благодаря позиции Индии сделать это не удалось. Поэтому в этих поставках политическая составляющая даже важнее военной.



Похожего мнения придерживается военный эксперт Иван Коновалов, который указывает, что такой контракт был бы выгоден обеим сторонам.



- Это совместное производство России и Индии - разработка российская, а производятся ракеты в Индии, фактически по лицензии. Поэтому какие могут быть проблемы с поставками, при условии, что стороны согласуют свои позиции? Я не вижу никаких непреодолимых трудностей.



"СП": - А что насчет проблем в виде давления со стороны США?



- Индия определилась со своей позицией на фоне украинского кризиса. Попытки американцев помешать нашему военно-техническому сотрудничеству провалились. Более того, Индия реализует первый экспортный контракт ракет "Брамос" Филиппинам. Посмотрим, помешают ли американцы этой ситуации.



По сути, у США нет никаких возможностей помешать осуществлению потенциального контракта между Россией и Индией. Единственный инструмент американцев - закон CAATSA, который действует санкционно против подобных контрактов. Но взаиморасчеты между нашими странами сейчас проходят в национальных валютах. Фактически у американцев нет других инструментов, кроме мощного политического давления. Но Индия - не та страна, на которую можно давить. Напротив, как показали последние годы, любое давление на Индию со стороны США вызывает обратную реакцию.



"СП": - Могут ли американцы действовать не кнутом, а пряником, и предложить что-то Индии, чтобы она не шла на эту сделку?



- Нет ничего такого, что они могут предложить Индии. Американцы утратили доверие, а на рынке вооружений доверие - это самое главное. Американцы и так нарушали свое слово очень много раз. А в связи с тем, что начался украинский кризис, они пошли вразнос и устраивают совершенно дикие вещи. Например, российские вертолеты, которые предназначались Афганистану, передаются украинской стороне. Это нарушение контракта, потому что существует сертификат конечного пользователя, и такое происходить не может. Тот, кто это делает, а именно США, теряет всякое доверие на рынке вооружений.



Не говоря уже о том, что США и их союзники заморозили 300 миллиардов российских денег. То же самое может произойти и с Индией, поэтому ни о каком доверии речь больше не идет.



"СП": - Есть ли необходимость в таком контракте для России?



- Такой контракт, прежде всего, станет свидетельством союзнических отношений между Россией и Индией. Кроме того, у нас идет расход боеприпасов. Мы вполне можем использовать эти ракеты, они совместимы с нашими вооружениями.



Что касается Индии, это солидные деньги для их ОПК. Он в основном завязан на сборку тех комплектов, которые им поставляет Россия либо другие страны. Собственные продажи очень невелики. Такой контракт стал бы серьезным приобретением для Индии и поднял престиж индийской оборонки.



Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин также считает, что "в ходе боевых действий лишним не будут никакие вооружения".



- Вопрос стоимости и условий поставок. С экономикой у РФ в части платежеспособности все в порядке, но есть трудности с техническим проведением оплаты. Также эти поставки стали бы важным политическим шагом.



"СП": - Возможны ли такие поставки в принципе или США надавят на Индию, чтобы они не состоялись?



- Не вижу принципиальных проблем, тем не менее вопрос открытый. Давление коллективного Запада на Индию будет, безусловно. Вопрос, как на это отреагирует Индия. У нас, напомню, общий исторический противник.