Президент Жапаров носится с курултаем как... с писаной торбой

00:10 30.08.2022

День 29 Августа: Президент Жапаров считает, что Курултай лучше, чем пресс-конференция



Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию вокруг Кумтора. В последние недели критика нового соглашения, по которому Кыргызстан лишился 26% акций "Центерры", усиливается. Основная претензия – что делать с экологией, могли получить больше.



По словам президента, месторождение Кумтор удалось вернуть, потому что правительство сменило тактику – с экологических претензий на обвинение в коррупции. "Они ("Центерра") знали, что неважно в какой бы суд мы не обращались, по вопросам окружающей среды, мы не выиграем ни тыйына. Причина в том, что наша прошлая коррупционная власть приняла закон, где им разрешается разрушать ледники. По правде говоря, закон был на их стороне, мы работали по законам, которые были приняты нашими врагами", - сказал президент.



6 ноября 2017 года Жогорку Кенеш в третьем чтении одобрил законопроект "О внесении дополнений в Водный кодекс Кыргызской Республики". Данный законопроект разрешал проведение работ на ледниках Давыдова и Лысый. Всего в голосовании принимали участие 85 депутатов. Из них 63 проголосовали "за", 22 – "против". За разрушение ледников, например, проголосовал нынешний глава Кабинета министров Акылбек Жапаров.



"Я приказал посчитать ущерб, нанесенный государству в связи с коррупцией, естественно, выплыли наружу все невыплаченные налоги, все это выплатил Кумтор", - пояснил он вкратце тактику борьбы с коррупцией.



Долю в 26% в "Центерре", от которой отказался Кыргызстан по соглашению, президент назвал "бумажками". "У нас были акции в количестве 500-600 млн штук ("Центерра" аннулировала 77 млн акций "Кыргызалтына"). Зачем нам акции, которые не принесли нам даже и 30 тыйынов дивидендов. После того как мы забрали Кумтор, акции еще и упали в цене. Эти акции превратились просто в бумажку", - сказал он.



Кумтор у Садыра Жапарова, когда он был в оппозиции, всегда был главной темой критики властей и мобилизации своих сторонников. В роли оппозиционера он использовал одни свидетельства и аргументы, сейчас в роли президента он использует другие свидетельства и аргументы.



Нынешняя оппозиция взялась за тему Кумтора, также чтобы критиковать власть и мобилизовать сторонников. Она в частности требует большей прозрачности в проекте – опубликовать соглашение с "Центеррой", опубликовать заключение международного аудита, опубликовать результаты работы государственной специальной экологической комиссии.



Однако к извечной проблеме Кумтора сейчас добавился еще один аспект – куда делось золото. "Все золото, которое разрабатывается на золоторудных месторождениях Кыргызстана, выкупает у "Кыргызалтына" Нацбанк. Он в свою очередь это золото реализует на мировой бирже… Весь процесс вывоза и реализации золота проходит в тайне. Вся информация, куда вывозится золото, в какое время, каким рейсом самолета, все это – конфиденциальная информация", - сказал президент.



26 августа Национальный банк сделал заявление – операции по вывозу такого золота (с Кумтора) Национальным банком пока не производились. Вообще Нацбанк в последний раз продавал золото в начале 2021 года.



В начале 2021 года Национальным банком было произведено перемещение золота (19 тонн) на сумму около 1,1 млрд долл США в одну из европейских стран в целях обеспечения ликвидности в иностранной валюте. Данное золото было произведено из руды, добытой на территории Кыргызстана, за исключением месторождения Кумтора.



Куда девается золото, произведенное на Кумторе с начала 2021 года?



18 января 2022 года на заседании Кабинета министров временный внешний управляющий ЗАО "Кумтор Голд Компани" Тенгиз Болтурук представил отчет по результатам деятельности компании за 2021 год и за период временного внешнего управления. За 12 месяцев 2021 года на Кумторе произведено 14 561 кг золота, общая выручка от реализации золота за 2021 года составила 856 млн долларов США, из них за период временного внешнего управления 621 млн долларов США.



Единственный вариант объяснения, если все говорят правду – золото с Кумтора лежит у кого-то на складах внутри страны. Или все-таки не внутри страны?



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Президент Садыр Жапаров собирает курултай из-за… журналистов.



"Они [члены Курултая] собираются один раз в год, заслушивают информацию правительства и парламента о проделанной за год работе, высказывают свое мнение об этом, дают свои предложения по предстоящей работе и разойдутся. Зачем мы это делаем? Вот уже 30 лет президенты собираем журналистов и проводим пресс-конференцию по итогам года. В прошлом году я тоже собирал журналистов и давал информацию по итогам года. Но я не стал ограничивать журналистов, все вошли. Однако заданные вопросы не были выше уровня слухов", - пояснил он о статусе Курултая, мол, соберутся, поговорят и разойдутся.



"В каком состоянии наша экономика? Как мы можем поднять? Нет инициативы или предложения строить дороги, школы, заводы в каких-либо районах. В течение трех часов я отвечал на слухи", - сказал он о журналистах и созвал Курултай...