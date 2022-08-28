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Таджикистан получает гуманитарную помощь от 56 стран мира
00:28 30.08.2022

Доноры увеличили гуманитарную помощь Таджикистану на 66%

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus

Главным донором стали США

Таджикистан в январе-июле текущего года получил гуманитарную помощь на сумму около $83 миллиона от 56 стран мира, сообщает статистическое ведомство со ссылкой на Таможенную службу при правительстве РТ.

Главными донорами по стоимости помощи стали США (39,6% от общей стоимости) и Китай (28,7%). Также сравнительную высокую долю имеют Япония (4,9%), Индия (6%), Швеция (2,7%), Россия (3,7%), Узбекистан (1,9%).

Стоимость полученной за семь месяцев этого года гуманитарной помощи превышает показатель аналогичного периода 2021 года на $33 млн, а количество доноров увеличилось на 4 страны.

В январе - июле 2021 года в республику поступила гуманитарная помощь на сумму около $50 млн от 52 стран мира. Среди стран - доноров тогда наибольший удельный вес приходился на Китай (27,9%), Россию (12%), Индию (8,6%), Казахстан (6,3%), США (6%), Турцию (5,9%), Узбекистан (5,6%), Японию (5,8%).

Напомним, Таджикистан находится среди 30 беднейших стран мира, которым полагается помощь от сравнительно развитых государств мира.

Республика по соотношению ВВП на душу населения остается единственной страной на постсоветском пространстве, которая по классификации Всемирного банка находится в категории стран с низким уровнем доходов.

ВВП таких стран на душу населения менее $1026, а ВВП Таджикистана на душу населения в 2021 году составил $886.

По данным статистического ведомства Таджикистана, ВВП республики по итогам 2021 года составил 98,9 млрд сомони (около $8,8 млрд), а численность постоянного населения на 1 января 2022 года - 9 млн. 934,4 тыс. человек.

Источник - Азия-Плюс
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