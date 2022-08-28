 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На Пике Ленина погибли известные альпинисты из Киргизии (В.Шейко) и РФ (Г.Веселовский)На Пике Ленина погибли известные альпинисты из Киргизии (В.Шейко) и РФ (Г.Веселовский)
00:31 30.08.2022

Turmush - На пике Ленина в Ошской области погибли двое альпинистов. Информацию Turmush подтвердили в УВД региона.

Несчастный случай произошел 28 августа примерно в 20:55.

Двое альпинистов – Георгий Веселовский, 1984 года рождения, житель города Москва (Россия), и Вячеслав Шейко (фото), 1981 года рождения, уроженец села Теплоключенка Ак-Суйского района Иссык-Кульской области, погибли на высоте 6100 метров.

Озвучиваются две причины смерти – мужчины могли отравиться угарным газом в палатке или погибнуть от переохлаждения.

Ведутся работы по спуску тел альпинистов с пика Ленина.

Материалы зарегистрированы в ОВД Чон-Алайского района, проводится расследование.

Вячеслав Шейко - известный альпинист по прозвищу "Слава Тополь". Родился в 1981 году.

Работал в палаточном лагере у подножия пика Ленина в айыльном аймаке Кашка-Суу Чон-Алайского района Ошской области - встречал гостей, которые приезжали для совершения восхождения на пик.

В августе 2019 года Шейко участвовал в "Lenin Peak Sky Marathon 2019" - высокогорная гонка с финишем на пике Ленина (7134м). Всего на старт тогда вышли 14 скайраннеров, в том числе 3 девушки. До вершины пика Ленина добрались 7 участников.

Третьим на финиш пришел Вячеслав Шейко (Слава Тополь) – 7 часов 4 минуты.

Источник - turmush.kg
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