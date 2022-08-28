Американская цивилизация разрушает себя изнутри, - Дон Федер

00:40 30.08.2022

The Washington Times

США



Американская цивилизация разрушает себя изнутри



Признаки краха проявляются в США повсюду – от уровня рождаемости до высмеивания ценностей элитой, пишет The Washington Times. Американцы лишены инстинкта самосохранения и пренебрегают самой цивилизацией, считает автор статьи.



Дон Федер (Don Feder)



Цивилизация не способна к самовосстановлению. Она требует труда и воли. В Америке никто не будет ни трудиться, ни проявлять волю.



Признаки неминуемого краха окружают нас повсюду:

1 Правящий класс, который распахнул ворота неконтролируемому потоку мигрантов - и плевать на последствия.

2 Преступления без наказания.

3 Элиты, которые высмеивают ценности, лежавшие в основе нации.

4 Поддержка варваров под боком.

5 Отказ от деторождения в количестве достаточном для поддержания жизнеспособности популяции.



В Техасе на видео попал момент, когда пограничники открыли перед десятками рвущихся в страну "мигрантов" ворота, которые ранее охраняла Национальная гвардия штата. Политика открытых границ нынешнего президента чрезвычайно успешна: в этом году в страну прибыло более двух миллионов человек (по сравнению с 1,27 миллиона за аналогичный период прошлого года).



В сфере преступности появилось новое понятие - массовое мародерство. 19 августа толпа ворвалась в магазин 7-Elevenв Лос-Анджелесе и до приезда полиции успела обчистить полки со всевозможными товарами: снэками, сигаретами, лотерейными билетами. В некоторых городах полицейские перестали обращать внимание на мелкие правонарушения, зная, что добросердечные прокуроры очень скоро вернут арестованных обратно на улицы.



Недавно в студенческой газете Университета Вирджинии появилась редакционная статья с требованием убрать имя Томаса Джефферсона из названия основанной им школы. В этом есть какой-то извращенный смысл. Раз уж мы перестали верить в права, дарованные нам творцом, с чего автору Декларации независимости иметь отношение к высшему образованию?



Коммунистический Китай сначала спустил с поводка вирус, убивший более миллиона американцев, а теперь экспортирует фентанил - наркотик, который стал основной причиной смерти американцев в возрасте от 18 до 45 лет. И никто не привлекает виновных к ответственности за посягательства на наш суверенитет. Мы продолжим обогащать крупнейшее в мире тоталитарное государство за счет торговли, прибыль от которой пойдет на расширение его вооруженных сил. Помимо прочего, мы позволяем китайским компаниям покупать американские сельхозугодия - по оценкам, на данный момент их площадь составляет 35,2 миллиона акров, то есть на 60% больше, чем десять лет назад. Как по-китайски будет "жить надоело"?



Численность населения в здоровых обществах растет. Коэффициент рождаемости в США достиг самого низкого за всю историю наблюдений уровня - 1,78 ребенка на женщину детородного возраста, тогда как только для замещения нынешнего населения необходим показатель в 2,1 ребенка. Все меньше американцев вступают в брак, и все больше решают не заводить детей. Илон Маск называет демографический коллапс "величайшей угрозой цивилизации".



Но ярче всего упадок нашей цивилизации иллюстрирует именно то, что мы называем бездомностью - убогие лагеря, которыми усеян наш городской ландшафт, со всеми вытекающими.



Писатель О. Генри называл Нью-Йорк "Багдадом-на-Гудзоне". Больше подошло бы название Кабул-на-Ист-Ривер.



На прошлой неделе бездомный и осужденный насильник хладнокровно напал на человека в Бронксе и ударом кулака в затылок пробил ему череп, вызвав кровоизлияние в мозг.



Несколько дней спустя агрессивный попрошайка ударил ножом в живот пассажира нью-йоркского метро.



В 2020 году в Америке насчитывалось более полумиллиона бездомных, половина из которых жила на улицах. По оценкам, четверть из них страдает серьезными психическими заболеваниями, а треть злоупотребляет психоактивными веществами. И непонятно, кто менее адекватен: они или мы, раз миримся с подобным.



Неотъемлемыми спутниками обитателей тротуаров являются преступность, паразиты, болезни, использованные иглы и фекалии. В Сан-Франциско количество сообщений о человеческих отходах в общественных местах увеличилось с 5547 в 2011 году до 28 084 в 2018 году.



Тот факт, что мы терпим их присутствие, доказывает отсутствие хотя бы намека на инстинкт самосохранения. Наш самый большой страх - выказать недостаточно сострадания. Соединенные Штаты Америки превратились в славную республику США, и это нас убивает.



Сажать в тюрьму тех, кого обвиняют в совершении тяжких преступлений, но не может внести залог, скоро станет некрасиво. Отрицать американский расизм - некрасиво. Защищать границы от преступности, нищеты, болезней и наркотиков - некрасиво. Как и мешать бездомным испражняться на улице.



То, что мы беспечно пренебрегаем цивилизацией, на создание которой миллионам людей во всем мире потребовались многие столетия, очевидно, особого значения не имеет. Наше неустанное стремление к любезности - вот все, что сейчас важно.



Историк Уилл Дюрант отмечал: "Великую цивилизацию нельзя завоевать извне, пока она не разрушит себя изнутри". А в Америке подрывные факторы трудятся без устали.



Дон Федер - обозреватель, публикуемый различными изданиями; ранее писал для газеты Boston Herald.