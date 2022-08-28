 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 30.08.2022
00:53  Пекин опять грозит Пентагону железным кулаком
00:40  Американская цивилизация разрушает себя изнутри, - Дон Федер
00:31  На Пике Ленина погибли известные альпинисты из Киргизии (В.Шейко) и РФ (Г.Веселовский)
00:28  Таджикистан получает гуманитарную помощь от 56 стран мира
00:10  Президент Жапаров носится с курултаем как... с писаной торбой
Понедельник, 29.08.2022
21:14  Индийские ракеты BrahMos могут появится в украинском небе
21:00  Багдад. Президентский дворец захвачен шиитскими отрядами "садристов", идут уличные бои

20:17  Официальный Киев поддержал Путина: Совбез Украины признал главный тезис Кремля, - М.Ростовский
17:29  Foreign Affairs: Китайская ловушка для США
17:27  Грядущая зима будет холодной (по климату) и жаркой (по протестам), - Зоран Метер
17:26  Останки сакского воина с оружием и другими артефактами нашли в Акмолинской области
17:15  Financial Times: Грядет последолларовый Мир
17:09  Как надо любить родных акимов (советы от Жаксылыка Усть-Каменогорского)
14:32  15-летняя дочь Глюкозы объявила себя существом третьего пола по кличке Рэй. Хорошо хоть не доберманом
14:26  Скончался известный казахстанский скульптор Тлеуберды Бинашев
14:15  Сарсембаев уволен из замминистров МИИР Казахстана (причастен к экспорту оружия в Украину)
14:11  Граждане Казахстана подожгли Омский военкомат в России за 800 тыс
14:03  Почему для российской "элитки" победа России в Украине смерти подобна, - А.Чадаев
13:54  Убит замглавы пророссийской Херсонской области (экс-депутат Рады от партии Зеленского) Ковалев
12:10  Могучий старик Берлускони взбодрит болото Европейских политиков, - Р.Трунов
12:07  Эксперты России и Узбекистана оценят потенциал Оренбургско-Ташкентской железной дороги в меняющемся мире
10:39  Китайские маневры и озабоченность Токио, - А.Кошкин
10:20  Зачем в Кыргызстане переписывают закон о выборах, - Д.Подольская
10:13  В Афганистане возобновили работу кинотеатры
09:59  Глобальный газовый картель и зеленый переход. От ФСЭГ до "газовой ОПЕК": двадацать лет спустя
09:52  Будущее безУкраины, - прогнозы М.Хазина
08:16  В Афганистане талибы избили бывшего президента страны Хамида Карзая
07:21  Кыргызстан. Школы с русским языком обучения обеспечены учебниками всего на 57 процентов
06:31  Почему у стратегического альянса России и Китая нет разумной альтернативы? - В.Павленко
06:27  Стратегический провал США в Саудовской Аравии, - Дм.Минин
06:16  Мадурово чудо. Венесуэла нашла путь выживания под санкциями, - Анатолий Комраков
00:55  США и КНР могут сползти к войне, сами того не желая, - Владимир Скосырев
00:37  Не стоит тешить себя иллюзиями, что из-за энергокризиса Европа пойдет на баррикады
00:31  Политическое изуверство капитализма, - Сергей Кожемякин
00:29  Этой осенью боевики из Афганистана могут вторгнуться в Центральную Азию - Марс Сариев
00:00  "Задача США – уничтожить российскую артиллерию на Украине"
Воскресенье, 28.08.2022
15:48  Китай направил к Тайваню 23 самолета и 8 кораблей. Встречать эскадру американских крейсеров
14:33  В Казахстане откроют "Центр ядерной медицины"
14:31  Осень - время наступления: раскрылись планы Путина на новый политический сезон, - М.Ростовский
14:30  Главы МИД Туркменистана и Узбекистана обменялись орденами в Ашхабаде
14:29  Звездный час военно-промышленного комплекса США на Украине
14:26  Мясо не простое, мясо золотое. В Казахстане жутко подорожала конина
14:19  За какие? Путин наградил Гурбангулы Бердымухамедова (Аркадага) орденом "За заслуги перед Отечеством"
14:09  В заливе Кардиган найдено утонувшее в Средние века валлийское королевство Кантре'р Гвэлод
12:34  "Казспецэкспорт" попался на поставках оружия Украине
10:25  Уроки Китая. Как Пекин за относительно короткий для истории срок стал лидером ХХI века? - В.Овчинский
07:15  Удар в Спыну: почему в Молдавии не утихают акции протеста, - Игорь Кармазин
06:41  Америка поджигает Таджикистан: стало понятно для чего, - Вл.Хомяков
00:46  В столице Ливии уличные бои "армий" двух премьер-министров - Дбейбы и Башаги
00:45  В Казахстане - катастрофа с дизелем
00:43  Запорожская АЭС и миссия МАГАТЭ, - Дм.Седов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Пекин опять грозит Пентагону железным кулаком
00:53 30.08.2022

Американские вертолеты заклюет "Божественный орел", а танки - порвет "Черная пантера"

Константин Ольшанский

На фото: китайский многоцелевой вертолет Harbin Z-20

Китай вырвался в мировые лидеры оборонной промышленности. За какое-то десятилетие Поднебесная прошла путь от копирования чужих образцов военной техники до создания передовых видов вооружения.

Китайская армия пополнилась баллистическими ракетами Dongfeng, истребителями Chengdu и Shenyang, легкими и основными танками, многоцелевыми вертолетами Harbin.



Причем все это от первого до последнего винтика разработано и построено в самом Китае, безо всякой иностранщины. Оборонка Китая достигла "технологического суверенитета", о которой в России пока лишь мечтают.

"Горный" танк готов сражаться с американцами и в горах Тибета, и на рисовых полях

В Минобороны Китая подвели итоги десятилетней программы модернизации армии. За это время были разработаны и приняты на вооружение новейшие типы техники.

Танковые войска Китая пополнились легким танком ZTQ-15, который еще называют "горным". Он имеет уникальную маневренность и скорость (машина может разгоняться до 70 км/ч), что позволяет действовать даже в самых сложных, горных, условиях. По сравнению с основным боевым танком китайской армии ZTZ-99, "горная" машина имеет более компактную форму и малый вес и подходит для использования в плато западного Китая и сети рисовых полей на юге.



В танке, который в натовской классификации получил название "Черная пантера", применяется несколько технологий компании Jianglu Electromechanical Group. Это система полуактивного управления, основанная на торсионной подвеске, гидравлический амортизатор с регулировкой демпфирования для улучшения плавности хода и снижения вибрации.

Легкий танк оснащен цифровой интегрированной информационно-боевой системой. Это искусственный интеллект, который позволяет получать информацию на поле боя от беспилотников, пехоты или других платформ через специальный, защищенный, канал передачи данных. Кроме того, танки, действующие в составе батальонной тактической группы, могут обмениваться информацией друг с другом, чтобы координировать атаку и оборону.

"Черная пантера" оснащена 105-мм танковой пушкой с удлиненным стволом и инновационной системой заряжания, которая находится в хвостовом отсеке башни. "Черная пантера" стала первым в Китае отечественным танком с дистанционно управляемым боевым модулем, оснащенный 12,7-мм зенитным пулеметом и 35-мм автоматическим гранатометом для поражения пеходы и легких бронемашин.

"Зрение" танка включает лазерный дальномер, баллистический вычислитель, датчик ветра, тепловизор (с дневным и ночным режимами). При разработке "Черной пантеры" впервые в китайской танковой промышленности была реализована "комплексная технология управления огнем".

Падение "Черного ястреба". Даже китайские вертолеты уделали американцев

Китайские ВВС, согласно отчету минобороны, также пополнились уникальными самолетами. Среди них, в частности, летающий командный центр (самолет раннего предупреждения и управления) Shaanxi KJ-500 и самолет радиоэлектронной борьбы Shaanxi Y-9.

Были созданы всепогодный самолет-"невидимка" Chengdu J-20 (он же "Могучий дракон") и многоцелевой боевой самолет Shenyang J-16.

В небо поднялся первый полностью спроектированный и изготовленный в Китае боевой вертолет Harbin Z-20, которому дали поэтичное название "Божественный орел".

Американцы пытались было обвинить китайцев в том, что "Божественный орел" - это копия "Черного ястреба". Действительно, на первый взгляд вертолеты визуально схожи. На самом деле, у китайского вертолета намного более совершенное устройство хвостового колеса, а сама боевая машина - пятироторная. Также даже далекому от боевой техники человеку бросается в глаза, что в хвостовой части Harbin Z-20 есть обтекатель. Он предназначен для установки спутниковой связи или навигационных систем Beidou. Есть и многие другие отличия, которые делают китайскую машину более современной и боеспособной.

Также Harbin Z-20 оснащен китайским двигателем, который значительно превосходит американский General Electric, установленный на "Черном ястребе". Китайский двигатель больше подходит для высокогорья. Учитывая, что высота западного плоскогорья Китая составляет в среднем более 3000 метров над уровнем моря, "Божественный орел" с "родным" движком обладает большей грузоподъемностью и длительным сроком службы в сравнении с "Черным ястребом".

У "Божественного орла" значительно более совершенная система электронной навигации. Вертолет лучше "ориентируется" в условиях облачной и туманной местности, в горных районах и даже в условиях пыльных бурь.

Китайский вертолет впервые поднялся в воздух в 2013 году. А спустя два года началась работа над новой модификацией - для морского базирования. От "сухопутного" он отличается тем, что имеет морскую поисковую РЛС (низкочастотный гидролокатор) и противолодочное вооружение.

Такой вертолет может нести, в частности, гидроакустические буи, легкие противолодочные торпеды и легкие противокорабельные ракеты. Разработка "морского" Harbin Z-20 завершилась в нынешнем году - в апреле вертолет впервые поднялся с одного из китайских эсминцев под прицелом телекамер.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661809980


Новости Казахстана
- Председатель Мажилиса подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента
- Создание общего рынка газа и промышленную кооперацию обсудили главы правительств стран ЕАЭС в Чолпон-Ате
- Предварительные результаты голосования на выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу, Улытау
- Кадровые перестановки
- В СКО Ералы Тугжанов провел совещание по реализации Комплексного плана по повышению доходов населения
- О телефонном разговоре глав МИД Казахстана и России
- Ералы Тугжанов принял участие в Форуме науки и высшего образования
- Новая безопасность для Нового Казахстана
- Триллер со школьной формой
- Минторговли и интеграции отказалось от идеи строительства 24 ОРЦ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  