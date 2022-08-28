Пекин опять грозит Пентагону железным кулаком

00:53 30.08.2022

Американские вертолеты заклюет "Божественный орел", а танки - порвет "Черная пантера"



Константин Ольшанский



На фото: китайский многоцелевой вертолет Harbin Z-20



Китай вырвался в мировые лидеры оборонной промышленности. За какое-то десятилетие Поднебесная прошла путь от копирования чужих образцов военной техники до создания передовых видов вооружения.



Китайская армия пополнилась баллистическими ракетами Dongfeng, истребителями Chengdu и Shenyang, легкими и основными танками, многоцелевыми вертолетами Harbin.







Причем все это от первого до последнего винтика разработано и построено в самом Китае, безо всякой иностранщины. Оборонка Китая достигла "технологического суверенитета", о которой в России пока лишь мечтают.



"Горный" танк готов сражаться с американцами и в горах Тибета, и на рисовых полях



В Минобороны Китая подвели итоги десятилетней программы модернизации армии. За это время были разработаны и приняты на вооружение новейшие типы техники.



Танковые войска Китая пополнились легким танком ZTQ-15, который еще называют "горным". Он имеет уникальную маневренность и скорость (машина может разгоняться до 70 км/ч), что позволяет действовать даже в самых сложных, горных, условиях. По сравнению с основным боевым танком китайской армии ZTZ-99, "горная" машина имеет более компактную форму и малый вес и подходит для использования в плато западного Китая и сети рисовых полей на юге.







В танке, который в натовской классификации получил название "Черная пантера", применяется несколько технологий компании Jianglu Electromechanical Group. Это система полуактивного управления, основанная на торсионной подвеске, гидравлический амортизатор с регулировкой демпфирования для улучшения плавности хода и снижения вибрации.



Легкий танк оснащен цифровой интегрированной информационно-боевой системой. Это искусственный интеллект, который позволяет получать информацию на поле боя от беспилотников, пехоты или других платформ через специальный, защищенный, канал передачи данных. Кроме того, танки, действующие в составе батальонной тактической группы, могут обмениваться информацией друг с другом, чтобы координировать атаку и оборону.



"Черная пантера" оснащена 105-мм танковой пушкой с удлиненным стволом и инновационной системой заряжания, которая находится в хвостовом отсеке башни. "Черная пантера" стала первым в Китае отечественным танком с дистанционно управляемым боевым модулем, оснащенный 12,7-мм зенитным пулеметом и 35-мм автоматическим гранатометом для поражения пеходы и легких бронемашин.



"Зрение" танка включает лазерный дальномер, баллистический вычислитель, датчик ветра, тепловизор (с дневным и ночным режимами). При разработке "Черной пантеры" впервые в китайской танковой промышленности была реализована "комплексная технология управления огнем".



Падение "Черного ястреба". Даже китайские вертолеты уделали американцев



Китайские ВВС, согласно отчету минобороны, также пополнились уникальными самолетами. Среди них, в частности, летающий командный центр (самолет раннего предупреждения и управления) Shaanxi KJ-500 и самолет радиоэлектронной борьбы Shaanxi Y-9.



Были созданы всепогодный самолет-"невидимка" Chengdu J-20 (он же "Могучий дракон") и многоцелевой боевой самолет Shenyang J-16.



В небо поднялся первый полностью спроектированный и изготовленный в Китае боевой вертолет Harbin Z-20, которому дали поэтичное название "Божественный орел".



Американцы пытались было обвинить китайцев в том, что "Божественный орел" - это копия "Черного ястреба". Действительно, на первый взгляд вертолеты визуально схожи. На самом деле, у китайского вертолета намного более совершенное устройство хвостового колеса, а сама боевая машина - пятироторная. Также даже далекому от боевой техники человеку бросается в глаза, что в хвостовой части Harbin Z-20 есть обтекатель. Он предназначен для установки спутниковой связи или навигационных систем Beidou. Есть и многие другие отличия, которые делают китайскую машину более современной и боеспособной.



Также Harbin Z-20 оснащен китайским двигателем, который значительно превосходит американский General Electric, установленный на "Черном ястребе". Китайский двигатель больше подходит для высокогорья. Учитывая, что высота западного плоскогорья Китая составляет в среднем более 3000 метров над уровнем моря, "Божественный орел" с "родным" движком обладает большей грузоподъемностью и длительным сроком службы в сравнении с "Черным ястребом".



У "Божественного орла" значительно более совершенная система электронной навигации. Вертолет лучше "ориентируется" в условиях облачной и туманной местности, в горных районах и даже в условиях пыльных бурь.



Китайский вертолет впервые поднялся в воздух в 2013 году. А спустя два года началась работа над новой модификацией - для морского базирования. От "сухопутного" он отличается тем, что имеет морскую поисковую РЛС (низкочастотный гидролокатор) и противолодочное вооружение.



Такой вертолет может нести, в частности, гидроакустические буи, легкие противолодочные торпеды и легкие противокорабельные ракеты. Разработка "морского" Harbin Z-20 завершилась в нынешнем году - в апреле вертолет впервые поднялся с одного из китайских эсминцев под прицелом телекамер.