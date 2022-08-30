Макрон в Алжире выпрашивал газ, - В.Прохватилов

06:49 30.08.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 30.08.2022



И Макрону отказали в том, что он просил. Франция теряет Африку



Очередное африканское турне президента Франции Эмманюэля Макрона обернулось фиаско его трехдневного визита в Алжир 25-27 августа.



Макрон привез с собой в Алжир 90 чиновников, в том числе министров иностранных дел, экономики внутренних дел, культуры. "Макрон в Алжире выпрашивал газ. Приехал он не с пустыми руками. Новейший истребитель Rafale, 7 боевых вертолетов, причем в подарок (!!!), а также возобновление визового режима для граждан Алжира", – рассказала в интервью ФСК сотрудник Парижской академии геополитики Алеся Милорадович. Однако никакого соглашения об увеличении поставок алжирского газа во Францию подписано не было, "хотя Франция делает все, чтобы диверсифицировать поставки газа ввиду полного прекращения поставок из России".



Еще одной важнейшей целью Макрона было склонить Алжир к помощи для удержания во французской орбите Сахеля, в частности Мали, откуда 15 августа были выведен последний солдат французский военного контингента.



В тот же день Мали обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой о созыве экстренного заседания, обвинив Францию в поддержке джихадистских групп и шпионаже. В письме главы МИД Мали Абдулая Диопа в Совбез ООН перечисляются "неоднократные и частые нарушения воздушного пространства Мали" французской авиацией, а также сбрасывание грузов джихадистским группировкам. По словам малийского министра, "имеются свидетельства того, что эти нарушения предпринимались для сбора разведывательной информации в интересах террористических групп" и "доставки им оружия и боеприпасов".



Мали также обвиняет Францию в причастности к убийствам в городе Госси: там малийскими военными были обнаружены массовые захоронения после того, как французы вывели оттуда свои войска. Французы стали обвинять в захоронениях малийцев и русских, на Западе так принято. В Мали ответили, что не надо врать и подали жалобу в СБ ООН. Член Национального переходного совета Мали Абубакар Сидики Фомба сообщил РИА Новости, что "французская армия лжет, фабрикует факты, желая скрыть шахтные скважины. Если там есть массовые захоронения, то она несет за них ответственность". По словам Сидики, начат также поиск в Мали созданных французами там нелегальных хранилищ ядерных отходов.



Говорит Алеся Милорадович: "Что касается Сахеля, то, ей Богу, ни одному французскому президенту эту тему уже не разрулить. Мали обвиняет Париж в том, что тот вооружает повстанцев и подкармливает нестабильность в Африке. Но может ли французский президент хоть как-то повлиять на этот процесс, даже имея самые добрые намерения? Нет! Объясняю почему: дело в том, что во Франции сложилось два очень мощных лобби. Одно можно условно назвать франко-алжирским, оно было создано при Шираке, сегодня его апологетами являются такие политические тяжеловесы, как Сеголен Руайяль и Франсуа Олланд. Второе – это система клиентских связей Francafrique, выстроенная еще Шарлем де Голлем и одним из основателей французских спецслужб Жаком Фоккаром. Оба лобби очень влиятельны и договариваться надо с обоими. У правительства Макрона таких возможностей не было и не будет. Африканские элиты это отлично понимают, и у них нет желания ждать десятилетиями, когда кланы бывшей метрополии поделят их, как добычу. Да и судьба Каддафи может привести в чувства любого здравомыслящего. А у Каддафи и влияния, и денег, и опыта было куда больше, чем у любого нынешнего африканского президента. Каддафи поверил Парижу, поверил Саркози, и вот чем закончилась его договоренность с Францией. Нет, чур меня. В Африке никто не забыт, ничто не забыто".



По нашим данным, президент Алжира в ответ на просьбы Макрона поддержать Францию в Сахеле лишь развел руками: ничем помочь не могу.



Еще одной темой визита Макрона было присутствие Франции в Средиземноморье, отметила Алеся Милорадович, которая побывала в Алжире незадолго до Макрона. Этим объясняется, по ее словам, неожиданное посещение французским президентом морского порта Оран, где сейчас находится главная база ВМС Алжира, расположенная в гавани Мерс-эль-Кебир. Здесь до 1967 года располагалась французская военно-морская база, где, между прочим, проводились испытания ядерного оружия.



"Франции стратегически важно добиться присутствия ее военно-морского флота в Оране, откуда всего 12 км до Гибралтара, которым владеет вышедшая из Евросоюза Великобритания", – отметила Алеся Милорадович.



О чем шла речь во время переговоров Макрона с алжирским президентом Абдельмаджидом Теббуном – об аренде части гавани Мерс-эль-Кебир или о строительстве с нуля новой французской базы в другой части обширной акватории Оранского залива, французские и алжирские СМИ не пишут. О результате этих переговоров тоже не сообщается ни слова.



Возможно, это связано с тем, что за день до визита Макрона в Алжир здесь тайно побывал начальник Генерального штаба Великобритании генерал Патрик Сандерс, который мог напомнить алжирским военным недавние слова фаворита на пост следующего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, заявившей, что "еще не ясно", является ли французский президент "нашим другом или врагом".



А прогулка по Орану обернулась для Макрона скандалом, о чем с нескрываемым удовольствием сообщили все французские СМИ. После посещения городской часовни Санта-Крус Макрон решил "пойти в народ" прогуляться по улицам и пообщаться с прохожими. Однако, как сообщила одна из самых популярных радиостанций Франции Europe 1, его почти сразу атаковала толпа разъяренных алжирцев. Раздались крики: "Раз, два, три, да здравствует Алжир!" Звучали оскорбления в адрес Макрона. Мужчина, стоявший с поднятой рукой и сжатым кулаком в нескольких метрах от президентской машины, кричал: "Мы против Франции, потому что Франция причинила нам много зла!" Другой кричал: "Макрон приходит только за одним – за газом!"



Все французские СМИ отметили, что президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время визита Макрона говорил с ним исключительно по-арабски. Даже на пресс-конференции по итогам переговоров звучал арабский язык, хотя в Алжире французский знают даже собаки.



Провал визита Макрона в Алжир, несмотря на официальные заявления об установлении "привилегированного партнерства", несомненен. Партнерам, тем более привилегированным, не отказывают в просьбах, касающихся их жизненных интересов. Макрону отказали в том, что он просил. Франция теряет Африку.