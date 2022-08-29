Еще раз о положении русских в прибалтийских лимитрофах. Мы на крутом переломе, - А.Кренгель

06:50 30.08.2022

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ | 29.08.2022



Мы находимся на переломе не только в экономике и политике, отрезающих Россию от Запада, а Запад – от остального мира. Наступил крутой перелом в умонастроениях.



Слишком много стали позволять себе, особенно в последнее время, прибалтийские лимитрофы, которые в 2004 году были приняты в НАТО. В Прибалтике сегодня третируют не только живущих там русских – там топчут и уничтожают их историческую память. В Эстонии по прихоти политиков сомнительной квалификации россиянам отказывают в визах, заявляют, что поездка на Запад – не право, а привилегия, которую надо заслужить. Еще весной в Прибалтике формально действовали уголовные статьи за осквернение памятников и могил. Сейчас эти статьи не работают.



"Ситуация на Украине придала этому процессу динамику. Таллин-Рига-Вильнюс приняли решение поставить на карту абсолютно все – обратной дороги нет", – говорит Николай Межевич, главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований.



Обратной дороги действительно нет.



В России, разобравшись с "украинской ситуацией", наверняка припомнят и давнюю историю о том, как осенью 1944 года город Мемель (ныне Клайпеду) освобождала 16-я Литовская стрелковая Клайпедская Краснознаменная дивизия. В ее честь невдалеке от городского автовокзала был установлен мемориал "Меч", символизирующий волю и силу литовских антифашистов. Мемориал был построен над братской могилой, на нем много литовских имен и фамилий, здесь похоронены семь героев Советского Союза. Вспомнят и совсем свежую историю: как в июне у Вечного огня, погашенного в 1991 году, молотом отбили углы гранитной звезды по решению мэр Клайпеды Грубляускаса о сносе мемориала и братской могилы.



С 1945 года Мемель – это Клайпеда. На этот порт завязана большая часть литовской экономики. Если бы не освобождение силами прибалтийских фронтов РККА, Литва не имела бы выхода к морю. Но если все будет продолжаться в том же духе, как сейчас, однажды Литва может утратить подаренные ей ни за что ни про что российские земли – так же, как Украина утратила Крым и вскоре утратит весь Донбасс. Выдержит ли литовская экономика такое испытание? Едва ли.



То же самое будет и с Латвией, охотницей выдавать русским "серые паспорта", запрещать русский язык, закрывать русские школы, отбирать у русских людей право голоса на выборах. Когда некто Лиене Ципуле, руководитель Латвийской службы скорой медицинской помощи, "шутила" над сносом монумента Освободителям в Риге: "Инородное тело удалено из живого тела Латвии", когда латышские недоросли пили шампанское на месте снесенного памятника советским героям, представляла ли эта "лояльная часть нации", чем обернется "удаление инородного тела", произведенное без наркоза и без обработки ран?



Президент Латвии Эгилс Левитс озадачен: "Негативный эффект заключается в том, что появилась одна часть русского общества, нелояльная к государству… наша задача – разобраться с ней и изолировать ее от общества". Бывший премьер Латвии Валдис Домбровскис даже написал по этому поводу книгу под названием "История успеха". "Правда, он в своей книге забыл упомянуть, что за 30 лет население страны уменьшилось с 2,7 млн до 1,8 млн, а из этих оставшихся – 36% оказались за чертой бедности (данные Евростата)", – пишет Юрий Алексеев, журналист и общественный деятель, преследуемый в Латвии по политическим мотивам.



В начале 90-х, когда новый режим решил превратить Латвию в мононациональное государство, латышей в республике было 52%, русских – 34%. Подавляющее большинство нелатышей говорило по-русски. Корреспондент Sputnik Латвия Алексей Стефанов в эфире Соловьев Live рассказывает: "Ничего не изменилось с 1941 и 1949 годов. Те же люди, та же ненависть. Мало кто знает любимую латышскую поговорку: "Лучший завтрак латыша – другой латыш". Многие граждане Латвии против того, что происходит сейчас в плане русофобии. Но они боятся. Причина? Смотрите выше – любимая поговорка латышей".



Латвия разделена не на две части, а больше. Есть нацисты, есть латыши, есть нелатыши. Жители Латвии вопреки политике властей выступили против запрета русского языка. Опрос, проведенный Kantar, показал следующий расклад мнений граждан Латвии 18-60 лет по поводу ограничения русского языка в рабочей среде:



– 44% против ограничений русского языка;



– 41% в целом поддерживают ограничения;



– 4% не имеют определенного мнения.



А господин латвийский президент все продвигает свои идеи "проверки лояльности": "Если у жителя есть гражданство и он выступает против латвийского государства, в этом случае нужно возбуждать уголовное дело. У нас есть такая возможность, ее предусматривает Уголовный закон. Это и есть проверка на лояльность. Человека не высылают, он попадает в тюрьму". В Европе подобные вещи никто не осуждает, зато там все время рассказывают о преследованиях в России лиц, "имеющих свое мнение".



По поводу унижения русских Яков Кедми недавно сказал: "Я не согласен с послом России в Латвии. Он сказал: "Россия имеет право ответить". Россия не имеет право, Россия обязана! Россия обязана защищать граждан, которые считают ее своей страной. Она обязана защищать русских… бороться за права русских в любой стране мира. За их гражданские права, за исполнение всех законов той страны по отношению к ним, за отмену законов, которые их дискриминируют. Всеми способами, которые у вас есть!"



Заключим словами Сергея Черняховского из его статьи "Приучение к безнаказанности" от 29 августа: "Обстрелы атомной станции в Запорожье, демонтаж "нарвского танка", убийство Дарьи Дугиной, снос мемориала освободителям Риги не сводятся к акциям психологически диверсионной войны. Здесь главное – демонстрация безнаказанности. И создание впечатления бессилия России".