Зачем Западу нужна "Великая Албания", - Вадим Трухачев

06:53 30.08.2022

Зачем Западу нужна "Великая Албания"

Вадим Трухачев

политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ

29 августа 2022,

Недавнее обострение обстановки в Косово, которое вполне может в скором времени повториться, породило новые вопросы относительно того, чего же хочет Запад на Балканах. Традиционно у нас внимание больше сосредоточено на Сербии и сербах, которых за их хорошее отношение к России и русским в Европе и Северной Америке стараются "задавить". А вот об албанцах говорят и пишут меньше, и то почти исключительно применительно к Косово или Северной Македонии. Албания же как будто вообще отсутствует в отечественном информационном поле.



Глядя на сообщения с Балкан, складывается впечатление, что албанцы являются очевидными фаворитами у коллективного Запада. Этому не мешает то, что бывший президент Косово Хашим Тачи годами обвиняется в торговле человеческими органами, а албанская наркомафия является едва ли не сильнейшей в Европе. Во времена расцвета пресловутого "Исламского государства*" (запрещено в России) Косово лидировало в Европе по числу воевавших в его рядах боевиков, а Албания и Македония шли следом.



Особый разговор – разделение албанского этноса, его компактное проживание в Албании, Косово, Северной Македонии (где их – четверть населения), несколько меньше – в Черногории, Греции и собственно в Сербии. Никакого (по крайней мере, публичного) осуждения не вызвали в Евросоюзе и США и слова премьера Албании Эди Рамы о том, что его мечта – объединение с Косово. Как будто в нем нет призыва к перекройке границ с неминуемыми вооруженными конфликтами, которые расхлебывать придется как раз ЕС и НАТО.



Сегодня Албания и Северная Македония с ее на четверть албанским населением рассматриваются как кандидаты на членство в ЕС – хотя их экономические показатели на порядок уступают даже беднейшей стране Евросоюза – Болгарии. И уже понятно, что они станут для Единой Европы огромной обузой. Оба государства уже входят в НАТО. С 2010 года граждане всех балканских государств могут ездить в Евросоюз без виз. Разве что для Косово сделали исключение – но его пять государств ЕС до сих пор не признали.



Чтобы отыскать корни такой благожелательности западного мира к албанцам, пришлось погрузиться в Средневековье. В те времена албанцам не удалось создать своего средневекового королевства. Территория их расселения попадала в состав Византии, Венеции, Сербии, ее захватывали крестоносцы. Среди албанцев имелись православные, католики, разного рода еретики. Во многом именно отсутствие прочной религиозной основы привело к тому, что с приходом Османской империи большинство албанцев приняли ислам.



Тем не менее не все албанцы перешли в мусульманство. Многие албанцы-католики мигрировали в Италию, принеся с собой память о национальном герое – Скандербеге. Он как раз воевал с турками и ислам не исповедовал. Сегодня его почитают и в самой Албании, и в Косово. Его именем в годы Второй мировой войны назвали и печально известную албанскую дивизию СС. Часть албанцев остались православными и сегодня даже имеют свою автокефальную православную церковь. Так что на землях, долго входивших в Османскую империю, ввиду своего частичного католичества албанцы были для Запада более "своими", чем православные сербы или греки. Мало того – на руку им играло и то, что их язык не имеет близких родственников. Следовательно, они не могли смотреть в сторону России или еще кого-то из потенциальных конкурентов. Учитывая неполный переход в ислам, как однозначная опора Турции (в отличие от боснийских мусульман) албанцы тоже не рассматривались.



О своих национальных правах и притязаниях на территории Сербии, Черногории и Греции албанцы заявили в 1879 году. И в общем, Германия, Австро-Венгрия, Франция, Британия и Италия вполне благожелательно к ним отнеслись. Само создание независимой Албании в 1912 году во многом было немецким проектом, чтобы Сербия, которую уже тогда рассматривали как инструмент влияния России в Европе, не получила выход к Адриатическому морю. Что, правда, не означало удовлетворение всех "хотелок" албанцев.



В годы Второй мировой войны Германия и Италия снова видели в албанцах силу, направленную на сдерживание сербов. Оттого и поддерживали их, несмотря на установление над Албанией итальянского протектората. В дальнейшем уже социалистическая Албания времен диктатора Энвера Ходжи рассматривалась как нечто "чудаковатое" и опасное. Однако тот факт, что Ходжа рассорился с СССР, тоже добавлял очков албанцам в лице Запада. А уж косовских албанцев в Западной Европе еще с конца 1960-х годов принимают на постоянное место жительства.



В 1990-е годы, да и сейчас, албанцы играли и играют роль наиболее надежного заслона от роста влияния России и Сербии. И потому им позволили создать на Балканах два с половиной государства – Албанию, полупризнанное Косово и Северную Македонию, которая по факту уже стала славяно-балканской конфедерацией. То, что этнически албанские земли бедны, делает их правителей более послушными. А то, что они, как Хашим Тачи, еще и имеют проблемы с законом, – совсем покладистыми и управляемыми.



Единственная загвоздка заключается в том, что свое влияние на Албанию (а особенно на Косово) пытается распространить Турция, где живут миллионы людей с албанскими корнями. Однако здесь есть "противоядие". Во-первых, албанцы и так – не полностью мусульмане. Во-вторых, в годы социализма даже албанцы-мусульмане от религии отошли. И наличие среди них группы радикальных исламистов общий расклад не меняет. Кроме того, это еще один повод для ЕС и НАТО удовлетворять чаяния албанцев, чтобы они не повернулись к туркам.



Но даже и связь албанцев с Турцией можно использовать. Если превратить Албанию (и Косово) в образцовые страны ЕС и НАТО – уже не турецкие соплеменники будут на них влиять, а наоборот. И в этом случае албанская диаспора стала бы проводником нового сближения Турции с Европой. А если брать шире – то и показывать всему остальному мусульманскому миру образец прогрессивного, светского общества. Так что у Запада есть в отношении албанцев и цели, напрямую не связанные с Россией и Сербией.



Помимо того, Евросоюзу нужны своего рода миграционные "отстойники", куда можно отправлять беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Ни одна из нынешних стран Евросоюза играть такую роль не согласится. А вот Албания и Косово подойдут как нельзя лучше. Им и деньги нужны, и культурная дистанция с приезжими не такая большая. Конечно, существует риск увеличения количества последователей радикального ислама среди албанцев – но у какого явления не бывает изнанки?



Наконец, сегодняшние албанцы утратили свою "демографическую пассионарность". Еще 25–30 лет назад рождаемость у них была сильно выше, чем у других народов Европы. Теперь они пришли к вполне европейским показателям. И потому их агрессивность, как кажется, стала меньшей. А уже вследствие этого они становятся более управляемыми, чем ранее. Тем более что действительно объединиться в рамках единого государства ЕС им не даст. "Великая Албания" так и будет представлять собой две с половиной страны.



Потому не стоит удивляться, что, с точки зрения Запада, албанцам на Балканах можно почти все. Они долгое время являются его фаворитами в регионе, и этот фаворитизм обусловлен и исторически, и религиозно, и в плане языка. И, разумеется, текущей международно-политической обстановкой, когда они кажутся и наиболее надежным заслоном на пути влияния России на Балканах, и "мостом" в мусульманский мир.