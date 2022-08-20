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В Казахстане могут досрочно переизбрать парламент, - Виктория Панфилова
07:10 30.08.2022

1 сентября Токаев расскажет, как республика будет жить дальше
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

20.08.22

Касым-Жомарт Токаев выступит с посланием к народу.
Президент Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступит с посланием к народу Казахстана на совместном заседании обеих палат парламента. Предполагается, что основным блоком станет социально-экономический, поскольку в республике отмечены снижение уровня жизни и рост недовольства населения. Речь также пойдет и о продолжении политических реформ. Около 40 партий ожидают своей регистрации. Однако побороться за депутатский мандат они вряд ли смогут, поскольку выборы в парламент, как ожидается, будут досрочными и могут состояться уже в конце нынешнего года.
Касым-Жомарт Токаев традиционно выступает с посланием 1 сентября. Исключением стало его выступление в марте 2022 года после январских событий, и посвящено оно было "обновлению и модернизации" республики. Главным посылом выступления стала программа комплексной модернизации политической системы страны.

Однако сегодня в Казахстане указывают, что социально-экономические процессы сильно отстают от политической модернизации. Тем более что большинство поручений главы государства, озвученных в послании от 2021 года и касающихся роста благосостояния населения, остались невыполненными. Это вызывает недовольство населения, которое, по мнению экспертов, может вылиться в новые акции протестов. Напомним, что минувшей весной – летом жители Казахстана столкнулись с дефицитом и подорожанием сахара, а в конце летнего сезона власти устроили ажиотаж с топливом: 23 августа министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что бензина осталось на две недели, но уже через день призвал не создавать ажиотажа. При этом важно не забывать, что триггером январских событий стало повышение цены на газ.

Поэтому с учетом реалий не исключено, что предстоящее послание будет в большей степени ориентировано на решение задач экономического и социального характера. Для Токаева важно снизить социальную напряженность и минимизировать последствия введения санкций против России, которые сказываются и на Казахстане.

Обвинять правительство Алихана Смаилова (премьер-министр Казахстана) в провалах и тем более ожидать отставки кабинета министров не стоит, считает казахстанский политолог Талгат Калиев: "Нынешний кабинет министров работает всего полгода, срок, за который сложно ожидать решения проблем, большая часть которых имеет накопленный характер. Точечных отставок в ходе самого послания тоже не будет. А вот по итогам расширенного заседания правительства – возможно".

По мнению директора Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрея Чеботарева, правительство было создано в целях стабилизации ситуации в стране после январских событий. Однако внешние вызовы этого года для экономики Казахстана диктуют новую повестку в его деятельности и, следовательно, обновление кадров с привлечением людей, способных реализовать эту повестку.

Директор региональных программ Каспийского института стратегических исследований Юрий Солозобов считает более необходимым проведение судебной реформы. "Важным блоком в предстоящем послании станет заявление Касым-Жомарта Токаева о предстоящей судебной реформе. Это позволит решить ряд проблем, в том числе и в бизнесе, что положительно скажется на инвестиционной привлекательности страны", – сказал он "НГ". Эксперт напомнил, что в республике идет процесс возврата земель от недобросовестных собственников и передачи их аграриям. За первые полгода уже возвращено в пользу государства 904 тыс. га неиспользуемых или выданных с нарушением законодательства сельхозземель. До конца года планируется вернуть до 5 млн га.

Эксперты едины во мнении, что в послании речь также пойдет о продолжении политических реформ и законодательном оформлении инициированной летом конституционной реформы.

Напомним, что в начале лета в Казахстане состоялся референдум по изменению Конституции страны. Тогда избиратели проголосовали за лишение части полномочий действующего президента и отмену особых прав и привилегий для первого президента Нурсултана Назарбаева.

Реформирование коснется и процесса формирования парламента. Выборы в нижнюю палату должны проводиться по мажоритарно-пропорциональной системе. Сейчас 98 членов палаты выбираются по партийным спискам, а еще семь – Ассамблеей народа Казахстана. Также должен быть упрощен процесс участия в выборах новых политических партий. Ожидается, что в послании Токаев не забудет про эти изменения. В Минюст, как отметил Талгат Калиев, уже подано около 40 заявок на создание партий.

По мнению Андрея Чеботарева, одной из первых в этом процессе может стать зеленая партия Казахстана "Байта", чей учредительный съезд пройдет 24 сентября в Алматы. "Немаловажно, что председатель оргкомитета по созданию данной партии – Азаматхан Амиртай является членом Национального курултая при президенте Республики Казахстан (РК). К тому же деятельность по созданию данной партии ведется с 2019 года, что предполагает наличие у инициаторов необходимых организационных и иных ресурсов. Так что шансы зелeных на полноценное участие в политической жизни страны представляются большими", – написал в своем Telegram-канале Чеботарев. Шансы получить регистрацию есть у партии Namys во главе с общественным деятелем Санжаром Бокаевым.

Тем самым вместе с пятью официально зарегистрированными партиями в предстоящих парламентских выборах, которые могут состояться уже до конца 2022 года, теоретически смогут принять участие семь политических объединений. Ожидается, что до конца сентября депутаты заявят о самороспуске парламента. Причина, которую называют казахстанские эксперты, – это ухудшение социально-экономического положения населения и нехватка средств в бюджете.

Более того, есть все основания предполагать, что и президентские выборы также будут внеочередными и состоятся на полгода раньше установленного срока. Дело в том, что в Казахстане традиционно выборы проходят в декабре. Последние выборы президента Казахстана состоялись 9 июня 2019 года. И если их провести в установленные законодательством сроки – в декабре 2024 года, то у действующего президента Токаева появятся лишние полгода нахождения во главе государства. Поэтому их могут назначить на декабрь 2023 года. Одновременно в Казахстане обсуждается вариант с обнулением для Касым-Жомарта Токаева президентского срока по итогам конституционной реформы. И если Конституционный суд эту поправку утвердит, то Токаев сможет баллотироваться на главный государственный пост еще дважды.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661832600


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