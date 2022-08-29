РосВласть анонсирует изменения в миграционной политике, - Екатерина Трифонова

07:12 30.08.2022 По решению президента адаптацией приезжих будет заниматься ФАДН, а не МВД

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



29 авг. 22



Руководитель ФАДН Игорь Баринов берется за борьбу с этническими анклавами.

Владимир Путин поддержал план главы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова создавать адаптационные центры для приезжих. Пока работа пойдет в тестовом режиме, поскольку соответствующий закон завис из-за разногласий ФАДН с МВД, отвечающего за миграционную политику. Власти РФ начали анонсировать ее корректировку, фактически признавая нынешние правовые инструменты неэффективными. Эксперты "НГ" предупреждают, что прежде надо определиться со стратегией в сфере миграции – это чисто бизнес-интерес или общегосударственный.



"С коллегами по правительству и Генпрокуратурой начали работу над новым комплексом мер по недопущению пространственной и социальной изоляции мигрантов", – сообщил президенту Баринов.



По его словам, совместно будут действовать девять федеральных госорганов.



И причем в том ключе, что хотя "экономика нуждается в притоке иностранной рабочей силы, к сожалению, эти процессы иногда фактически меняют этнокультурный ландшафт на отдельных территориях". Путин сразу же указал, что в первую очередь адаптацию мигрантов надо проводить в странах их исхода, которые, по его мнению, на это в целом согласны. Но Баринов пояснил, что "по практике, как правило, один из наиболее эффективных механизмов – это все-таки создание адаптационных центров, а у нас сейчас этой инфраструктуры нет". Путин уточнил: имеется в виду, что такие центры будут именно в России, на что глава ФАДН попросил разрешения сделать это пока в нескольких пилотных регионах.



"Возникают риски формирования анклавов, растет этническая преступность, некоторые направления рынка труда испытывают очень серьезное давление. Естественно, идет обратная реакция, часто она негативная от принимающего сообщества, от наших граждан", – заявил Баринов и получил от президента поручение заняться таким делом. "Люди должны понимать: если они приезжают в Россию, они должны уважать наши обычаи, наши традиции, знать и соблюдать российские законы", – подчеркнул Путин. Заметим, что раз благословение дано именно ведомству Баринова, то это можно интерпретировать как его аппаратную победу над МВД, негативная позиция которого, по информации "НГ", и остановила в Госдуме процесс рассмотрения проекта закона об адаптации мигрантов.



Как раз на днях в Казани прошел организованный Общественной палатой РФ форум "Сообщество", который и был посвящен теме многообразия культур и единства граждан в России. Там раскритиковали отсутствие системной миграционной политики, которая позволяет контролировать потоки приезжих и реально действующих механизмов их адаптации и интеграции. Разочарование у собравшихся экспертов вызвал и сам факт отсутствия на мероприятии как представителей МВД и ФАДН, так и других госструктур. Между тем на форуме говорили о том, что закон об адаптационной работе крайне необходим. А еще следовало бы все затраты на эту адаптацию, на медицину и иные виды социального обслуживания возлагать не на всех налогоплательщиков, а на конкретных работодателей, которые инициируют приток гастарбайтеров.



Как заметил член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов, нынешняя миграционная политика "нуждается в серьезной корректировке". В частности, нужно понимать, что если приезжие главной целью прибытия в РФ указывают работу, то "их и нужно рассматривать как людей, которые едут в командировку". То есть нельзя допускать ситуаций, когда за собой они тянут родственников, "которые ложатся бременем на бюджет принимающего региона и страны в целом". Но более серьезная, по его мнению, проблема связана с формированием в бывших постсоветских республиках так называемого отрицательного исторического дискурса. Дескать, подрастающему поколению еще в школах пытаются внушить, что культура России и ее язык – это все проявления колониальной политики, после чего "с этим негативным отношением люди въезжают в нашу страну".



Одновременно сами же общественники подтвердили, что далеко не все российские НКО, которые декларируют, что помогают приезжим, на самом деле этим занимаются. Например, сообщила гендиректор АНО "Новый век" Лилия Таишева, многие НКО получают гранты за некие формальные достижения: скажем, выпуск каких-нибудь буклетов для иностранцев. В реальности же может происходить такой абсурд, когда эти методички раздают по библиотекам, куда, понятно, мигранты и не ходят. Нередко памятки печатают на условно русском бюрократическом языке, который в принципе и русским тяжело понимать, не имея юридического образования. Еще один пример – культурные и спортивные мероприятия с участием гастарбайтеров, на которые, даже по отчетам, приходит не больше нескольких сотен, а то и десятков приезжих. И главное, подчеркнула Таишева, власти до сих пор не ответили на вопрос: приносят мигранты пользу стране или нет? Скажем, широко известна такая цифра: иностранцы дают бюджету около 40 млрд руб. ежегодно, но ведь есть и другая – затраты на рабочих из-за границы составляют вообще 60 млрд руб.



Как сообщил "НГ" еще один спикер форума – доцент РАНХиГС, директор АНО "Академический альянс" Михаил Бурда, диаспоры мигрантов не проявляют особой инициативы в контексте интеграции. И дело в том, что приезжие в основном концентрируются в нескольких субъектах РФ – Москва и Московская область, Петербург и Ленинградская область, Новосибирская, Свердловская и Калужская области, Краснодарский край, Татарстан и еще несколько регионов. В них и сосредоточено порядка 80% всех мигрантов, и именно это порождает конфликты с местными жителями, ухудшает криминогенную обстановку.



Об этом свидетельствуют данные Генпрокуратуры и Следственного комитета, подчеркнул Бурда. Причем, по его словам, это не банальные ДТП, кражи или хулиганства, хотя и их имеется в избытке, а распространение наркотиков, вовлечение в экстремистскую и террористическую деятельность, грабежи, разбои, изнасилования, в том числе несовершеннолетних. Но там, где мигрантов немного, проблем с их адаптацией, как правило, не возникает. Но когда начинаются сложности, то тогда и появляется понимание, что у властей и общества нет эффективного инструментария. Бурда настаивает, что пока не будет принят федеральный закон об адаптации и интеграции, эти процессы так и останутся на уровне общественных обсуждений – неравнодушные люди будут обмениваться мнениями и готовить рекомендации, которые продолжат уходить в никуда. При отсутствии закона сейчас есть лишь рамочные методики ФАДН, которые от региона к региону реализуются с разной степенью успешности.



В то же время Бурда указал, что неповоротливость миграционной политики связана в первую очередь с тем, что государство до сих пор не определилось, в какую из двух возможных концепций эту политику встраивать. Первая связана с обеспечением нацбезопасности, благополучия страны и ее граждан. Вторая – это чисто рыночная миграция, которая рассматривается как некий способ решения экономических проблем вроде дефицита на рынке труда. В этом случае вопросы об обеспечении нацбезопасности и культурного баланса отходят на второй план. "Пока государство не определится, с кем ему быть, – с умными или с красивыми, миграционная политика так и будет оставаться нерасторопной", – подчеркнул эксперт. По поводу же активности общественности он заметил, что среди "заступников" за мигрантов присутствуют и защитники интересов диаспор, и лоббисты позиций крупного бизнеса, прежде всего строительного: "Отсюда и эти сказки: мол, без мигрантов нам не обойтись потому, что ленивые русские не идут на работу".



Между тем корректировка миграционной политики коснется, похоже, не только проблем с адаптацией приезжих. Буквально только что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о подготовке нового законопроекта об иностранцах в России. По его словам, это будет "всеобъемлющий документ", регулирующий условия их въезда, выезда и пребывания в стране. Миграционный вопрос в его совокупности будет обсужден на заседании Совбеза в сентябре. По мнению Бурды, скорее всего речь идет о кардинально новой редакции закона № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ". Ожидается, что там будут квалифицированы и дифференцированы различные категории мигрантов, "для каждой установят свой порядок и документы". Однако, пояснил он, пока сложно сказать, что подразумевается под заявлением о переосмыслении миграционной политики. Хотя бы потому, что "в тех текстах законопроектов, которые сейчас уже есть на ознакомлении, ничего принципиально нового нет". Скажем, там не решается проблема нелегальной занятости мигрантов, их избыточного скопления в регионах или, к примеру, вопрос о недопуске "нежелательных" элементов. Таким образом, продолжает Бурда, власть, похоже, пока просто отвечает на имеющийся общественный запрос. Ведь все соцопросы показывают рост негатива к мигрантам – и в первую очередь в тех регионах, где их много. "Отсюда мы и видим определенные выступления и политиков, того же Медведева, и правоохранителей, отдельных депутатов Думы и региональных парламентов, которые все говорят о необходимости усилить контроль за внешней миграцией", – сказал "НГ" Бурда. Но он уточнил, что речь идет вовсе не о полном ограничении миграционных потоков, а лишь о том, чтобы давно пора наконец определиться с тем, какое количество приезжих работников действительно необходимо и как сократить количество потенциальных правонарушителей, в том числе нелегалов. В связи с этим Бурда напомнил, что миграционная проблематика "не является одним из основных законодательных направлений деятельности МВД". Те же корректировки законов, которые все же принимаются по инициативе МВД, "не системны и в большей степени, что называется, "бьют по хвостам", то есть по уже имеющимся прецедентам". Короче говоря, заявил эксперт, "стратегической линии в миграционной политике государства не видно". Это, конечно, объясняется еще и тем, что последняя находится под мощнейшим давлением промиграционного лобби, в первую очередь из отдельных сфер бизнеса. Источник - НГ

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