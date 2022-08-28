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Ректора Таласского госуниверситета Айбека Упенова задержали за коррупцию - 24.kg
10:18 30.08.2022

30 августа 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
Сюжет: Скандалы с чиновниками
Ректора Таласского государственного университета задержали за коррупцию

Ректора Таласского государственного университета задержали за коррупцию. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что в университете выявили коррупционную схему по присвоению бюджетных средств.

Установлено, что ректор ТалГУ и главный бухгалтер с 2021 по 2022 год начисляли премии работникам вуза по 7 тысяч сомов с условием возврата от каждого по 6 тысяч сомов руководству вуза.

Ректор и бухгалтер в сговоре с частными предпринимателями формально провели тендер на закупку стройматериалов на ремонт учебных корпусов университета с последующим присвоением определенной части денег путем обналичивания.

Руководитель вуза в сговоре с ответственным секретарем приемной комиссии систематически занимались побором денег у студентов и абитуриентов во время государственных и вступительных экзаменов.
В итоге ректор ТалГУ водворен в ИВС. Расследование продолжается.

Источник - 24.kg
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