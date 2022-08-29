В Бишкеке митинг: просят отпустить арестованных блогеров

11:07 30.08.2022

30 августа 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



В Бишкеке прошел митинг в поддержку арестованных блогеров Адилета Али Мыктыбека (Балтабая) и Ырыса Жекшеналиева.



Сначала участники акции протеста пришли на площадь Ала-Тоо. Когда сотрудники милиции объяснили, что все митинги проводятся в сквере имени Максима Горького, митингующие возмутились. Однако спустя некоторое время все равно прошли в сквер.



"Мы обращаемся к президенту и судебной системе. Завтра праздник, в преддверии которого мы просим отпустить блогеров. Мы прекрасно знаем, что президент решает вопросы судебной системы. Судьи не стали независимыми. Адилет Балтабай и Ырыс Жекшеналиев сидят за то, что воспользовались своим конституционным правом высказывать свое мнение. Они два месяца содержатся за решеткой", - сказала одна из митингующих.



Напомним, блогера Адилета Али Мыктыбека обвиняют в призыве к массовым беспорядкам. Он содержится в СИЗО-1.



Администратору страницы "Полит Узник" в Facebook Ырысу Жекшеналиеву вменяют призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам. Его доставили в следственную службу МВД, а затем задержали и водворили в СИЗО-1 Бишкека.