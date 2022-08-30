"Трудно представить Пекин и Дели в одном альянсе", - Павел Фельгенгауэр

12:15 30.08.2022

30 августа 2022,

"Трудно представить Пекин и Дели в одном альянсе"

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Масштабные российские учения "Восток-2022" с участием КНР, Индии и других стран комментирует военный эксперт Павел Фельгенгауэр.



Индийцы активно готовятся к войне с китайцами, в том числе и ядерной.



С 1 по 7 сентября армия России проведет на Дальнем Востоке стратегические командно-штабные учения, в которых примут участие 50 тысяч человек, включая воинские контингенты и наблюдателей стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности Китая, Индии, Сирии, Никарагуа, Алжира, Монголии, Лаоса, Белоруссии, Казахстана, Армении, Таджикистана, Киргизии и Азербайджана.



Маневры, получившие название "Восток-2022", пройдут на девяти полигонах, при этом будут задействованы более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.



Как подчеркнул накануне заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, учения не направлены против каких-либо конкретных государств или военных союзов и носят сугубо оборонительный характер.



О том, в чем задача столь масштабных учений и почему местом их проведения выбран именно Дальний Восток, обозревателю "Росбалта" рассказал военный аналитик Павел Фельгенгауэр.



- Зачем, по-вашему, Россия проводит сейчас маневры на Дальнем Востоке?



- Это плановое мероприятие. Раз в год в одном из российских военных округов проводятся военные учения. Вот сейчас в Восточном. При этом сейчас они будут не такими масштабными, как в прошлые разы. К примеру, в 2018 году в Восточном военном округе в них участвовало до 300 тысяч военнослужащих, чего не было со времен Второй мировой войны. Таких крупных маневров не проводили даже в Советском Союзе, который по численности населения был почти вдвое больше, чем нынешняя Российская Федерация.



- В связи с участим в этих маневрах военнослужащих других стран так или иначе возникает вопрос, может ли в будущем на Дальнем Востоке сформироваться некий новый военный альянс в противовес НАТО, состоящий, например, из России, Китая и Индии?



- Я думаю, что нет, не может. У Индии сложились неплохие отношения с Москвой. Индийцы покупали довольно много нашего вооружения (хотя последнее время все чаще отказываются от него). Однако Индия для участия в этих маневрах прислала символический контингент.



Что касается Китая, то ни в какие альянсы он ни с кем вступать не собирается. У КНР с Россией сложились взаимоотношения, которые они называют стратегическим партнерством, но о союзе речи не идет.



Ну, и, наконец, для Индии Китай - главный стратегический противник. Дели активно готовится к войне с Пекином, в том числе и ядерной. У них серьезный нерешенный территориальный спор в Тибете. За эту территорию они уже воевали в 1960-е годы.



Так что представить себе, что Индия и Китай объединятся в одном альянсе против НАТО, это все равно, что представить сейчас объединение России и США против Украины.



Тем более, что Индия все больше втягивается сегодня в орбиту влияния именно Запада. Она входит в региональные объединения вместе с США, Великобританией, с имеющей довольно мощные вооруженные силы Австралией. Эти альянсы направлены против Китая.



- Кстати, что касается еще одной страны этого региона - Японии. Отношения Токио с НАТО сегодня резко активизировались. Например, в июне премьер-министр Фумио Кисида стал первым главой японского правительства, который лично принял участие в саммите Альянса. Можем мы представить себе ситуацию, когда Страна восходящего солнца войдет в Североатлантический альянс?



- Вряд ли. Зачем это японцам? У них и так союзнические отношения с американцами. На японских островах размещены американские военные базы. До недавнего времени Токио делал неоднократные попытки "оттянуть" Россию от Китая, наладить с нами отношения, но это ему не удалось.



Теперь Япония активно развивает свое военное сотрудничество не только с США, но и с той же Индией и Австралией (QUAD). Как я сказал, такие альянсы направлены против Китая.



Есть еще в этом регионе Индонезия и Южная Корея, у которых также свои разнонаправленные интересы. Сеул поставляет нам свои автомобили, но военный союз у него с Соединенными Штатами.



- То есть, по вашему мнению, создание пророссийского альянса в противовес НАТО на Дальнем Востоке ожидать не приходится?



- Нет, конечно. Среди стран этого региона много внутренних противоречий. Например, у России давние хорошие отношения с Вьетнамом, при этом у Ханоя довольно напряженные отношения с Пекином. Между двумя государствами старый территориальный спор по поводу принадлежности островов Спратли в Южно-Китайском море. Так что отношения России с Китаем и Вьетнамом - это одно, а отношения между Вьетнамом и Китаем - совсем другое.



Беседовал Александр Желенин