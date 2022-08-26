Горе луковое. Сможет ли Казахстан обеспечить себя доступными овощами? - А.Бектенова

12:45 30.08.2022 Сможет ли Казахстан обеспечить себя доступными овощами?

Овощи на прилавках продолжают дорожать, а правительство не может определиться с мерами по поддержке местных производителей.



Прокормиться овощами не выйдет



Много лет подряд малообеспеченные жители, каких в стране большинство, надеялись на овощной рацион. В случае чего, рассуждали они, картошка, морковка и лук прокормят. Но последние пару лет овощи растут в цене даже быстрее мяса. При этом проблему отлично сознают в правительстве, однако меры по сдерживанию инфляции и стимуляции фермеров становятся все хаотичней.



Подорожание овощей для многих становится последней каплей на фоне общего ценового безумия. Нынешним летом президент Токаев неоднократно обрушивался на правительство с критикой по поводу стремительного роста цен на продукты. Продовольственная инфляция почти достигла 20%, а некоторые товары подорожали на 80% и более, говорил президент в июле.



По его мнению, правительство пытается остановить инфляцию недействующими методами, борется не с причиной высоких цен, а со следствием. Кроме того, центральные органы власти перекладывают ответственность на акиматы. В свою очередь акиматчики показательно инспектируют супермаркеты, а потом демонстрируют картинку фальшивой "борьбы".



В августе президенту доложили о начале расследования в отношении спекулянтов, искусственно взвинчивающих цены на продукты питания. Тем не менее, сомнительно, что истинные виновники будут выявлены и наказаны, к тому же не выполнять поручения главы государства у чиновников вошло в привычку.



Между тем, согласно национальной статистике, картофель подорожал за год на 33,4%, морковь – на 43,7%, репчатый лук – на 57,4%, свекла – на 62,1%, помидоры – на 42,4%, а белокочанная капуста – более чем в три раза (на 125%).



Еще весной тогдашний министр торговли и интеграции Бахыт Султанов пояснил, что рост цен на овощи – результат упущенной возможности заблаговременной контрактации и фиксирования цен. По его словам, акиматами регионов слабо организована работа по поставкам ранних овощей из южных регионов, на должном уровне не контролируется торговая надбавка в рознице.



"При таких ценах невооруженным глазом видна слабая организация и недоработка акиматов. Понимаем, что магазинов много. Однако следует организовать качественную разъяснительную работу, раздать уведомления с требованием соблюдения статьи 9 Закона "О регулировании торговой деятельности", чтобы магазины не превышали 15% торговую надбавку. Если и после разъяснений продавцы не соблюдают законодательство, применяйте административные меры", – заявлял министр. Напомним, что выше мы рассказывали о критике президента в адрес правительства за перекладывание ответственности на местные власти.



Также нелишним будет напомнить о прошлогоднем "ценовом взрыве" в овощном сегменте. К июню 2021 года картофель подорожал на 48,6%, а морковь – на 53,5%. Кое-где килограмм картошки стоил 500-600 тенге.



Тогда правительство и акиматы объясняли рост стоимости высокой зависимостью от импорта и нехваткой овощехранилищ. После всех картофельно-морковных баталий, осенью прошлого года директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции Минсельхоза Азат Султанов заверял, что необходимые меры приняты. Казахстанским картофелеводам предлагалось законтрактоваться до мая, то есть зафиксировать цену. "Для этого сейчас необходимо, чтобы акиматы закупили эти продукты в стабилизационные фонды. У них есть списки производителей. В целом министерством созданы все условия", – говорил Азат Султанов.



Быть или не быть стабфондам?



В Казахстане намерены серьезно взяться за замещение импорта, к сожалению, это светлая мысль посетила правительство уже после того, как разрыв логистических цепочек привел к резкому росту цен и исчезновению многих иностранных товаров и сырья.



Пока же чиновники запоздало пытаются заткнуть дыры, в которые утекает возможность покупать дешевые овощи. В августе этого года упомянутый выше Бахыт Султанов сообщил, что в верхах дозрели до строительства хранилищ.



"По овощам, в частности картофелю, мы полностью себя закрываем, т.е. производство равно потреблению, но есть такое понятие как межсезонье дефицит. Дефицит мощностей хранения не позволяет нашим сельхозпроизводителям сохранить урожай в межсезонье, это на весну следующего года. Соответственно, в этот период идет импорт с других регионов. Мы в соответствии с поручением главы государства начали стимулировать строительство массивных плодоовощехранилищ, т.е. таким образом, то производство, которое мы собираем, и соответственно будет отправляться на внутренний рынок, и в межсезонье мы также будем покрывать свою потребность. Излишки мы будем отправлять на экспорт", - помечтал Султанов.



Однако же сегодня непонятно, будет ли задействован краеугольный камень неработающей ценовой политики – стабилизационные фонды. Еще в апреле заместитель председателя комитета торговли Минторговли Айдар Абилдабеков заявил, что в стране планируют отказаться от хранения скоропортящихся продуктов (овощей) в стабилизационных фондах.



По словам чиновника, сейчас в Казахстане работают 174 объекта хранения овощей, рассчитанных на 1,8 тыс. тонн. Стабфонды действуют с 2011 года, и если ранее они хорошо выполняли свои функции, то в последние годы акиматы жалуются на низкую ответственность предпринимателей, пояснил Абилдабеков. Бизнесмены не выполняют договорные обязательства и вместо поставок в стабфонды перепродают овощи в Россию.



"В целом мы хотим сократить финансирование стабфондов. Мы разработали пакет мер и хотим стабфондам разрешить хранить только те продукты, которые можно хранить – рис, сахар, гречку, соль. А скоропортящиеся продукты отдать в оборотную схему", – сообщил замглавы комитета Минторговли.



Если стабфонды будут работать без оборотных сетей, уточнил он, то возможен значительный рост цен на овощи. Если же не будут работать стабфонды и оборотные сети, рынок самостоятельно сформирует цены, поэтому предсказать их рост станет невозможно.



Горе луковое, свекольное и капустное



Как всегда, озабоченность самыми элементарными вещами высказывается на высочайшем должностном уровне, впрочем, чаще всего это никак не влияет на результат. Например, в нынешнем году премьер-министр Алихан Смаилов дважды распекал подчиненных за рост цен на репчатый лук.



Подорожание продуктов сводит на нет повышение зарплат и пенсий, заявил премьер в апреле. Между тем, на пресловутую оборотную схему к этому моменту было выделено 58,3 млрд тенге из запланированных 100 млрд. Запас картофеля по республике составлял 199 тыс. тонн, капусты – 17,2 тыс. тонн, моркови – 43,1 тыс. тонн, лука – 23,1 тыс. тонн. Но потребителей меры не спасли.



"В Мангистауской области допущен рост цен на лук – на 39,2%. В прошлом году мы неоднократно говорили о необходимости своевременного контрактования с фермерами Жамбылской области по поставке лука в регион. Данная работа не проделана, поэтому такой рост. Акимам и министрам нужно уделять этому вопросу особое внимание", - сказал Смаилов.



В августе премьер вновь вернулся к луковой проблеме. По его данным, за месяц цены на этот продукт выросли почти на 12%. В целом же повышение стоимости социально значимых продуктов питания зафиксировано по всей стране.



"Мы видим, что субъекты торговли в регионах "балуются", пользуясь общей ситуацией, зарабатывают экстра-доходы. Если акиматы не будут мониторить и контролировать это, в том числе по торговым наценкам на всех этапах реализации, то ситуация не изменится", – заявил Алихан Смаилов.



Что касается лука, то наибольший рост за месяц отмечен в Западно-Казахстанской, Жетысуской, Туркестанской областях и городе Алматы. "Коллеги, если по сахару (росту цен – ред.) были объективные внешние причины, то ситуация с луком – это результат вашей недоработки. У акиматов имелись все возможности, в том числе механизм своевременной контрактации поставок будущего урожая. Поручаю акимам регионов активно использовать его для наполнения стабилизационных фондов", – сказал Смаилов.



По его словам, одной из причин роста цен является наличие излишних звеньев посредников между производителем и конечным потребителем. Для их выявления во всех регионах сформированы региональные комиссии. Правительству и акиматам вновь поручено контролировать и штрафовать нарушителей и разработать стратегии снижения цен на продовольствие.



"Необходимо выработать новые подходы по сдерживанию цен на продукты питания, соответствующие рыночным механизмам и направленные на борьбу не с последствиями, а с причинами роста", – подчеркнул премьер-министр.



Такой же безрезультатный "плач" весной организовали в Минсельхозе по поводу подорожания белокочанной капусты. В апреле в ведомстве доложили, что запасы достаточны, ожидаемый валовый сбор ранней капусты составляет порядка 170 тыс. тонн, налажены связи между регионами-поставщиками и потребителями. Но, увы, овощ устроил "капустный бунт" и самовольно вырос в цене.



Если говорить о свекле, то в различных ведомствах обещали нарастить ее местное производство в семь раз, но к 2026 году. По слухам, именно ситуация с нехваткой и резким ростом (до 86%) цены на сахар стала причиной отставки министра торговли и интеграции Бахыта Султанова. Его преемник Серик Жумангарин тоже намерен сосредоточиться на развитии свекловичного производства, однако пока не понятно даже, где требуется выращивать овощ – на севере или на юге.



"Почему в свое время заводы были сосредоточены на юге, хотя свекла требует воды и электроэнергии для производства? Все это в избытке есть на севере, надо понимать все эти вещи", - пояснил он в середине августа. "Нужно собственное производство сахарной свеклы, чтобы не зависеть от мировых цен. Возможно, сахар из своей свеклы будет дороже, но, по крайне мере, это у нас будет всегда. Мощности сахарных заводов хватает, чтобы обеспечить население полностью, но не хватает сырья", - добавил Жумангарин. В краткосрочной перспективе он намерен помогать заводам покупать сахарный росник за рубежом и привлекать в овощную отрасль отечественных бизнесменов. Понятно, что такими темпами казахстанцам не видать собственной дешевой свеклы еще очень долго.



Производителям мешает импорт



Крупные объединения фермеров, между тем, считают, что правительство плюет на интересы бизнеса и долгосрочную перспективу. Чиновники пытаются директивными мерами сдержать цены, но ничего не делают для подлинного развития овощной отрасли.



Сегодня, заявляют аграрии, местные фермеры не заинтересованы в увеличении производства овощей, так как в межсезонье государство распахивает внутренний рынок для импорта. В страну поступают относительно дешевые овощи из Узбекистана, Туркменистана, Пакистана, Ирана и других стран, таким образом ценовое давление немного снижается, но лишь на полгода. В это время разочарованные местные фермеры сокращают производство или переходят на другие виды деятельности. Кроме того, заявляют предприниматели, чиновники не дают им заработать, но требуют создавать хранилища, тогда как бизнесу выгодней продать овощи даже по никой осенней цене, лишь бы не тратится на хранение. Каждый год схема повторяется, цены при этом лишь увеличиваются. Например, некогда традиционно дешевые редиска и редька стоят до нескольких сотен тенге за кг.



Тем не менее, без импорта на сегодняшний день обойтись нельзя, хотя по уверению чиновников, собственное производство покрывает потребности республики. В 2021 и в нынешнем годах Казахстан ввез тысячи тонн капусты, картофеля, томатов, перца, огурцов, моркови, чеснока, бобовых и других овощей. Они преимущественно поступают к нам из Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Китая, России, Пакистана, Афганистана и Ирана.



Экспорт осуществляется в основном в Узбекистан и Россию. В этом году сокращение объема вывезенного за границу картофеля составило почти 45%, капусты – 69%. Экспорт томатов превысил 19 тыс. тонн на 17,1 млн долларов. Казахстанские помидоры, как и огурцы, капусту, лук и морковь покупают, как правило, россияне. Среди других покупателей Беларусь, Украина, Турция, Китай, Афганистан, Кыргызстан, Монголия, Азербайджан.



Грустные прогнозы



Эксперты предсказывают дальнейший рост цен на овощную продукцию, и это огромная проблема, поскольку овощи, наряду с хлебом и крупами – последний заслон на пути настоящего голода. В Казахстане, повторимся, множество семей живут за чертой бедности, и сегодня они уже с трудом позволяют себе простенький салат из помидор.



По словам аналитиков, нужны действенные меры, обращенные напрямую к бизнесу. В настоящий момент предприниматели вынуждены выкручиваться, так как они годами покупают компоненты за рубежом в условиях постоянной девальвации тенге и огромной кредитной нагрузки. Производительность труда в секторе крайне низкая, не хватает грамотных овощеводов, политика же государства и международная обстановка настолько непредсказуемы, что, как мы видим, никто не может составить точный прогноз даже на следующий год, а ведь аграрное производство требует стабильных условий.



Годами также говорится о создании тепличных комплексов и продовольственных поясов вокруг городов, за отсутствие которых постоянно отчитывал министров президент Назарбаев. Между тем, республика не в состоянии построить даже достаточно крупные овощехранилища, что было обещано многократно. Кроме того, из-за бюрократических проволочек тормозится экспорт овощей в Китай, который мог бы дать мощнейший толчок развитию отрасли. Практически нет и казахстанской переработанной продукции, тогда как она могла бы обеспечить нам дешевые консервы, салаты, чипсы и так далее.



В Казахстане миллионы гектаров земли остаются не освоенными, но наши дети, по отзывам специалистов, не получают нужных витаминов, в том числе и из-за невозможности покупать достаточное количество овощей. Вместо структурных реформ на фоне неэффективных мер чиновников, неоправданно дорогого импорта и стремления бизнесменов покрыть убытки расцветают всевозможные спекуляции. Весной стоимость картофеля, лука и капусты почти равняется стоимости экзотических фруктов – и в этой реальности нам предстоит жить еще долгое время.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Бектенова Алма

26.08.2022 Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661852700





Новости Казахстана

- Председатель Мажилиса подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента

- Создание общего рынка газа и промышленную кооперацию обсудили главы правительств стран ЕАЭС в Чолпон-Ате

- Предварительные результаты голосования на выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу, Улытау

- Кадровые перестановки

- В СКО Ералы Тугжанов провел совещание по реализации Комплексного плана по повышению доходов населения

- О телефонном разговоре глав МИД Казахстана и России

- Ералы Тугжанов принял участие в Форуме науки и высшего образования

- Новая безопасность для Нового Казахстана

- Триллер со школьной формой

- Минторговли и интеграции отказалось от идеи строительства 24 ОРЦ

