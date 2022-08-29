Не время для гламурных балаганов, - Иван Охлобыстин

13:39 30.08.2022

посидим год другой на культурной диете, пока не придут новые, талантливые, не развращенные властью и деньгами

Иван Охлобыстин



Неправда что я называю всех сбежавших артистов предателями, это не так. Я не знаю, предатели они, дураки, приспособленцы или банально - трусы.



Я просто испытываю к ним неуважение, и все.



Но честно: мне не хочется чтобы они возвращались. Мнение, что зритель сам решит, не выдерживает критики. Культура последних десятилетий изуродовала зрителя. Зритель ничего не решит и будет смиренно принимать то, что ему предложат чиновники от культуры. А они лица, чаще всего, в воспитании зрителя не заинтересованные. Предпочитающие пользоваться услугами тех, с кем наслаждались коктейлями на берегах Коста-Бланки и мяли влажными пальчиками брендовые тряпочки в магазинах Милана.



Тоже своего рода ордынская логика. Ее темная сторона.



Так что лучший способ что-то изменить в культуре это все-таки не приветствовать возвращений блудных попугаев Кеш.



Лучше посидим год другой на культурной диете, пока не придут новые, талантливые, не развращенные властью и деньгами, искренне заинтересованные в возрождении российской культуры персонажи. Тем более нам есть чем заняться, кроме обсуждения персон этого внимания не заслуживающих.



Не время для гламурных балаганов.



Надо сначала победить.