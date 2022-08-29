|Не время для гламурных балаганов, - Иван Охлобыстин
13:39 30.08.2022
посидим год другой на культурной диете, пока не придут новые, талантливые, не развращенные властью и деньгами
Иван Охлобыстин
Неправда что я называю всех сбежавших артистов предателями, это не так. Я не знаю, предатели они, дураки, приспособленцы или банально - трусы.
Я просто испытываю к ним неуважение, и все.
Но честно: мне не хочется чтобы они возвращались. Мнение, что зритель сам решит, не выдерживает критики. Культура последних десятилетий изуродовала зрителя. Зритель ничего не решит и будет смиренно принимать то, что ему предложат чиновники от культуры. А они лица, чаще всего, в воспитании зрителя не заинтересованные. Предпочитающие пользоваться услугами тех, с кем наслаждались коктейлями на берегах Коста-Бланки и мяли влажными пальчиками брендовые тряпочки в магазинах Милана.
Тоже своего рода ордынская логика. Ее темная сторона.
Так что лучший способ что-то изменить в культуре это все-таки не приветствовать возвращений блудных попугаев Кеш.
Лучше посидим год другой на культурной диете, пока не придут новые, талантливые, не развращенные властью и деньгами, искренне заинтересованные в возрождении российской культуры персонажи. Тем более нам есть чем заняться, кроме обсуждения персон этого внимания не заслуживающих.
Не время для гламурных балаганов.
Надо сначала победить.