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Госбюджет Таджикистана перевыполнен на 40 миллионов долларов. Ура!
14:25 30.08.2022

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus

За счет роста налоговых поступлений.

Общий объем государственного бюджета Таджикистана в январе-июле текущего года составил свыше около 17,9 млрд сомони (свыше $1,7 млрд), сообщает министерство финансов республики.

Это на 2,3% или на 411,4 млн сомони ($40 млн) больше уточненного плана по доходам бюджета.

Перевыполнение бюджета связывается с ростом налоговых поступлений, доля которых в доходной части составила 67,5%.

Плановые показатели, в первую очередь, удалось превысить за счет НДС, акциза и налога на доходы (бывшие подоходный налог и налог на прибыль).

Напомним, с 1 января текущего года заработал новый Налоговый кодекс, ставки по некоторым налогам снизились.

К примеру, стандартная ставка НДС, который образует более 40% налоговых поступлений бюджета, снизилась с 18% до 15%.

Правительство Таджикистана в 2022 году рассчитывает на увеличение доходов бюджета страны на 19,4%.

Доходная часть бюджета утверждена в размере 33 млрд сомони ($2,5 млрд).

Основными источниками пополнения бюджета Таджикистана всегда являлись налоги, среднегодовая доля которых в доходах "главного кошелька" страны за последнее десятилетие (2012-2021 гг.) составляла 68%.

Источник - asiaplustj.info
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