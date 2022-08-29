Госбюджет Таджикистана перевыполнен на 40 миллионов долларов. Ура!

14:25 30.08.2022

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



За счет роста налоговых поступлений.



Общий объем государственного бюджета Таджикистана в январе-июле текущего года составил свыше около 17,9 млрд сомони (свыше $1,7 млрд), сообщает министерство финансов республики.



Это на 2,3% или на 411,4 млн сомони ($40 млн) больше уточненного плана по доходам бюджета.



Перевыполнение бюджета связывается с ростом налоговых поступлений, доля которых в доходной части составила 67,5%.



Плановые показатели, в первую очередь, удалось превысить за счет НДС, акциза и налога на доходы (бывшие подоходный налог и налог на прибыль).



Напомним, с 1 января текущего года заработал новый Налоговый кодекс, ставки по некоторым налогам снизились.



К примеру, стандартная ставка НДС, который образует более 40% налоговых поступлений бюджета, снизилась с 18% до 15%.



Правительство Таджикистана в 2022 году рассчитывает на увеличение доходов бюджета страны на 19,4%.



Доходная часть бюджета утверждена в размере 33 млрд сомони ($2,5 млрд).



Основными источниками пополнения бюджета Таджикистана всегда являлись налоги, среднегодовая доля которых в доходах "главного кошелька" страны за последнее десятилетие (2012-2021 гг.) составляла 68%.