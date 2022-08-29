Al-Quds Al-Arabi: Стратегия оккупации Ирака: успех или провал?

14:26 30.08.2022

Al-Quds Al-Arabi

Великобритания



Стратегия оккупации Ирака: успех или провал?



Вторгшись в Ирак, США разрушили не только Багдад, но и себя, пишет Al-Quds Al-Arabi. Америка жаждет гегемонии, однако Россия и Китай наглядно показали, что даже с прикрытием в виде СБ ООН у нее есть достойные конкуренты на международной арене.



Когда Советский Союз распался на несколько стран, изменились все режимы, следовавшие социалистической модели, и это привело к роспуску Организации Варшавского договора. Драматические события ознаменовали начало американского мирового лидерства, а затем произошли события 11 сентября 2001 года, оправдавшие вторжение в Афганистан и Ирака, хотя последний не имел никакого отношения к терактам в США.



Америка не соблюдает нормы международного права и не уважает суверенитет государств и народов, не проявляет ответственности и мудрости, что сделало бы ее справедливой и заслуживающей доверия державой, управляющей миром. Совет Безопасности ООН (СБ ООН) полностью подчиняется воле Вашингтона, и это представляет огромную угрозу для мировой стабильности.



В начале 1990-х американские официальные лица использовали уникальный язык в обращении к Совету Безопасности ООН. Так, и президент США, и госсекретарь, и советник по национальной безопасности требовали от СБ ООН принять резолюции, большинство из которых были направлены против Ирака. Данная ситуация сохранялась до 2002 года. Вашингтону не удалось добиться принятии этих решений, ввиду чего он решил использовать военную силу и санкции в одностороннем порядке, за исключением решений по Ливии и экономических санкций против Северной Кореи.



С одной стороны, Вашингтону позволительно делать все, что он пожелает, под прикрытием ООН и ради достижения своих тактических и стратегических целей. С другой, - большинство южных стран, то есть стран третьего мира, получили возможность различными способами вырваться из американских лап, особенно в последние годы, когда стало очевидно появление нескольких центров силы. Кроме того, Америка переживает экономический упадок и внутренний хаос, страдая от роста преступности, безработицы, распространения наркотиков и расизма, что, вероятно, можно считать предвестниками скорого экономического краха. Его нельзя предотвратить, но можно покрыть с помощью долларов, как отмечает в своих недавних публикациях российский экономист Александр Назаров.



Есть еще один аспект: Соединенные Штаты потерпели полный провал в попытках трансформировать Ирак в соответствии со своими представлениями, и это нанесло огромный ущерб этому арабскому государству. Чтобы понять, почему это произошло, мы должны осветить следующие последствия войны Америки в Ираке и его оккупации.



Во-первых, мы наблюдаем подъем Китая и России как ведущих держав и главных конкурентов США на всех уровнях. Обе страны извлекли пользу из участия Америки в войнах в Ираке и Афганистане, где на протяжении нескольких лет она несла большие человеческие и материальные потери, не говоря уже об утрате доверия со стороны государств мира. Соединенные Штаты предстали для них в качестве захватнической державы, которая без всяких колебаний вторгается на чужую территорию и готова оккупировать ее, игнорируя права народов на независимость и суверенитет. В ответ Китай и Россия занялись модернизацией наступательного вооружения и в значительной степени преодолели пропасть в плане технологического развития между ними и Вашингтоном.



Во-вторых, создаются и развиваются экономические конгломераты в Восточной, Западной и Юго-Восточной Азии (Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС, Евразийский экономический союз, китайский проект "Один пояс, один путь"). Они несут угрозу зонам американского влияния, так как объединяют огромные пространства и большую численность населения и создают новые промышленные структуры. Эти страны стремятся к коммерческому, финансовому и экономическому обмену с использованием местных валют, что можно считать сокрушительным ударом по доллару как международной валюте.



В-третьих, эти контрмеры параллельны американскому принуждению и нынешнему оружию США - экономическим санкциям. Последние отталкивают большинство стран мира, особенно развивающиеся государства, стремящиеся к независимости и полному суверенитету. Все большее их число подает заявки на вступление в указанные выше объединения, а это так или иначе приведет к ослаблению американского влияния в будущем.



В-четвертых, мы наблюдаем крах нынешней международной системы или как минимум его начало. Он проложит путь в новый многополярный мир, где нет места американской гегемонии.



Пятый фактор: рано или поздно Америка потеряет страны Европейского Союза, особенно Германию и Францию, поэтому вряд ли он продолжит существование. Причина в том, что Вашингтон преследует лишь свои цели, не учитывая интересы европейских союзников, что мы наблюдаем на Украине сегодня.



Наконец, страны арабского региона начинают искать способы защитить свои интересы и обеспечить их безопасность в обход Америки по причине недоверия к ней. Сегодня у арабов много возможностей для маневрирования и переговоров.



На мой взгляд, Соединенные Штаты разрушили не только Ирак, но и себя, однако они не сдаются. Напротив, они всячески пытаются остановить текущие изменения, ограничить их влияние или вовсе предотвратить путем установления партнерских отношений и контральянсов как со странами Юго-Восточной Азии, так и с Австралией и Индией. Не являются исключением арабский мир и Турция. Американцы прилагают огромные усилия с целью повлиять на политику стран бывшего СССР, организовывают события по смене правительств некоторых государств третьего мира, Пакистана, например. Они окружают своих врагов, добиваются истощения их военного и экономического потенциала. Сейчас США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине и накаляют ситуацию в Южно-Китайском море, особенно в Тайваньском проливе.



Тем не менее должен отметить: что бы ни делала Америка, она не может повлиять на эти глобальные преобразования просто потому, что это противоречит амбициям и воле стран и народов мира, стремящихся освободиться и обрести независимость. Это не означает ни в коем случае, что Москва и Пекин не преследуют свои интересы в двусторонних отношениях с этими государствами. Разница в том, что, предлагая развивать отношения и партнерство, они не навязывают им свои политические условия и не вмешиваются в их внутренние дела.



Таким образом, оккупация Ирака стала катастрофическим провалом для США, а его народу принесла множество бед.



Автор: Мазхар Джабер Аль-Саади (مزهر جبر الساعدي)