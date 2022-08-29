Таджикистан критикуют за многовекторную политику и ставят перед выбором

14:29 30.08.2022 Рамзия Мирзобекова, Asia-Plus



Критикуют российские эксперты и некоторые представили власти - по их мнению Таджикистан в ближайшее время может оказаться в тупиковой ситуации, "пытаясь лавировать между глобальными центрами силы".



В Таджикистане 20 августа завершились военные учения "Региональное сотрудничество-22", которые прошли с участием американских военных. Ряд российских экспертов выступили с критикой в адрес стран Центральной Азии за участие в них, Таджикистану досталось больше других за то, что он предоставил свою территорию.



Учения "Региональное сотрудничество-22" стартовали в Таджикистане 10 августа и продолжались до 20 августа. Помимо этого, в учениях принимали участие представители из Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана и Узбекистана.



"Региональное сотрудничество" - это ежегодные учения, которые проводятся с 2004 года, они направлены на укрепление многонациональных операций по обеспечению стабильности, борьбе с терроризмом, а также на развитие сотрудничества и совместных комбинированных возможностей среди государств Центральной и Южной Азии, США и других стран-участниц.



Однако в этом году в России на это событие отреагировали, причем местами резко.



Официальную позицию России по этому вопросу озвучило МИД РФ устами замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Ивана Нечаева, который отметил, что "контакты с недружественными России странами не должны быть в ущерб контактов с Россией".



"Исходим из того, что контакты с недружественными России странами не должны наносить ущерб стратегическому партнерству с нашей страной, противоречить обязательствам в рамках действующих соглашений общих объединений, включая ОДКБ и ЕАЭС, СНГ и ШОС", – отметил Нечаев.



Заявление МИД РФ прозвучало на фоне резкой критики российских экспертов, которые выражались довольно жестко и говорили о том, что странам Центральной Азии предстоит выбирать между Россией и многовекторностью, в обратном случае, для них могут быть последствия.



Одним из первых по поводу этих учений высказался гендиректор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов.



По его словам, США после вывода войск из Афганистана, потеряли свои позиции в регионе и теперь пытаются реабилитироваться, а постсоветские страны, которые участвуют в этих учениях, стараются проводить многовекторную внешнюю политику и заинтересованы в сотрудничестве с Вашингтоном, поэтому "Москве предстоит обратить на это внимание".



"…Не стоит забывать, что и сейчас США – наш политический оппонент, а не потенциальный партнер. Даже учитывая тот факт, что в Афганистане у нас с ними нет серьезных противоречий", – подчеркнул Кортунов



По словам политолога, Москве стоит усилить работу структур безопасности в регионе, принять новые дополнительные шаги по совершенствованию ОДКБ.



Неоднозначными при этом выглядели его слова о том, что Москве стоит пересмотреть "тексты двусторонних соглашений с этими странами" и что у Москвы "очень неплохие контакты с талибами", с которыми "Москве удается договориться по многим вопросам и этим надо пользоваться…".



"Так что, вероятно, есть повод провести инвентаризацию наших отношений, чтобы противостоять не только международному терроризму, но и геополитическим оппонентам в виде США", - заявил политолог.



Более резкими и однозначными были слова другого эксперта, востоковеда, доктора исторических наук ведущего сотрудника Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александра Князева, которые он высказал изданию "Новая газета".



По мнению Князева, в текущих условиях Таджикистан не должен был предоставлять свою территорию для проведения американских учений.



"Геополитическое противостояние, возникшее в мире между, с одной стороны, США, с другой – Россией, Китаем и еще рядом стран, затянется надолго. Власти Таджикистана не понимают, что мир изменился, и полагают, что доктрина многовекторности и дальше будет работать. Для некоторых стран она еще срабатывает, но не для Таджикистана", – сказал Александр Князев.



По мнению эксперта, проводить многовекторную политику может себе позволить пока только Узбекистан, который имеет "мощный потенциал: географический, ресурсный, коммуникационный и экономический". Таджикистан же, по его мнению, относится к тем странам, которые в самое ближайшее время могут оказаться в тупиковой ситуации, "пытаясь лавировать между глобальными центрами силы".



"И в Москве, и в Пекине вряд ли станут открыто реагировать на нынешние действия Душанбе, но это "упадет" в копилку негатива в отношениях с Россией и Китаем. Впрочем, как и в отношениях с Ираном, которые Таджикистан пытается восстанавливать и которые сегодня важны для Душанбе. Такая политика Душанбе временная, и она лишь усугубляет положение Таджикистана с теми странами, которые являются для него ключевыми. Это относится и к Казахстану, и к Кыргызстану, которые также идут на сближение с США", – отмечает Князев.



Таджикистан, по мнению Князева, относится к тем странам, которые в самое ближайшее время могут оказаться в тупиковой ситуации, "пытаясь лавировать между глобальными центрами силы".



Вице-спикер Московской городской думы и журналист ВГТРК Андрей Медведев предложил провести инвентаризацию и проверить статус всех таджикских трудовых мигрантов и законность получения российского гражданства.



"Вообще, если Таджикистан решил вдруг тесно дружить с США, то Россия, конечно, должна пойти партнеру навстречу. Для начала проверить статус пребывания в России всех таджикских трудовых мигрантов. Затем запретить денежные переводы из России в Таджикистан. После этого надо проверить законность получения российского гражданства сотнями тысяч граждан Таджикистана", - отметил он.



"Когда-то Таджикистан сохранил свою государственность и не превратился в Сомали (или Афганистан) только и исключительно благодаря русской армии, русским пограничникам и позиции Москвы в вопросе внутреннего таджикского урегулирования. И не надо стесняться об этом регулярно напоминать соседям. И не надо стесняться напоминать жестко, что экономика страны, скажем так, несколько зависит от трудовых мигрантов. Возможно, их всех готовы принять в США, с которыми теперь чего-то решил дружить Таджикистан", - заявил депутат.



Последняя капля?



Возможно, учения стали "последней каплей", ибо Таджикистану и другим соседям "припомнили" и другие контакты с представителями США. Например, о том, что в июне этого года Душанбе посетил командующий Центральным командованием США Майкл Курилла, который встретился с президентом страны Эмомали Рахмоном и министром обороны Шерали Мирзо.



Во время этих встреч обсуждались совместные усилия по укреплению безопасности границ, устранение региональных угроз и оказание поддержки вооруженным силам Таджикистана. Курилла тогда, в частности, отметил, что за последние 30 лет США предоставили Таджикистану помощь в сфере безопасности на сумму более 330 миллионов долларов.



В конце мая также состоялось турне американской делегации под руководством помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу, который посетил Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан.



Как пишут российские СМИ, в Ташкенте Лу пообещал содействие властям Узбекистана во вступлении в ВТО; в Казахстан он прибыл накануне референдума по поправкам в конституцию и от имени Белого дома приветствовал развитие гражданского общества и оптимистичную динамику социально-экономического развития республики;



в Кыргызстане, где Лу ранее возглавлял диппредставительство США, он торопил президента Садыра Жапарова по поводу нового соглашения о сотрудничестве между двумя странами, указав, что "с нетерпением ждет его подписания в скором времени"; а в Душанбе Лу посетил центр афганских беженцев и пообещал выделить 60 млн долларов на безопасность.



"Визит Лу по региону совпал с приездом в Душанбе секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева, который отметил роль США в афганском кризисе и их деструктивное влияние на обстановку в Центральной Азии", - пишет издание Взгляд.



"Военные учения США в Центральной Азии, в которых участвуют, в том числе некоторые страны ШОС, нужны Вашингтону для изучения потенциального театра военных действий, "уточнения координат перспективных целей и корректировки цифровых карт для высокоточного оружия". "Очень надеюсь, что все страны-члены ШОС и сейчас осознают, какие чрезвычайно высокие риски для нашей безопасности представляют эти американские инициативы", - сказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 19 августа в Ташкенте на встрече с коллегами по ШОС.



За страны ЦА заступились



Правда были и те, кто как-то заступился за страны ЦА. Например, руководитель Центра изучения афганской политики, эксперт по Центральной Азии Андрей Серенко в беседе с News.Ru отметил, что США в постсоветское время никогда не считали Таджикистан ключевым региональным партнером, в отличие от Казахстана и Узбекистана.



Возможно, это обстоятельство и вынуждает ныне Вашингтон обратить пристальное внимание на Душанбе, чтобы исправить положение. Но, по его словам, Душанбе больше сотрудничает с Москвой и Пекином.



"Этим столицам, конечно, не нравится заигрывания Душанбе и с Вашингтоном, но не исключено, что таджикские власти в этой ситуации передают своим союзникам месседж, выраженный восточной пословицей: чтобы птицы от вас не улетели, кормите их лучше!" - говорит Серенко.



При этом он напомнил, что в связи с угрозами, которые исходят из Афганистана, сотрудничество Таджикистана с другими странами в вопросах безопасности является прагматичным и разумным.



"Угрожают стране "Талибан", ИГИЛ, "Аль-Каида" и другие, кто укрепляется в Афганистане, используя режим талибов. Соседним странам приходится думать о своей безопасности, опираясь на партнеров, имеющих в этом интерес. Поэтому таджиков не стоит упрекать за военные учения с американцами - им любой штык пригодится. Душанбе расчетливо использует конкуренцию держав, стремящихся помочь таджикам в обеспечении безопасности", - отметил политолог.



Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, в свою очередь, считает, что особого повода для беспокойства нет, так как у России с Таджикистаном "налажен серьезный канал взаимного доверительного общения".



"Президент Владимир Путин за последние месяцы вылетал за границы России целенаправленно именно в Душанбе, а потом на саммит глав прикаспийских государств в Туркмению. По линии ОДКБ у нас влияние на Таджикистан более сильное, чем у США по линии учений "Региональное сотрудничество". Американские военные после маневров улетят, а регион останется под нашим контролем. Вопросы у нас больше вызывают другие партнеры: Казахстан и Киргизия. Там американского влияния гораздо больше", - отметил он.



Он также считает, что эти военные способны принести определенную пользу не только Душанбе, но и Москве. Он даже допускает, что они прошли с согласия Москвы.



"В Таджикистане у нас 201-я военная база, у которой есть свои глаза и уши. Не исключаю, что Душанбе проводит с американцами маневры с тайного согласия Москвы, а мы внимательно наблюдаем за американским военно-техническим потенциалом, за действиями их разведки".



Ревность, или геополитический выбор



Тем не менее, что означают эти жесткие высказывания в адрес Таджикистана и других стран ЦА? Могут ли они отражать официальную позицию Москвы, или это является лишь личным мнением отдельных лиц? И действительно ли странам региона предстоит сделать выбор в своей внешней политике?



По мнению некоторых таджикских политологов, эти высказывания вполне могут отражать и официальную позицию России и, вероятно, она в дальнейшем будет ставить этот вопрос ребром.



Такого мнения, в частности, придерживается политолог Амири Замон. По его словам, такие высказывания могут отражать официальную позицию России, с которой США ведут прокси-войну в Украине и у которой в данном случае крайне затруднительное положение.



"Противостояние с Западом почти достигло критической отметки, а страны Центральной Азии рассматриваются Москвой как ближайшие союзники, поэтому учения ее союзников с США, естественно, вызывает крайнюю реакцию в Москве. Там уже давно устами разных экспертов и политиков намекают, что эре многовекторности пришел конец и необходимо выбирать себе фронт", - говорит Амири Замон.



По его мнению, с точки зрения воюющей стороны, такой подход логичен, но, с другой стороны, Россия не обладает необходимыми ресурсами, чтобы полностью замкнуть на себе страны ЦА.



"Ни в технологическом, ни в финансово-инвестиционном и уже даже ни в оборонном плане Москва не обладает достаточными ресурсами для полного поддержания стран ЦА. Элиты в странах региона это понимают очень хорошо, поэтому отказ от многовекторности вряд ли возможен в текущих обстоятельствах", - отмечает он.



"Такое негативное отношение во многом отражает также и позицию российского руководства в целом. Вполне вероятно, что это недовольство, так или иначе, доводится и будет доводиться до партнеров РФ по ОДКБ и ШОС. В результате, если противодействие между Западом и Россией продолжится в обозримом будущем, то постсоветским странам будет все труднее придерживаться позиций нейтралитета, то есть в каком-то смысле они действительно будут поставлены перед геополитическим выбором", - считает политолог Парвиз Муллоджанов.



По его словам, Россия традиционно рассматривает постсоветское пространство в качестве зоны своего приоритетного геополитического влияния.



В то же время, в России понимают, что в современных условиях большинство стран СНГ так или иначе все равно продолжат развивать свои контакты с другими мировыми и региональными державами - в первую очередь, по экономическим причинам.



"У Москвы не хватает средств и возможностей для удовлетворения растущих потребностей бывших советских республик в инвестициях и кредитах. В результате приходится мириться с растущим влиянием в регионе других геополитических игроков, в первую очередь, Китая. Однако сегодня крайне негативную реакцию вызывают любые контакты постсоветских стран со странами Запада и НАТО, с которыми Россия на сегодняшний день находятся де-факто в состоянии холодной войны. В этих условиях некоторые российские эксперты и политики действительно рассматривают совместные учения членов ОДКБ и ШОС с НАТО и США как антироссийскую акцию", - считает Муллоджанов. Источник - Азия-Плюс

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