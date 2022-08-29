|Президент Узбекистана открыл новый памятник султану Джалаладдину в Ургенче
15:06 30.08.2022
Шавкат Мирзиеев: Султан Джалалиддин всегда будет немеркнущим символом заботы и любви к Родине, служения ей верой и правдой
29 августа в Ургенче состоялась торжественная церемония открытия мемориального комплекса Джалалиддина Мангуберды.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев посетил церемонию и вместе с представителями общественности открыл памятник полководцу. Прозвучал Государственный гимн нашей страны.
В своем выступлении глава государства особо отметил личность полководца и его место в истории.
- Джалалиддин Мангуберды – великий представитель наших предков, боровшихся и отдававших жизнь за независимость страны. По любви и верности Родине, чести и славе в мире редко кто сравнится с Джалалиддином Мангуберды, - сказал Шавкат Мирзиеев.
Джалалиддин родился в 1198 году и за свою короткую жизнь оставил незабываемый след в истории. В возрасте всего 21 года он бесстрашно выступил против монгольского вторжения. За 11 лет он принял участие в более чем 300 сражениях против захватчиков и оказал им упорное сопротивление. Даже Чингисхан, увидев его мужество, сказал: "Счастлив тот отец, у которого такой героический сын". Храбрый султан, мужественно преодолевший суровые испытания судьбы, пал от рук предателей в возрасте 32 лет.
Султан Джалалиддин встал на защиту не только своей Родины, но и десятков других стран мира. Его имя и героизм мужество стали легендой у разных народов.
После обретения нашей страной независимости память о нашем великом предке была увековечена. Достойно отмечены дни его рождения. Учреждена одна из высших наград нашей страны - орден "Жалолиддин Мангуберди". Созданы научные и художественные произведения, посвященные его жизни и деятельности. В частности, в сотрудничестве с турецкими кинематографистами был снят многосерийный исторический фильм "Я - Джалалиддин!". В Ургенче организован военно-академический лицей имени Джалалиддина Мангуберды с целью воспитания молодых патриотов, достойных великого полководца.
Мемориальный комплекс, построенный в центре Хорезма, является одним из результатов благородной работы в этом направлении. Эта инициатива была выдвинута Президентом в 2018 году. Место установки, художественное и идейное содержание памятника подробно обсуждались с участием историков, искусствоведов и строителей. Строительство несколько раз посещал глава нашего государства.
Таким образом была воздвигнута величественная статуя высотой 25 метров. На ней изображен Джалалиддин Мангуберди, держащий поводья коня, устремленный на защиту страны. Патриотизм и несокрушимая воля нашего народа, уверенно смотрящего в будущее, воплощены в решительной и гордой фигуре султана.
Перед памятником установлена копия камня-эпитафии Джалалиддина Мангуберды. На камне весом 32 килограмма и высотой 30 сантиметров высечены аяты из Корана, родословная Джалалиддина Мангуберды. Оригинал был найден на территории Ирана и хранится в знаменитом Британском музее в Лондоне. Это также свидетельствует о широкой международной славе нашего великого предка.
На площади около 8 гектаров, где расположен комплекс, вдоль улиц Аль-Хорезми и Ислама Каримова были проведены масштабные строительные работы. Под площадью с памятником построен автомобильный туннель. На территории комплекса высажено около 18 тысяч декоративных деревьев, цветов и кустарников.
Комплекс стал еще одной достопримечательностью Хорезма, с каждым днем приобретающего все более прекрасный облик. В частности, за последние пять лет в области благоустроены все районные центры, около 100 сел и махаллей. Для туристов построено 80 новых гостиниц.
В город Хиву проложена железная дорога, открыт новый вокзал. В 2024 году в город-музей под открытым небом планируется запустить скоростной поезд "Афросиаб". Объявление Организацией исламского сотрудничества города Хивы Туристической столицей исламского мира 2024 года стало достойным признанием этих усилий.
В продолжение этой работы принимаются меры по созданию туристического бренда Хорезма как места притяжения местных и иностранных туристов. В череде достопримечательностей региона особое место займет и комплекс Джалалиддина Мангуберды.
Президент подчеркнул необходимость глубоко изучать жизнь и деятельность великого полководца Джалалиддина Мангуберды, широко популяризировать их среди нашего народа, особенно молодежи.
В частности, благодаря таким изысканиям была найдена могила нашего великого предка в турецком городе Сильване. Глава нашего государства предложил построить там символический мавзолей совместно с турецкими партнерами.
Было отмечено, что важной задачей является поддержка научных и творческих изысканий ученых и писателей, создание научной энциклопедии, в которой будет всесторонне освещена история подвигов Джалалиддина Мангуберди.
- Стоит гордиться, необходимо гордиться нашими великими предками, в числе которых Джалалиддин Мангуберды, проявивший за свою недолгую жизнь присущие узбекскому народу безграничную любовь и верность Родине, выдающийся полководческий талант. Уверен, пройдут годы и века, но Султан Джалалиддин всегда будет немеркнущим символом заботы и любви к Родине, служения ей верой и правдой, - сказал Шавкат Мирзиеев.
На церемонии выступили и поздравили собравшихся ветераны труда и представители интеллигенции Хорезма, военнослужащие.
Перед статуей под звуки марша "Джалалиддин Мангуберди" торжественным строем прошла рота Почетного караула Национальной гвардии.
Президент Шавкат Мирзиеев возложил цветы к памятнику Джалалиддина Мангуберды.
Церемония продолжилась патриотической концертной программой.