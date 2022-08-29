Президент Узбекистана открыл новый памятник султану Джалаладдину в Ургенче

15:06 30.08.2022

Шавкат Мирзиеев: Султан Джалалиддин всегда будет немеркнущим символом заботы и любви к Родине, служения ей верой и правдой



29 августа в Ургенче состоялась торжественная церемония открытия мемориального комплекса Джалалиддина Мангуберды.



