|24 задержанных в Каракалпакстане отпущены под поручительство общественности
15:15 30.08.2022
24 задержанным во время событий в Каракалпакстане мера пресечения была изменена с заключения под стражу на домашний арест с общественным контролем.
Генеральная прокуратура Узбекистана приняла решение отпустить 24 задержанных в ходе событий 1−2 июля в Каракалпакстане под поручительство общественности, об этом сообщила пресс-служба омбудсмана.
Решение было принято на основании предложения парламентской комиссии по расследованию событий и по просьбе Жокаргы Кенеса республики.
Мера пресечения в отношении этих подозреваемых "на основе принципа гуманизма" изменена с заключения под стражу на домашний арест с общественным контролем, говорится в сообщении.
"При принятии решения учтены раскаяние подозреваемых, наличие у них несовершеннолетних детей, сложное положение в семьях, в том числе тот факт, что некоторые задержанные являются единственным кормильцем в семье", - отмечается в сообщении.
"В ходе беседы один на один они заявили, что попали под влияние ложной информации, не имея хорошего понимания ситуации, и искренне сожалеют о содеянном. В частности, женщины сообщили, что очень скучают по своим детям и сделали правильные выводы из того, что произошло", - пишет пресс-служба омбудсмана.
При этом не уточняется, в совершении каких нарушений или преступлений подозреваются эти граждане и в чем они раскаиваются.
В сообщении отмечается, что следственные действия по "всестороннему, глубокому и объективному расследованию" событий продолжаются.