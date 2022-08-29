24 задержанных в Каракалпакстане отпущены под поручительство общественности

15:15 30.08.2022

24 задержанным во время событий в Каракалпакстане мера пресечения была изменена с заключения под стражу на домашний арест с общественным контролем.



Генеральная прокуратура Узбекистана приняла решение отпустить 24 задержанных в ходе событий 1−2 июля в Каракалпакстане под поручительство общественности, об этом сообщила пресс-служба омбудсмана.



