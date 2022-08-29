 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 30.08.2022
23:27  Умер Михаил Горбачев
22:06  В политических кругах Киева царят настроения триумфализма. Не рановато ли? - М.Ростовский
22:01  Газпром приостановил поставки газа французской Engie
21:31  Иракцам удалось избежать гражданской войны, но политический кризис остался, - М.Беленькая
21:17  УTAPIческий проект. Россия может выйти на рынки Южной Азии с помощью Туркменистана, - В.Панфилова
21:11  Прогнозы о "неизбежности" войны Пекина с Тайбэем не имеют экономического обоснования, - Д.Нефедов
21:04  Такер Карлсон: Запад самоуничтожается в пользу китайского глобального господства

20:58  Хуже не будет? Сбылась газовая мечта Европы, - Ольга Самофалова
19:40  Ирак вплотную подошел к шиитско-шиитской гражданской войне, - Равиль Мустафин
15:15  24 задержанных в Каракалпакстане отпущены под поручительство общественности
15:06  Президент Узбекистана открыл новый памятник султану Джалаладдину в Ургенче
14:49  Поставки энергии из России в КНР продолжают расти из-за жары
14:29  Таджикистан критикуют за многовекторную политику и ставят перед выбором
14:26  Al-Quds Al-Arabi: Стратегия оккупации Ирака: успех или провал?
14:25  Госбюджет Таджикистана перевыполнен на 40 миллионов долларов. Ура!
13:39  Не время для гламурных балаганов, - Иван Охлобыстин
12:45  Горе луковое. Сможет ли Казахстан обеспечить себя доступными овощами? - А.Бектенова
12:15  "Трудно представить Пекин и Дели в одном альянсе", - Павел Фельгенгауэр
11:07  В Бишкеке митинг: просят отпустить арестованных блогеров
10:18  Ректора Таласского госуниверситета Айбека Упенова задержали за коррупцию - 24.kg
09:10  Washington Post: Россия получила первые боевые беспилотники из Ирана
07:12  РосВласть анонсирует изменения в миграционной политике, - Екатерина Трифонова
07:10  В Казахстане могут досрочно переизбрать парламент, - Виктория Панфилова
06:56  Англосаксам придется заплатить за одурманивание Китая, - Дм.Бавырин
06:53  Зачем Западу нужна "Великая Албания", - Вадим Трухачев
06:50  Еще раз о положении русских в прибалтийских лимитрофах. Мы на крутом переломе, - А.Кренгель
06:49  Макрон в Алжире выпрашивал газ, - В.Прохватилов
00:53  Пекин опять грозит Пентагону железным кулаком
00:40  Американская цивилизация разрушает себя изнутри, - Дон Федер
00:31  На Пике Ленина погибли известные альпинисты из Киргизии (В.Шейко) и РФ (Г.Веселовский)
00:28  Таджикистан получает гуманитарную помощь от 56 стран мира
00:10  Президент Жапаров носится с курултаем как... с писаной торбой
Понедельник, 29.08.2022
21:14  Индийские ракеты BrahMos могут появится в украинском небе
21:00  Багдад. Президентский дворец захвачен шиитскими отрядами "садристов", идут уличные бои
20:17  Официальный Киев поддержал Путина: Совбез Украины признал главный тезис Кремля, - М.Ростовский
17:29  Foreign Affairs: Китайская ловушка для США
17:27  Грядущая зима будет холодной (по климату) и жаркой (по протестам), - Зоран Метер
17:26  Останки сакского воина с оружием и другими артефактами нашли в Акмолинской области
17:15  Financial Times: Грядет последолларовый Мир
17:09  Как надо любить родных акимов (советы от Жаксылыка Усть-Каменогорского)
14:32  15-летняя дочь Глюкозы объявила себя существом третьего пола по кличке Рэй. Хорошо хоть не доберманом
14:26  Скончался известный казахстанский скульптор Тлеуберды Бинашев
14:15  Сарсембаев уволен из замминистров МИИР Казахстана (причастен к экспорту оружия в Украину)
14:11  Граждане Казахстана подожгли Омский военкомат в России за 800 тыс
14:03  Почему для российской "элитки" победа России в Украине смерти подобна, - А.Чадаев
13:54  Убит замглавы пророссийской Херсонской области (экс-депутат Рады от партии Зеленского) Ковалев
12:10  Могучий старик Берлускони взбодрит болото Европейских политиков, - Р.Трунов
12:07  Эксперты России и Узбекистана оценят потенциал Оренбургско-Ташкентской железной дороги в меняющемся мире
10:39  Китайские маневры и озабоченность Токио, - А.Кошкин
10:20  Зачем в Кыргызстане переписывают закон о выборах, - Д.Подольская
10:13  В Афганистане возобновили работу кинотеатры
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Ирак вплотную подошел к шиитско-шиитской гражданской войне, - Равиль Мустафин
19:40 30.08.2022

Cадристы нанесли новый удар по Багдаду

Ирак вплотную подошел к шиитско-шиитской гражданской войне
Равиль Мустафин
В "Зеленой зоне" спор о власти решался с помощью оружия.
Сторонники влиятельного шиитского священнослужителя Муктады Садра во вторник покинули правительственную "Зеленую зону" Багдада после того, как он призвал их прекратить протесты. Накануне там начались массовые волнения вследствие объявления Садра об уходе из политики. Однако это было далеко не первый случай, когда он заявлял о своем прощании с политикой.

Садр дал своим сторонникам один час, чтобы они покинули "Зеленую зону". В прямом эфире он принес извинения иракскому народу – тем, кого затронули протесты. Сразу после обращения Садра протестующие стали сворачивать палатки, разбитые у парламента для сидячей забастовки, а армия отменила комендантский час, введенный в понедельник.

Накануне после очередного заявления Садра о том, что он уходит из политики, его шиитские сторонники вышли на улицы, откуда-то у них появилось оружие. Завязались вооруженные столкновения с политическими противниками садристов из числа проиранских шиитских группировок, а также с силами безопасности. К полудню вторника количество убитых превысило 40 человек, несколько десятков ранено, есть пострадавшие от применения полицией и армией слезоточивого газа. Во вторник утром в столкновениях использовались тяжелые вооружения, в том числе реактивные системы залпового огня "Град".

Садристам на время удалось захватить Республиканский дворец, где проходят заседания правительства. По сообщениям местных СМИ, они расположились в креслах, размахивая иракскими флагами и даже "прохлаждались" в бассейне. И. о. премьер-министра Мустафа аль-Кадими приостановил работу кабинета министров и призвал демонстрантов разойтись, а силы безопасности – воздерживаться от чрезмерной жестокости.

Протесты и столкновения охватили и другие регионы Ирака. По поступающим с юга страны сообщениям, вооруженные отряды садристов фактически контролируют обстановку, патрулируя города и устанавливая свои блок-посты. Многие сторонники Садра жгут фотографии убитых в прошлом году американцами иранского генерала Касема Сулеймани и главы проиранского ополчения Мехди Мухандиса.

Известный иракский ученый Муваффак аль-Хаттаб обвинил Садра в попытках втянуть Ирак в шиитско-шиитскую войну с участием Ирана. Другой критик Садра, глава либеральной Народной партии Фаик аш-Шейх Али, называет его безответственным "играющим ребенком".

В ООН считают, что в стране складывается чрезвычайно опасная обстановка, которая может легко перерасти в гражданскую шиитско-шиитскую войну. Ирак, по сути, застрял в политическом тупике после состоявшихся в октябре прошлого года выборов в парламент. Получив 73 депутатских мандата, политики из садристской партии "Ас-Сайяруна" так и не смогли сформировать правительство большинства.

Такой расклад сил стал причиной обострения разногласий между шиитскими группировками, прежде всего между садристами и их политическими конкурентами из проиранского блока экс-премьера Нури аль-Малики. Последние предлагали Садру выступить единым блоком, но он заявил, что будет формировать правительство большинства. Однако это сделать не удалось, и Садр объявил о выходе сторонников из состава парламента.

Он решил более не вмешиваться в политические дела и не сотрудничать с коррумпированными чиновниками. Поэтому он закрывает все учреждения, связанные с садристским движением, за исключением мавзолея его отца, убитого в 1999 году. Заявление прозвучало спустя два дня после того, как он призвал партии, в том числе и собственную, отказаться от государственных должностей, чтобы помочь разрешить многомесячный кризис.

По мнению ряда аналитиков, в частности сирийского историка Сами Мубайида, Садр объявил о своем уходе из политики потому, что, во-первых, он не хочет ни с кем делить власть, а во-вторых, считает себя единственным легитимным деятелем, имеющим право назначать нового премьер-министра.

Впрочем, это не первый случай, когда Садр объявляет о своем уходе из политики. Так уже было в августе 2014 года, в марте 2016- го, в 2018-м. В целом арабские эксперты обращают внимание на противоречивый характер многих заявлений Садра. Только за последние два-три дня он, с одной стороны, призывал сторонников "идти на баррикады", а с другой – просил прощения у иракцев за то, что его сторонники причинили им столько "неудобств", и в конце концов настоятельно призывал протестующих шиитов быстрее разойтись из "Зеленой зоны".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661877600


Новости Казахстана
- Председатель Мажилиса подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента
- Создание общего рынка газа и промышленную кооперацию обсудили главы правительств стран ЕАЭС в Чолпон-Ате
- Предварительные результаты голосования на выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу, Улытау
- Кадровые перестановки
- В СКО Ералы Тугжанов провел совещание по реализации Комплексного плана по повышению доходов населения
- О телефонном разговоре глав МИД Казахстана и России
- Ералы Тугжанов принял участие в Форуме науки и высшего образования
- Новая безопасность для Нового Казахстана
- Триллер со школьной формой
- Минторговли и интеграции отказалось от идеи строительства 24 ОРЦ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  