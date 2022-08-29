Ирак вплотную подошел к шиитско-шиитской гражданской войне, - Равиль Мустафин

19:40 30.08.2022

Cадристы нанесли новый удар по Багдаду



Ирак вплотную подошел к шиитско-шиитской гражданской войне

Равиль Мустафин

В "Зеленой зоне" спор о власти решался с помощью оружия.

Сторонники влиятельного шиитского священнослужителя Муктады Садра во вторник покинули правительственную "Зеленую зону" Багдада после того, как он призвал их прекратить протесты. Накануне там начались массовые волнения вследствие объявления Садра об уходе из политики. Однако это было далеко не первый случай, когда он заявлял о своем прощании с политикой.



Садр дал своим сторонникам один час, чтобы они покинули "Зеленую зону". В прямом эфире он принес извинения иракскому народу – тем, кого затронули протесты. Сразу после обращения Садра протестующие стали сворачивать палатки, разбитые у парламента для сидячей забастовки, а армия отменила комендантский час, введенный в понедельник.



Накануне после очередного заявления Садра о том, что он уходит из политики, его шиитские сторонники вышли на улицы, откуда-то у них появилось оружие. Завязались вооруженные столкновения с политическими противниками садристов из числа проиранских шиитских группировок, а также с силами безопасности. К полудню вторника количество убитых превысило 40 человек, несколько десятков ранено, есть пострадавшие от применения полицией и армией слезоточивого газа. Во вторник утром в столкновениях использовались тяжелые вооружения, в том числе реактивные системы залпового огня "Град".



Садристам на время удалось захватить Республиканский дворец, где проходят заседания правительства. По сообщениям местных СМИ, они расположились в креслах, размахивая иракскими флагами и даже "прохлаждались" в бассейне. И. о. премьер-министра Мустафа аль-Кадими приостановил работу кабинета министров и призвал демонстрантов разойтись, а силы безопасности – воздерживаться от чрезмерной жестокости.



Протесты и столкновения охватили и другие регионы Ирака. По поступающим с юга страны сообщениям, вооруженные отряды садристов фактически контролируют обстановку, патрулируя города и устанавливая свои блок-посты. Многие сторонники Садра жгут фотографии убитых в прошлом году американцами иранского генерала Касема Сулеймани и главы проиранского ополчения Мехди Мухандиса.



Известный иракский ученый Муваффак аль-Хаттаб обвинил Садра в попытках втянуть Ирак в шиитско-шиитскую войну с участием Ирана. Другой критик Садра, глава либеральной Народной партии Фаик аш-Шейх Али, называет его безответственным "играющим ребенком".



В ООН считают, что в стране складывается чрезвычайно опасная обстановка, которая может легко перерасти в гражданскую шиитско-шиитскую войну. Ирак, по сути, застрял в политическом тупике после состоявшихся в октябре прошлого года выборов в парламент. Получив 73 депутатских мандата, политики из садристской партии "Ас-Сайяруна" так и не смогли сформировать правительство большинства.



Такой расклад сил стал причиной обострения разногласий между шиитскими группировками, прежде всего между садристами и их политическими конкурентами из проиранского блока экс-премьера Нури аль-Малики. Последние предлагали Садру выступить единым блоком, но он заявил, что будет формировать правительство большинства. Однако это сделать не удалось, и Садр объявил о выходе сторонников из состава парламента.



Он решил более не вмешиваться в политические дела и не сотрудничать с коррумпированными чиновниками. Поэтому он закрывает все учреждения, связанные с садристским движением, за исключением мавзолея его отца, убитого в 1999 году. Заявление прозвучало спустя два дня после того, как он призвал партии, в том числе и собственную, отказаться от государственных должностей, чтобы помочь разрешить многомесячный кризис.



По мнению ряда аналитиков, в частности сирийского историка Сами Мубайида, Садр объявил о своем уходе из политики потому, что, во-первых, он не хочет ни с кем делить власть, а во-вторых, считает себя единственным легитимным деятелем, имеющим право назначать нового премьер-министра.



Впрочем, это не первый случай, когда Садр объявляет о своем уходе из политики. Так уже было в августе 2014 года, в марте 2016- го, в 2018-м. В целом арабские эксперты обращают внимание на противоречивый характер многих заявлений Садра. Только за последние два-три дня он, с одной стороны, призывал сторонников "идти на баррикады", а с другой – просил прощения у иракцев за то, что его сторонники причинили им столько "неудобств", и в конце концов настоятельно призывал протестующих шиитов быстрее разойтись из "Зеленой зоны".