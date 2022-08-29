 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 30.08.2022
23:27  Умер Михаил Горбачев
22:06  В политических кругах Киева царят настроения триумфализма. Не рановато ли? - М.Ростовский
22:01  Газпром приостановил поставки газа французской Engie
21:31  Иракцам удалось избежать гражданской войны, но политический кризис остался, - М.Беленькая
21:17  УTAPIческий проект. Россия может выйти на рынки Южной Азии с помощью Туркменистана, - В.Панфилова
21:11  Прогнозы о "неизбежности" войны Пекина с Тайбэем не имеют экономического обоснования, - Д.Нефедов
21:04  Такер Карлсон: Запад самоуничтожается в пользу китайского глобального господства

20:58  Хуже не будет? Сбылась газовая мечта Европы, - Ольга Самофалова
19:40  Ирак вплотную подошел к шиитско-шиитской гражданской войне, - Равиль Мустафин
15:15  24 задержанных в Каракалпакстане отпущены под поручительство общественности
15:06  Президент Узбекистана открыл новый памятник султану Джалаладдину в Ургенче
14:49  Поставки энергии из России в КНР продолжают расти из-за жары
14:29  Таджикистан критикуют за многовекторную политику и ставят перед выбором
14:26  Al-Quds Al-Arabi: Стратегия оккупации Ирака: успех или провал?
14:25  Госбюджет Таджикистана перевыполнен на 40 миллионов долларов. Ура!
13:39  Не время для гламурных балаганов, - Иван Охлобыстин
12:45  Горе луковое. Сможет ли Казахстан обеспечить себя доступными овощами? - А.Бектенова
12:15  "Трудно представить Пекин и Дели в одном альянсе", - Павел Фельгенгауэр
11:07  В Бишкеке митинг: просят отпустить арестованных блогеров
10:18  Ректора Таласского госуниверситета Айбека Упенова задержали за коррупцию - 24.kg
09:10  Washington Post: Россия получила первые боевые беспилотники из Ирана
07:12  РосВласть анонсирует изменения в миграционной политике, - Екатерина Трифонова
07:10  В Казахстане могут досрочно переизбрать парламент, - Виктория Панфилова
06:56  Англосаксам придется заплатить за одурманивание Китая, - Дм.Бавырин
06:53  Зачем Западу нужна "Великая Албания", - Вадим Трухачев
06:50  Еще раз о положении русских в прибалтийских лимитрофах. Мы на крутом переломе, - А.Кренгель
06:49  Макрон в Алжире выпрашивал газ, - В.Прохватилов
00:53  Пекин опять грозит Пентагону железным кулаком
00:40  Американская цивилизация разрушает себя изнутри, - Дон Федер
00:31  На Пике Ленина погибли известные альпинисты из Киргизии (В.Шейко) и РФ (Г.Веселовский)
00:28  Таджикистан получает гуманитарную помощь от 56 стран мира
00:10  Президент Жапаров носится с курултаем как... с писаной торбой
Понедельник, 29.08.2022
21:14  Индийские ракеты BrahMos могут появится в украинском небе
21:00  Багдад. Президентский дворец захвачен шиитскими отрядами "садристов", идут уличные бои
20:17  Официальный Киев поддержал Путина: Совбез Украины признал главный тезис Кремля, - М.Ростовский
17:29  Foreign Affairs: Китайская ловушка для США
17:27  Грядущая зима будет холодной (по климату) и жаркой (по протестам), - Зоран Метер
17:26  Останки сакского воина с оружием и другими артефактами нашли в Акмолинской области
17:15  Financial Times: Грядет последолларовый Мир
17:09  Как надо любить родных акимов (советы от Жаксылыка Усть-Каменогорского)
14:32  15-летняя дочь Глюкозы объявила себя существом третьего пола по кличке Рэй. Хорошо хоть не доберманом
14:26  Скончался известный казахстанский скульптор Тлеуберды Бинашев
14:15  Сарсембаев уволен из замминистров МИИР Казахстана (причастен к экспорту оружия в Украину)
14:11  Граждане Казахстана подожгли Омский военкомат в России за 800 тыс
14:03  Почему для российской "элитки" победа России в Украине смерти подобна, - А.Чадаев
13:54  Убит замглавы пророссийской Херсонской области (экс-депутат Рады от партии Зеленского) Ковалев
12:10  Могучий старик Берлускони взбодрит болото Европейских политиков, - Р.Трунов
12:07  Эксперты России и Узбекистана оценят потенциал Оренбургско-Ташкентской железной дороги в меняющемся мире
10:39  Китайские маневры и озабоченность Токио, - А.Кошкин
10:20  Зачем в Кыргызстане переписывают закон о выборах, - Д.Подольская
10:13  В Афганистане возобновили работу кинотеатры
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Хуже не будет? Сбылась газовая мечта Европы, - Ольга Самофалова
20:58 30.08.2022

Газовое противостояние Германии и России перешло в словесную плоскость
30 августа 2022, Ольга Самофалова
Биржевая торговля газом в Европе все больше напоминает американские горки. Еще в пятницу цена подскочила выше 3,5 тыс. долларов, а в понедельник она упала ниже 2,9 тыс. долларов за тысячу кубометров. Теперь для таких серьезных взлетов и падений достаточно написать сообщение в социальной сети. Еврокомиссия добилась того, чего постоянно требовала от Газпрома, – рыночной цены на газ. Скоро она исполнит еще одну мечту – заполнит подземные хранилища на зиму. Почему это не поможет?

Буквально на прошлой неделе биржевые цены на газ в Европе удивили своим небывалым ростом выше 3500 долларов за тысячу кубометров. А в понедельник, 29 августа, они резко упали на 20% с утра, опустившись ниже 2800 долларов. Такие резкие развороты то вверх, то вниз говорят о сильной волатильности на рынке газа.

К концу дня цена на лондонской бирже ICE слегка поднялась. Общее снижение стоимости газа за день составило в итоге 17% – до около 2900 долларов за тысячу кубометров. Но это все равно много. Суточное отклонение на несколько процентов уже считается сильной волатильностью, а такие американские горки тем более удивительны.

2022 год обещает стать еще более уникальным, чем 2021 год, с точки зрения цен на газ. Если в прошлом году газовые цены удивили всех ростом от менее 300 до более 1000 долларов за тысячу кубометров, то в этом году стоимость газа вновь растет, и снова более чем в три раза.

Биржевой газовый рынок стал новым поприщем для спекулянтов. "Газовые котировки стали сильно зависеть от словесных интервенций и от баланса спроса и предложения после полноценного выхода на мировой рынок американского СПГ в 2015–2018 годах. Ранее роль СПГ на глобальном рынке энергоресурсов недооценивалась, а позже началась ожесточенная борьба за рынки сбыта", – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Однако "лихорадить" рынок газа в Европе так сильно стало, скорее, осенью 2021 года, когда цены стали взлетать на 10–50% за неделю, отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Европейские цены на газ подскочили на прошлой неделе выше 3500 долларов после того, как Россия заявила о планах закрыть на три дня "Северный поток – 1" для технического обслуживания в конце августа. А в понедельник они упали до 2800–2900 на фоне заявления вице-канцлера и министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека. По его словам, подземные хранилища газа в ФРГ в начале сентября уже будут заполнены на 85%, это на месяц раньше предписанного срока. В целом европейские ПХГ продолжают стремительно заполняться, и уже по итогам 29 августа уровень запасов в них должен суммарно превысить 80%. Таким образом, главную роль стали играть вербальные интервенции. Теперь любые заявления спикеров отражаются на биржевых котировках, чем они могут пользоваться.

Кроме того, вступают в игру и правила биржевой торговли. Трейдеры на биржах решили зафиксировать прибыль, ведь цена на газ уже вплотную подбиралась к историческому максимуму в 3810 долларов (был достигнут 7 марта на пике геополитической напряженности), добавляет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Они начали активно продавать контракты на газ, что тоже привело к снижению цен.

"Заявление Германии, что она опережает график заполнения ПХГ, вселило некоторую надежду рынкам, что зиму удастся пережить. Однако все зависит от объемов потребления и поставок и их баланса. Так что эти данные пока ни о чем не говорят",
– отмечает Деев.

Тот факт, что европейцы успевают закачать газ в свои подземные хранилища (несмотря на высокие цены), не означает, что им удастся избежать проблем. Если посмотреть на предыдущие зимы, то европейцы проходили отопительный сезон комфортно благодаря сочетанию факторов – и наличию запасов газа в ПХГ, и наличию текущих поставок импортного газа. А с наличием последнего в этом сезоне могут быть проблемы с очень высокой долей вероятности.

Запасы газа в ПХГ использовались европейцами зимой не как основной источник топлива, а лишь для покрытия пиковых нагрузок, которые возникают зимой в сильные морозы. Импорт оставался основным источником для нормального прохождения зимы. Так, по данным Газпрома, достижение Германией целевого уровня в 90% заполняемости ПХГ станет подушкой безопасности лишь на 2,5 месяца при нормальной зиме, тогда как сезон отбора в Европе длится намного дольше – пять-шесть месяцев.

Сейчас объемы импорта российского газа резко сократились. Украинский транзит упал из-за нежелания Киева прокачивать газ через "Сохрановку". Газопровод "Ямал – Европа" недоступен из-за санкционной войны, развязанной Польшей. "Северный поток – 1" работает лишь на 20% от своей мощности из-за канадских санкций и бездействия Германии.

Пока Европе очень сильно везет в том плане, что ей достается больше СПГ, чем другим. Причина здесь понятна – таких высоких цен, как в Европе, нет нигде. Кроме того, Китай – один из крупнейших покупателей СПГ, из-за локдауна и увеличения производства собственного угля снизил интерес к газу. В прошлом году, например, Китай сметал весь СПГ, что был на рынке, а в этом году этого не происходит. И в целом азиатские страны пока позволяют европейцам скупать большие объемы СПГ. Некоторые даже специально отправляют выкупленные партии СПГ в Европу, потому что там можно продать дороже. Однако с наступлением отопительного сезона и в Азии, и в Европе между покупателями на этих двух рынках начнется ожесточенная борьба за СПГ. Это спровоцирует новые рекорды по стоимости газа. Газпром ожидает зимой 4000 долларов за тысячу кубометров в Европе. Некоторые эксперты считают это даже оптимистичным сценарием и не исключают более высоких цен.

"Падение цен сейчас – это временное явление. Пока Европа не сможет полностью гарантировать получение энергии в нужном объеме, пока будет наблюдаться дефицит или опасения его возникновения, цены будут оставаться высокими. Осенью и зимой, в зависимости от обстоятельств, цена тысячи кубометров газа может превысить отметку 4 тысячи долларов", – говорит Артем Деев.

Другое дело, что новые рекорды по стоимости газа приведут к еще большему снижению спроса на этот вид топлива. В Европе некоторые производители уже сокращают выпуск и готовятся закрыться осенью. Зимой наступит еще одна волна закрытия промышленных предприятий. В какой-то момент высокая цена оборвет спрос настолько, что и цены начнут снижаться.

"Мы ожидаем значительного падения спроса на газ в краткосрочной и долгосрочной перспективе, поскольку европейские промышленные концерны либо переключатся на альтернативные виды топлива, либо просто прекратят свою деятельность, а производство электроэнергии в Европе вернется к использованию угля и атомной энергии, хотя этот процесс займет немало времени. К тому же спрос на электроэнергию также сократится. Поэтому сверхвысокие цены на газ не смогут продержаться долго", – говорит Ян Мельничук, персональный брокер "БКС Мир инвестиций".

Однако высокими цены могут быть еще не один год. Даже текущие 2900 долларов – это очень дорого.

Относительно недавно Польша винила Газпром в том, что она платит необоснованно высокую цену в 350 долларов за тысячу кубометров, и через суды требовала рыночной цены. Мечта Варшавы сбылась: она и вся Европа получили чисто рыночные цены.

Газовый кризис в странах Европы может продолжаться в течение нескольких зим, заявил буквально недавно директор британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден.

"Европейские политики постепенно начинают осознавать последствия потенциального энергетического кризиса. Поэтому все больше появляется разговоров и слухов о возврате к контрактам о поставке газа. Частота таких случаев будет только увеличиваться по мере приближения отопительного сезона. Но насколько тверды будут их намерения, сказать сейчас сложно", – заключает Мельничук.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661882280


Новости Казахстана
- Председатель Мажилиса подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента
- Создание общего рынка газа и промышленную кооперацию обсудили главы правительств стран ЕАЭС в Чолпон-Ате
- Предварительные результаты голосования на выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу, Улытау
- Кадровые перестановки
- В СКО Ералы Тугжанов провел совещание по реализации Комплексного плана по повышению доходов населения
- О телефонном разговоре глав МИД Казахстана и России
- Ералы Тугжанов принял участие в Форуме науки и высшего образования
- Новая безопасность для Нового Казахстана
- Триллер со школьной формой
- Минторговли и интеграции отказалось от идеи строительства 24 ОРЦ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  