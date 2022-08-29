Такер Карлсон: Запад самоуничтожается в пользу китайского глобального господства

21:04 30.08.2022 Fox News

США



"Новый зеленый курс" - значит бедность

Американский журналист Такер Карлсон - ИноСМИ, 1920, 30.08.2022



Обозреватель Fox News Такер Карлсон анализирует причины дефицита энергоресурсов в Европе и его последствия для США. По его мнению, к кризису привел конфликт на Украине, который ЕС и Америка сами и спровоцировали.



Как часто отмечалось в этом шоу - потому что это трудно не заметить, - мы живем в такое время, когда одновременно происходят очень много событий, а информация о них столь жестко контролируется, что вполне можно пропустить нечто поворотное и глобальное, что произойдет в будущем или происходит прямо сейчас. Довольно тревожно. Вот вам один из примеров: Европа погружается в нищету. Вы об этом знали? Кто-нибудь вам об этом говорил?

Итак, самый развитый континент на планете, родина западной цивилизации, нашей цивилизации, стремительно беднеет. Он с большой скоростью движется назад. Всего год назад Европа отвечала всем современным требованиям. Например, подавляющее большинство европейцев отапливали дома природным газом, как это делают все цивилизованные люди.



В Германии, самой богатой стране континента, дровами топили только около 6% домохозяйств, большинство из них в сельской местности, и в этом нет ничего удивительного, ведь Германия - современная промышленно развитая страна, где в домах и квартирах есть центральное отопление, сантехника и все другие атрибуты общества, которое оставило средневековье далеко позади. В прошлом году дрова для обогрева домов использовали лишь около 6% немцев, но ситуация резко изменилась. Спрос на дрова вырос так быстро, что покупать стало нечего. Поэтому отчаявшиеся немцы теперь сами рубят дрова, подобно предкам шныряя по лесам в поисках источников тепла. Смотрим.



Репортер: В Германии некоторые граждане взяли дело в свои руки, и такое решение можно расценивать как отголосок прошлого. Примерно в 2 часах езды от Берлина жители этого маленького городка перешли на древесную щепу.

Лесничий: Организатор проекта велел проявить изобретательность. Если мы будем бездействовать и полагаться в решении проблемы на правительство, то кризис никогда не разрешиться.

Репортер: Эта печь скоро будет обогревать большую часть деревни с населением в 60 человек.

Они называют древесину биомассой, но от этого она не перестает быть древесиной. Они снова топят дровами, как во времена феодализма. Это в Германии. А в Польше семьи по нескольку дней стоят в очереди за углем, хотя на дворе далеко не 1910 год. Машины выстраиваются в очередь у угольных шахт в надежде получить топливо. "Это за гранью воображения, - сказал агентству Reuters один 57-летний поляк. - Люди спят в машинах. Я помню времена коммунизма, но не мог и представить, что придется вернуться к чему-то подобному, только хуже".

Так и есть - стало хуже. Правительство Франции объявило о введении нормированного потребления энергии грядущей зимой. Буквально на днях у Франции было так много энергоресурсов, что она экспортировала их в другие страны. Она была чистым экспортером энергии, а теперь не сможет согреть всех граждан. В Великобритании 70% ресторанов готовятся к закрытию и последующему банкротству. Почему? Потому что, когда наступит зима, они не смогут позволить себе поддерживать нормальную температуру и постоянно включенный свет и т.д. и т.п. И так по всей Европе, в каждой стране.

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Возникает вопрос: почему это происходит? И ответ на него чрезвычайно прост. В Европе дефицит энергии. Дешевая энергия имеет важное значение. Она - ключ ко всем потребностям нормального общества: процветанию, безопасности, увеличению продолжительности жизни. Все зависит от дешевой энергии, но у Европы ее больше нет, и все стало разваливаться на глазах.

Ожидается, что в ближайшие месяцы цены на энергоносители в Европе вырастут на сотни процентов. Стоимость электроэнергии в Германии на год вперед, которая является ориентиром для всей Европы, впервые в истории превысила 1000 евро за мегаватт-час. Для сравнения: всего неделю назад, в прошлый понедельник, стоимость составляла около 700 евро, и это тоже был рекорд. Иначе говоря, за неделю цены выросли почти на 50%. Во Франции электричество за день подорожало на 25%. Это было в прошлую пятницу. Теперь представьте, что подобное происходит с вами. А Европа так живет сейчас, в эту минуту.



Репортер: В Европе гасят подсветку основных памятников и туристических достопримечательностей, поскольку чиновники опасаются, что на смену долгому и жаркому лету может прийти очень холодная зима. Стремительный рост цен на энергоносители перевел Европу на военное положение в качестве врага России. "Мы в том состоянии, которое называют гибридной войной, - заявил президент Франции Эммануэль Макрон. - Россия использует энергию как оружие войны, как, впрочем, и продовольствие". Цены на нефть выросли вдвое, на уголь - в четыре раза, а природный газ сейчас всемеро дороже, чем в начале прошлого года.



Всемеро. То есть если у вас нет дешевого природного газа, вы не сможете управлять континентом. Человек с высшим образованием где-то в Штатах может быть шокирован, узнав об этом, потому что никогда не слышал о таком раньше и верил, что ископаемое топливо доживает последние деньки. Он так думал потому, что десятилетиями его в этом убеждали участники Давосского форума и собственные лидеры. Они говорили, что будущее за зеленой энергетикой, и будущее уже наступило. Оно здесь. Не далее, как в прошлом месяце на Всемирном экономическом форуме прозвучало заявление о том, что благодаря переходу на возобновляемые источники энергии Европа может сэкономить триллион долларов на затратах на ископаемое топливо. Но оказывается - и вас это может даже не удивить, - что они понятия не имели, о чем говорят. Они ничего не знали о теме, на которую могли говорить бесконечно.



Зеленая энергетика не способна заменить ископаемое топливо. Ни сейчас, ни в ближайшее время. Ископаемое топливо остается тем, чем было всегда - ключом к цивилизации. Это верно сейчас и было верно с тех пор, как почти миллион лет назад Homo Erectus в своей пещере развели первый костер для приготовления пищи. Так называемая зеленая энергетика даже близко не способна заменить газ, нефть и уголь. Это поддается количественному определению. Мы могли это предвидеть. Любой восьмиклассник мог бы за 10 минут сообразить, что нельзя заменить ископаемое топливо возобновляемыми источниками или зеленой энергией, и, конечно, власть имущие должны были об этом знать. Говоря обратное, они просто позерствовали. Этими по-детски наивными разрушительными фантазиями они одурачили миллионы граждан и потратили впустую миллионы часов.



"Зеленый новый курс" означает то, что означал всегда - бедность. И его сторонники должны были знать все с самого начала. На самом деле они не считают глобальное потепление неминуемой угрозой, экзистенциальным ЧП, иначе первым делом запретили бы частные самолеты. Но нет. Эл Гор летает на них по сей день. Барак Обама владеет недвижимостью на берегу моря стоимостью не один десяток миллионов долларов и знает, что океаны не поднимаются. Да ладно! В общем, они все замешаны в этом мошенничестве, но знают, что последствия собственной политики лично по ним не ударят.

Когда президент Франции объявляет, что его народ сталкивается с концом периода изобилия, он говорит не о себе. Это не он сталкивается с концом периода изобилия, и не кто-то из его власть имущих коллег. Они понимают, что всегда будут богатыми и защищенными. Они в этом уверены.



Что изменилось, так это то, что теперь все остальные могут видеть их ложь. Теперь все население Европы знает об этом мошенничестве. Дональд Трамп, к его чести, что бы вы о нем ни думали, понял это раньше других. Четыре года назад во время выступления в ООН он предупреждал Европу об энергетическом будущем. Немецкая делегация тогда только посмеялась. Помните?



Дональд Трамп: Германия будет полностью [энергетически] зависеть от России, если немедленно не изменит свой курс. Здесь, в Западном полушарии, мы привержены защите своей независимости от захвата со стороны экспансионистски настроенных зарубежных держав. Это было официальной политикой нашей страны со времен президента Монро.



Гляньте, смеются. "У нас в Европе есть зеленые партии, а вы понятия не имеете, о чем говорите". Теперь больше никто не смеется. Европейцы обнаружили, что реальная угроза человеческой цивилизации - не в глобальном потеплении, оно никогда таковой и не было. Реальной угрозой для людей является глобальное похолодание, известное также как зима. Каждый год насмерть замерзает гораздо больше людей, чем умирает от жары.

Например, в 2019 году от холода умерло вчетверо больше, чем от жары, гласят данные Института измерения показателей и оценки состояния здоровья. Когда через несколько месяцев температура в Европе начнет падать, посыплются проблемы, которые ни у кого не вызовут сомнений. Бояться нужно не глобального потепления, а глобального похолодания. Именно из-за него умрет ваша бабушка, а потом произойдет еще много чего. Статус-кво исчезнет. Фабрики закроются. Безработица будет расти. После уплаты налогов у людей не будет оставаться ничего, это становится заметно уже сейчас. Коэффициент личных сбережений резко упал.



В Америке 60% граждан не могут покрыть ожидаемые расходы в размере 400 долларов, а задолженность по кредитным картам с каждым годом увеличивается на 13%. Это рекордный скачок за 20 лет. Общий долг населения составляет 15,8 триллиона долларов. То же самое происходит и в Европе. Как на все это повлияет рост стоимости энергии и каким будет каскадный эффект? Когда стоимость поддержания тепла в вашей квартире за год подскакивает на сотни процентов, вы становитесь совершенно другим человеком. Вы радикально меняете поведение, отбрасываете соблазн купить новый iPhone за 1400 долларов, заказывать товары для здорового питания и даже отказываетесь от лишней чашки кофе. Вся потребительская экономика останавливается из-за отсутствия дискреционного дохода. Невозможно переоценить воздействие энергетического кризиса на последующих потребителей. Все меняется.



Как на это реагируют центральные банки? Не очень хорошо. Кажется, они намеренно все обостряют. Американцам говорят не обращать внимания на то, что делает ФРС, потому что ФРС разнородна и, следовательно, сильна. Буквально на днях Associated Press опубликовала потрясающую статью, где сообщалось, что "руководство ФРС стало самым разнообразным за всю историю; в решениях центрального банка по процентным ставкам женщин, чернокожих и геев участвует больше, чем когда-либо за всю его 109-летнюю историю". Перевожу: "Расслабьтесь. Мы проводим антидискриминационные мероприятия. Все в порядке."

Отлично, конечно, но вроде как это не работает. Те же самые центральные банки, которые намеренно вызвали инфляцию - а это сделали они, - повышают ставки, чтобы уничтожить спрос. Проблема в том, что дело не в спросе, а в снабжении, и связано это в первую очередь с конфликтом на Украине. Из-за него Западу не хватает энергоресурсов для поддержания экономики и общества. Европа ответила на конфликт санкциями, которые, как они знали, неизбежно приведут к дефициту энергии. Знали, и все равно сделали. Вот что говорила глава Еврокомиссии еще в мае.

Урсула фон дер Ляйен: Это будет непросто, некоторые государства – члены ЕС сильно зависят от российской нефти, но нам нужно сделать это. Сегодня мы предлагаем полностью отказаться от российской нефти в Евросоюзе.

Серьезно? Будете поддерживать в квартире температуру в 10 градусов? Будете ходить на работу пешком? Нет, конечно, нет. У вас всегда будет все, что захотите, а остальным, как вы сказали, просто "нужно сделать это". И санкции затрагивают не только энергетику. В Брюсселе Джо Байден предупредил о неизбежности нехватки продовольствия. Помните это?

Президент Байден: Что касается нехватки продовольствия, то мы говорили об этом. Это реально. Цена санкций ложится не только на Россию, но и на многие другие страны, включая европейские и нашу страну.

О, нам всем придется потрудиться во имя свободы. Мы должны отстегивать миллиарды украинским олигархам, которые явно ненавидят Соединенные Штаты, потому что это правильно. Мы должны вредить России, потому что это наш моральный долг. Эти санкции причинили хоть какой-то вред России? Они вызвали нехватку продовольствия и энергии по всему Западу, а России хоть бы хны. Сегодня у нее более чем достаточно энергоресурсов как для собственного пользования, так и на продажу. На самом деле у России так много лишнего природного газа, что его просто сжигают. Да, именно так. Недалеко от границы с Финляндией есть завод, где ежедневно сжигают природного газа на сумму 10 миллионов долларов. Звучит как сенсация. Но освещают ли ее СМИ? Вот, например, что пишут в Британии: "Ученые обеспокоены большими объемами углекислого газа и сажи, которые он создает, что может ускорить таяние арктических льдов".



Ах, так вот, что вас беспокоит! Еще большее глобальное потепление и непосредственный эффект, который заключается в том, что европейцы не смогут согреться. Не за горами такая ситуация, когда ответственные люди и их прихвостни в СМИ столь сильно отрываются от проблем простых людей и столь мало заинтересованы в их жизни, что над обществом нависает угроза нестабильности. Мы быстро к этому приближаемся.



Проблему можно было бы решить, причем довольно просто: остановить конфликт на Украине. Восстановите потоки энергии в Европу и спасите мировую экономику, в том числе и нашу. Джо Байден это делает? Другие безрассудные западные лидеры, такие как Борис Джонсон, это делают? Нет, зато делают прямо противоположное - тащат миллиарды из своих умирающих экономик и отдают украинским олигархам без какой-либо веской на то причины. Великобритания только что выделила Украине 2,8 миллиарда долларов на фоне угрозы закрытия 70% пабов из-за дефицита электроэнергии.

Как сообщает The Guardian, правительства готовятся к отключениям электроэнергии в середине зимы. "Власти допускают, что в январе будет несколько дней, когда к нехватке газа прибавится аномально холодная погода, из-за чего ряд промышленных и жилых объектов придется оставить без света". Ну, разумеется, к нехватке газа прибавится аномально холодная погода, потому что люди используют газ именно в холода. Просыпайтесь, гении. И это происходит не только в Великобритании, а повсюду. Испания только что одобрила выделение Украине более 50 миллионов евро, и это без учета финансирования военной техники.



Из других новостей: Конгресс Испании решил ввести температурный режим в бизнес-центрах. Кондиционеры нельзя устанавливать ниже 27 градусов по Цельсию. После 10 часов вечера витрины магазинов в административных зданиях не будут освещаться.

А что там в Италии? Она выделила более 600 миллионов евро для украинских беженцев, но вынуждена контролировать температуру в школах и общественных зданиях в рамках так называемой операции "Термостат", которая началась в мае.



Италия выделяет Украине много средств, но не так много, как Франция. Франция потратила на нее более 2 миллиардов долларов, но в то же время штрафует владельцев магазинов за то, что те держат двери открытыми и включают кондиционеры, а все ради отправки оружия одному из самых коррумпированных правительств мира. Во Франции подсветка вывесок запрещена с часа ночи до 6 утра.

Со своей стороны, Соединенные Штаты направили 19 комплектов оружия стоимостью более 10 миллиардов долларов на то, что Митч Макконнелл считает важнейшей в мире вещью. Конгресс одобрил выделение дополнительных 30 миллиардов долларов. Но какой результат все это приносит? Мы побеждаем в конфликте на Украине? Мы обанкротили Владимира Путина, как обещал Джо Байден?

В июне рубль достиг семилетнего максимума по отношению к доллару. Взгляните на этот график, здесь сравнивается курс российского рубля по отношению к евро. У России все хорошо, чего не скажешь о Европе. Джо Байден призывает Владимира Путина к безоговорочной капитуляции. Странность в том, что по любым реальным меркам он не проигрывает на Украине, а выигрывает. А Джо Байден обещает не останавливаться, пока русские не согласятся на безоговорочную капитуляцию.



Это не просто плохая политика, это безумие, полная бессмыслица. Смысл есть только в том случае, если цель заключается в уничтожении Запада в пользу китайского глобального господства. Ну, а как еще объяснить подобное поведение? Источник - inosmi.ru

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