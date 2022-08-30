УTAPIческий проект. Россия может выйти на рынки Южной Азии с помощью Туркменистана, - В.Панфилова

21:17 30.08.2022

30.08.2022



Энергетическое сотрудничество Ашхабада и Москвы выходит на новый уровень

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Туркменистан посетил глава "Газпрома" Алексей Миллер, который в ходе переговоров с президентом Сердаром Бердымухамедовым обсудил вопросы сотрудничества в энергетической сфере. Ранее визит руководства "Газпрома" анонсировал президент РФ Владимир Путин, отметив, что "у Москвы и Ашхабада есть договоренности о продолжении ряда контрактов". В частности, ранее Россия проявляла интерес к реализации газопровода TAPI, и есть вероятность получения согласия Ашхабада на транзит российского газа на рынки Южной Азии с использованием газотранспортной системы Туркменистана.



Владимир Путин накануне наградил второго президента Туркменистана, председателя Халк Маслахаты Милли Генеша (верхней палаты парламента Туркменистана) Гурбангулы Бердымухамедова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Этот жест, безусловно, имеет не только и не столько символический смысл, а несет в себе выражение благодарности за вполне конкретную услугу и заслугу, которую оказал Бердымухамедов России.



"Речь идет о том, что в самый разгар кризиса вокруг Украины и судорожных поисков дополнительных источников газа европейскими странами и всем Европейским союзом президенты Туркменистана, как действующий, так и предыдущий, довольно прохладно встретили просьбы европейцев о поставках газа. И не включились в торг и интригу, резко понизив все возможные спекуляции по поводу альтернативных России источников газа", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии Сердар Айтаков.



Ситуацию, по его мнению, не спасли и посредники – азербайджанские высокопоставленные энергетики и вице-президент Турции Фуат Актай, побывавшие в Туркменистане и говорившие в том числе и о поставках туркменского газа в Европу через Азербайджан и Турцию. Хотя стоит признать, что от 2 млрд до 3 млрд куб. м в год уже поставляется, но только в рамках своп-соглашения, в котором участвует Иран и которое помогает Азербайджану добрать недостающие у него объемы для исполнения контрактных обязательств в отношении ЕС (см. "НГ" от 06.06.22).



Однако, как считает эксперт, Туркменистан не дал втянуть себя в газовые игры Европы и сохранил нейтралитет, который оказался в пользу России. Как отметил Айтаков, на эту тему довольно образно написал аналитическую статью портал Orient, которому власти Туркменистана часто поручают неофициальным образом выражать официальную позицию властей: "Европе сегодня, как воздух, нужен природный газ, чтобы заместить российское голубое топливо. Не говоря уже о том, что цены на энергоносители взлетели до невиданных высот. Посчитает ли Ашхабад, что лучшие времена для организации поставок своего газа в Европу через Каспийское море наступили? Не думаю. Взаимоотношения между государствами в известном смысле похожи на взаимоотношения между людьми. Туркменистан и Россия – стратегические союзники. Переводя это в плоскость взаимоотношений между людьми, можно сказать, что Ашхабад и Москва – это близкие друзья. И пытаться получить какие-то выгоды, пользуясь временными затруднениями друга, просто неприлично".



"Такая позиция в сложный период дорого стоит. Тем более что еще большее сближение России и Туркменистана предстоит в ближайшем будущем", – считает Айтаков. Гурбангулы Бердымухамедова ждут с визитом в России, сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.



Тем временем в Ашхабаде в понедельник состоялся анонсированный Владимиром Путиным на Каспийском саммите визит руководства "Газпрома". В интервью туркменскому телевидению из уст Алексея Миллера прозвучало намерение "продолжить масштабные закупки туркменского газа на долговременной основе".



Напомним, что "Газпром" в 2019 году возобновил импорт туркменского газа, подписав пятилетний контракт, правда, со скромным годовым объемом в 5,5 млрд куб. м. Однако уже в 2021 году поставки газа в РФ увеличились в два раза. Эксперты считают, что решение импортировать туркменский газ было связано с интересами обеспечения безопасности и блокирования возможности усиления позиций третьих стран в регионе Центральной Азии. Как ранее писала "НГ" (см. номер от 10.10.18), Россия рассматривала туркменский газ как инструмент – в обмен на внешнеэкономические и внешнеполитические уступки со стороны Туркменистана. Возобновляя закупки туркменского газа, Россия рассчитывала на лояльность туркменского руководства в вопросах безопасности, что предполагало тесную координацию деятельности спецслужб, правоохранительных органов и постоянный обмен информацией.



Другие подробности визита Алексея Миллера не раскрываются, однако уже не раз от официальных лиц РФ звучала заинтересованность в участии России в проекте TAPI. Более того, в связи с переформатированием газового рынка Европы, где одним из ключевых игроков является Россия, которую стараются вытеснить оттуда, азиатское направление (сухопутное на азиатские рынки) может стать логическим выходом для газовой индустрии России. И путь в Индостан лежит через Туркменистан. Между ним и Россией существует развитая газотранспортная инфраструктура.



"Учитывая, что внутренний рынок России является избыточно затоваренным, европейское направление для России постепенно закрывается, а поставки в Китай осуществляют и Туркменистан, и Россия, координация и совместная деятельность по поставкам газа в направлении Пакистана и Индии уже не кажутся чем-то фантастическим. Учитывая недавние контакты властей РФ и Афганистана по экономической тематике, логики в совместной работе "Газпрома" с Туркменистаном по реализации TAPI становится все больше", – отметил Сердар Айтаков.



Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин считает, что Туркменистан не откажется от помощи России в строительстве газопровода. "Тем более что ситуация развивается таким образом, что через Туркменистан в Афганистан может пойти и российский газ. В этом заинтересован и Кабул. Переговоры властей России и Афганистана практически завершены, и соглашение, как заявляют представители правительства "Талибана" (движение запрещено в РФ), готово к подписанию. Осталось уладить технические вопросы. Другого варианта поставок российского газа в Афганистан нет, кроме как через систему трубопроводов Средняя Азия – Центр", – сказал "НГ" Притчин.



По его мнению, Россия не станет конкурентом Туркменистана на этом направлении, поскольку большая часть добываемого газа уходит в Китай. Поэтому помощь России как в строительстве TAPI, так и в его наполнении лишней не будет.



Ранее посол РФ в Туркменистане Александр Блохин в интервью ТАСС говорил, что российские компании заинтересованы поставлять для проекта TAPI трубы, компрессоры и другие комплектующие. Тем более что туркменскую часть трубопровода уже построили при их содействии. Поэтому, по словам дипломата, у России есть определенный интерес к этому проекту. Посол отметил, что TAPI имеет довольно большую историю, но одним из главных является вопрос безопасности. "В данной ситуации талибы публично заявляли о том, что поддержат строительство трубопровода и, более того, обеспечат его безопасность", – отметил Блохин.