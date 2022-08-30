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Иракцам удалось избежать гражданской войны, но политический кризис остался, - М.Беленькая
21:31 30.08.2022

30.08.2022,
Багдад взял передышку

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Ираку, похоже, удалось избежать гражданской войны: на улицах Багдада после почти суток боев наступило затишье. Однако угроза новых столкновений между представителями различных шиитских сил по-прежнему остается. Иракские лидеры не могут найти выход из политического кризиса. Уже почти год прошел после парламентских выборов, но в стране никак не определятся с кандидатурами на посты премьер-министра и президента. Компромисса между политиками в Ираке не может добиться даже Тегеран, всегда обладавший влиянием на шиитскую общину соседней страны.

Жертвами столкновений, вспыхнувших в понедельник в Багдаде, стали около 30 человек, сотни (в том числе сотрудники сил безопасности) пострадали. Об этом сообщили во вторник арабские СМИ.

Беспорядки начались в иракской столице после того, как влиятельный шиитский имам Муктада ас-Садр объявил через свой аккаунт в Twitter об уходе из политики и прекращении работы практически всех связанных с ним структур.

Он также намекнул, что может быть убит, и попросил своих последователей молиться о его душе, если это произойдет.

Буквально сразу тысячи сторонников ас-Садра направились в сторону особо охраняемой "зеленой" зоны Багдада, где расположены правительственные учреждения и многие дипломатические миссии. Им удалось на время захватить Республиканский дворец, где расположена штаб-квартира иракского правительства. Премьер-министр Ирака Мустафа Каземи запретил силам безопасности открывать огонь по демонстрантам, тем не менее жертв избежать не удалось. Сторонники ас-Садра столкнулись не только с силовиками, но и с представителями других шиитских движений. Ситуация оказалась критической не только в Багдаде, но и в южных провинциях Ирака, в том числе Басре.

48-летний Муктада ас-Садр - один из самых популярных политиков в шиитской общине Ирака, особенно среди бедных слоев населения и молодежи. По его призыву десятки тысяч человек всегда готовы выйти на улицы иракских городов. Отец, дядя и братья Муктады ас-Садра были казнены во время правления Саддама Хусейна. Сам он избежал смерти, но провел некоторое время в тюрьме, а затем в эмиграции в Иране. Вернувшись в Ирак после падения режима Хусейна в 2003 году, Муктада ас-Садр был одним из первых, кто сформировал вооруженные отряды шиитов и направил их против возглавляемой США коалиции. Эти же отряды принимали активное участие и в борьбе за власть в шиитской общине, и в межобщинной резне в 2006–2008 годах. После этих событий Муктада ас-Садр на какое-то время ушел в тень, в том числе занялся продолжением религиозного образования, однако затем вновь вернулся к активной политической жизни.

Напомним, что по итогам состоявшихся в октябре прошлого года парламентских выборов блок "Ас-Сайирун" во главе с Муктадой ас-Садром получил больше всего мандатов - 73 из 329. Однако, даже сформировав вместе с союзниками - Демократической партией Курдистана и суннитским альянсом "Суверенитет" - парламентское большинство, Муктада ас-Садр не смог добиться того, чтобы посты президента и премьер-министра страны заняли его кандидаты.

Шииты никак не поделят Ирак
Впрочем, политические противники имама также не преуспели. В июне Муктада ас-Садр приказал парламентариям от "Ас-Сайирун" отказаться от своих депутатских мандатов и начал активно призывать к проведению досрочных парламентских выборов. В конце июля его сторонники заблокировали работу парламента. После этого Мустафа Каземи инициировал национальный диалог, по итогам которого все участники согласились, что выборы могут стать выходом из тупика, однако конкретные решения не были приняты.

Вопрос в том, по каким правилам и когда проводить выборы. Противостоящая Муктаде ас-Садру коалиция шиитских партий "Координационная структура" настаивает, что подготовкой выборов должен заниматься новый премьер, то есть парламентариям все-таки нужно будет собраться и прийти к компромиссу. Не исключено, что они могут потребовать и принятия нового закона о выборах. Отказавшийся от участия в национальном диалоге Муктада ас-Садр считает, что парламент не должен возобновлять работу ни при каких условиях.

Во вторник, после почти суток боев на улицах Багдада, Муктада ас-Садр обратился к своим сторонникам с призывом покинуть так называемую зеленую (особо охраняемую) зону города. Он извинился перед иракцами за то, что пролилась кровь, и подтвердил, что навсегда ушел из политики.

"Революция, омраченная насилием, не революция",- подчеркнул ас-Садр, заявив, что надеялся на мирные, а не на вооруженные протесты.

С аналогичными просьбами обратились к лояльным к ним силам и оппоненты имама. Однако в Ираке понимают, что затишье лишь временное.

На этом фоне внешние игроки единогласно призывают Ирак к диалогу. С призывом отказаться от насилия выступили и в Москве, и Вашингтоне. Посредничество предложил Египет. Однако больше всего возможностей оказывать влияние на шиитскую общину всегда было у Тегерана. В последние месяцы Иран неоднократно пытался найти компромисс между шиитскими партиями.

Однако, как утверждает американское издание The Wall Street Journal, господин ас-Садр отказался встречаться с командующим силами "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эсмаилом Гаани. При этом к его предшественнику Касему Сулеймани, убитому американцами в Багдаде в январе 2020 года, всегда прислушивались в Багдаде. Ресурсы господина Гаани более ограниченны. И в западных, и в арабских СМИ появились тезисы о потере иранских позиций в Ираке или как минимум о неспособности Тегерана найти ключ к решению политических проблем в соседней стране.

"Нельзя сказать, что Иран потерял свое влияние. Скорее он столкнулся со многими трудностями после убийства Касема Сулеймани и потерял контроль над некоторыми вооруженными группировками в Ираке. К его мнению не всегда прислушиваются. Кроме того, на возможности Тегерана влиять на Ирак повлиял конфликт между КСИР и Министерством разведки Ирана. Но все же кое-какие рычаги влияния у него остаются",- сказал "Ъ" глава иракской Обсерватории по правам человека Мустафа Саадун.

Он также отметил: в Ираке мало кто верит, что Муктада ас-Садр действительно уйдет из политики. "У него большие амбиции, в том числе цели - вывести из игры своих шиитских оппонентов. Так что все это лишь его маневры для давления на конкурентов",- добавил господин Саадун. По его словам, конфликт между политическими силами в Ираке не исчерпан, а всего лишь отложен. "Ас-Садр не позволит другим шиитским лидерам установить контроль над парламентом или сформировать правительство вне его стен. И пока ас-Садр не получит желаемое, есть все шансы, что вооруженный конфликт вновь станет реальностью",- заключил он.

Марианна Беленькая

Источник - kommersant.ru
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