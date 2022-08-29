 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В политических кругах Киева царят настроения триумфализма. Не рановато ли? - М.Ростовский
22:06 30.08.2022

Зеленский впал в эйфорию: мир с Россией окончательно исчез из повестки
В команде президента Незалежной занялись шапкозакидательством

Высшее руководство Украины окончательно вышло из состояния психологического шока, вызванного началом российской специальной операции. В политических кругах Киева царят настроения триумфализма и шапкозакидательства.

В команде президента Незалежной занялись шапкозакидательством
ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS
В этот вывод очень сложно поверить. Но он единственный, который можно сделать по итогам следующего программного заявления вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной: "Если бы Украине предложили ПДЧ (план действий по получению членства в НАТО. - "МК") до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы... Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года... То есть только членство".

Громогласно заявить, что "нас устроит только членство" и получить это самое членство - не совсем одно и то же. Разница в данном случае столь же велика, как и разница между звоном золотых монет и собственно золотыми монетами.

Не возьмут сейчас Украину в НАТО. Количество политиков и даже целых стран, у которых "отказали тормоза", растет в западном лагере с каждым новым месяцем 2022 года. Однако до такой степени безумия - членство Украины в НАТО в текущих геополитических реалиях равнозначно полномасштабному вооруженному конфликту НАТО и России - все не дошло и, надеюсь, не дойдет.

Но это не делает заявление Ольги Стефанишиной менее политически значимым. Отказ от желания добиваться членство в НАТО - это та "уступка России", на которую официальный Киев был готов пойти на стыке февраля и марта этого года. Почему я взял это словосочетание в кавычки? Потому, что в обмен от претензий на членство в альянсе режим Зеленского хотел получить от Запада твердые "гарантии безопасности". Мол, если Россия снова захочет провести против нас специальную операцию, то вы уже не должны оставаться в стороне и отделываться санкциями и поставками оружия.

Фактически это та же самая пятая статья устава НАТО о коллективной обороне, только под другим названием. Иными словами, Зеленский предлагал Москве дырку от бублика, фиговый листок, и преподносил это как "значительную политическую уступку". Но сейчас в Киеве явно ощущают, что сейчас нет необходимости даже в фиговом листке - все и так идет достаточно хорошо.

Как "все может идти достаточно хорошо" в стране, на территории которой бушуют полномасштабные боевые действия? Для того чтобы дать ответ на этот вопрос, надо влезть в мозги киевской элите, понять, как она мыслит.

Несколько недель тому назад в Берлине разразился политический скандал. Министра внутренних дел ФРГ начали активно клевать критики за фото, где она была запечатлена с улыбкой на улице и бокалом шампанского в руках на балконе немецкого посольства в Киеве в компании мэра украинской столицы Виталия Кличко. Фото было сочтено неподобающим - типа на фоне трагедии нельзя улыбаться и пить шампанское. Сам этот скандал не стоит и выеденного яйца. Но он очень показателен в смысле атмосферы, в которой живет украинская верхушка.

Израильский политолог Финкель назвал Киев неонацистским режимом

Съемки в журнале "Вог" для президента и первой леди... Как недавно выяснилось, самая вероятная будущая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс страстно желает попасть на страницы этого издания. Но ей, скорее всего, не повезет: статусом не вышла. А вот у Зеленского со статусом, наоборот, сейчас все в порядке. И со стилем жизни у украинской верхушки сейчас все по-прежнему в порядке.

Угрозы Москвы начать наносить удары по киевским "центрам принятия решений" пока так и остаются угрозами. Шампанское есть. С кем его пить, тоже проблем не наблюдается: западные випы едут в Киев одним сплошным потоком.

Да, в нескольких часах езды от Киева идет совсем другая жизнь. Ну и что из этого? Украинская элита всегда отличалась повышенной терпимостью к страданиям собственного населения. Вспомните, например, с какой легкостью и безжалостностью население Донбасса было объявлено "чужим" и "отрезанным ломтем". Сейчас та же самая логика действует и в отношении населения других территорий, которые оказались в зоне боевых действий.

И не подумайте, пожалуйста, что в предыдущем абзаце я раздаю эмоционально заряженные оценки и пытаюсь кого-то пристыдить. Я лишь констатирую факты: Украине больно, украинской элите - нет.

Разрушение страны, ее экономики, ее инфраструктуры на данный момент не трансформируется в давление на государственное руководство с целью принудить его как можно скорее завершить боевые действия. И, как следствие, государственное руководство Украины чувствует себя вполне комфортно. Отсюда и заявление вице-премьера Стефанишиной, с которого я начал этот текст. Какая разница, что Киеву сейчас никто не предлагает членства в НАТО! Это не важно! Важно то, что можно принять гордую позу и громогласно заявить: хотим - и точка! На меньшее не согласны!

И ведь не скажешь, что киевские начальники живут в придуманном мире. Их мир (или мирок, если кто-то все-таки жаждет эмоционально заряженных эпитетов) тоже вполне реален - ничуть не менее реален, чем мир, в котором живет значительная часть простого населения Украины. Эти миры - словно сосуды, которые находятся рядом, но не сообщаются. Ставлю на этом точку. Завершить этот текст "красивой моралью" или "глубоким аналитическим выводом" не получается. Выводы пусть каждый делает сам.

Михаил Ростовский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661886360


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