В политических кругах Киева царят настроения триумфализма. Не рановато ли? - М.Ростовский

22:06 30.08.2022

Зеленский впал в эйфорию: мир с Россией окончательно исчез из повестки

В команде президента Незалежной занялись шапкозакидательством



Высшее руководство Украины окончательно вышло из состояния психологического шока, вызванного началом российской специальной операции. В политических кругах Киева царят настроения триумфализма и шапкозакидательства.



В команде президента Незалежной занялись шапкозакидательством

ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

В этот вывод очень сложно поверить. Но он единственный, который можно сделать по итогам следующего программного заявления вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной: "Если бы Украине предложили ПДЧ (план действий по получению членства в НАТО. - "МК") до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы... Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года... То есть только членство".



Громогласно заявить, что "нас устроит только членство" и получить это самое членство - не совсем одно и то же. Разница в данном случае столь же велика, как и разница между звоном золотых монет и собственно золотыми монетами.



Не возьмут сейчас Украину в НАТО. Количество политиков и даже целых стран, у которых "отказали тормоза", растет в западном лагере с каждым новым месяцем 2022 года. Однако до такой степени безумия - членство Украины в НАТО в текущих геополитических реалиях равнозначно полномасштабному вооруженному конфликту НАТО и России - все не дошло и, надеюсь, не дойдет.



Но это не делает заявление Ольги Стефанишиной менее политически значимым. Отказ от желания добиваться членство в НАТО - это та "уступка России", на которую официальный Киев был готов пойти на стыке февраля и марта этого года. Почему я взял это словосочетание в кавычки? Потому, что в обмен от претензий на членство в альянсе режим Зеленского хотел получить от Запада твердые "гарантии безопасности". Мол, если Россия снова захочет провести против нас специальную операцию, то вы уже не должны оставаться в стороне и отделываться санкциями и поставками оружия.



Фактически это та же самая пятая статья устава НАТО о коллективной обороне, только под другим названием. Иными словами, Зеленский предлагал Москве дырку от бублика, фиговый листок, и преподносил это как "значительную политическую уступку". Но сейчас в Киеве явно ощущают, что сейчас нет необходимости даже в фиговом листке - все и так идет достаточно хорошо.



Как "все может идти достаточно хорошо" в стране, на территории которой бушуют полномасштабные боевые действия? Для того чтобы дать ответ на этот вопрос, надо влезть в мозги киевской элите, понять, как она мыслит.



Несколько недель тому назад в Берлине разразился политический скандал. Министра внутренних дел ФРГ начали активно клевать критики за фото, где она была запечатлена с улыбкой на улице и бокалом шампанского в руках на балконе немецкого посольства в Киеве в компании мэра украинской столицы Виталия Кличко. Фото было сочтено неподобающим - типа на фоне трагедии нельзя улыбаться и пить шампанское. Сам этот скандал не стоит и выеденного яйца. Но он очень показателен в смысле атмосферы, в которой живет украинская верхушка.



Израильский политолог Финкель назвал Киев неонацистским режимом



Съемки в журнале "Вог" для президента и первой леди... Как недавно выяснилось, самая вероятная будущая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс страстно желает попасть на страницы этого издания. Но ей, скорее всего, не повезет: статусом не вышла. А вот у Зеленского со статусом, наоборот, сейчас все в порядке. И со стилем жизни у украинской верхушки сейчас все по-прежнему в порядке.



Угрозы Москвы начать наносить удары по киевским "центрам принятия решений" пока так и остаются угрозами. Шампанское есть. С кем его пить, тоже проблем не наблюдается: западные випы едут в Киев одним сплошным потоком.



Да, в нескольких часах езды от Киева идет совсем другая жизнь. Ну и что из этого? Украинская элита всегда отличалась повышенной терпимостью к страданиям собственного населения. Вспомните, например, с какой легкостью и безжалостностью население Донбасса было объявлено "чужим" и "отрезанным ломтем". Сейчас та же самая логика действует и в отношении населения других территорий, которые оказались в зоне боевых действий.



И не подумайте, пожалуйста, что в предыдущем абзаце я раздаю эмоционально заряженные оценки и пытаюсь кого-то пристыдить. Я лишь констатирую факты: Украине больно, украинской элите - нет.



Разрушение страны, ее экономики, ее инфраструктуры на данный момент не трансформируется в давление на государственное руководство с целью принудить его как можно скорее завершить боевые действия. И, как следствие, государственное руководство Украины чувствует себя вполне комфортно. Отсюда и заявление вице-премьера Стефанишиной, с которого я начал этот текст. Какая разница, что Киеву сейчас никто не предлагает членства в НАТО! Это не важно! Важно то, что можно принять гордую позу и громогласно заявить: хотим - и точка! На меньшее не согласны!



И ведь не скажешь, что киевские начальники живут в придуманном мире. Их мир (или мирок, если кто-то все-таки жаждет эмоционально заряженных эпитетов) тоже вполне реален - ничуть не менее реален, чем мир, в котором живет значительная часть простого населения Украины. Эти миры - словно сосуды, которые находятся рядом, но не сообщаются. Ставлю на этом точку. Завершить этот текст "красивой моралью" или "глубоким аналитическим выводом" не получается. Выводы пусть каждый делает сам.



Михаил Ростовский