Умер Михаил Горбачев

23:27 30.08.2022

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в Центральной клинической больнице.



"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", - сообщили в ЦКБ.



Экс-президенту СССР в этом году исполнился 91 год.