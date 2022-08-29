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|Умер Михаил Горбачев
23:27 30.08.2022
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в Центральной клинической больнице.
"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", - сообщили в ЦКБ.
Экс-президенту СССР в этом году исполнился 91 год.