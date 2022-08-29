Геополитические расклады соединили Баку с Москвой, а Ереван с Вашингтоном

00:02 31.08.2022

Алиев и Пашинян в Брюсселе не устранят противоречия



Юрий Рокс

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



В Брюсселе 31 августа при участии председателя Европейского совета Шарля Мишеля состоится встреча лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. По информации Баку, возможно, будут обсуждаться вопросы, связанные с мирным договором между двумя странами. Однако есть более конкретные текущие темы, решения которых требует в первую очередь азербайджанская сторона: разоружение армянских формирований в Нагорном Карабахе, создание транспортного коридора, соединяющего Азербайджан с Нахичеванской автономией по территории Армении, а также отказ от услуг Минской группы (МГ) ОБСЕ в переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта.



В вопросе разоружения армянских формирований в непризнанной Нагорно-Карбахской республике (НКР) Никол Пашинян, пожалуй, бессилен. Ереван уже объявил, что в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха) нет военных из Армении, а Армия обороны непризнанной республики укомплектована исключительно местными уроженцами.



В вопросе создания транспортного коридора наметился определенный прогресс. По некоторым данным, Ереван предложил Баку на выбор три варианта магистрали. Азербайджанская сторона размышляет. Возможно, что-то конкретное появилось в ходе встречи вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна, состоявшейся накануне в Москве.



По Минской группе ОБСЕ у Баку и Еревана категорические расхождения. Если Ереван считает необходимым возобновление работы МГ ОБСЕ, то Баку категорически против. После 44-дневной войны президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что МГ ОБСЕ как посредник умерла и в ней нет никакой необходимости. Против возобновления деятельности МГ ОБСЕ выступил и МИД РФ, считающий невозможным сотрудничество в таком формате с Вашингтоном и Парижем, которые категорически против действий России в Украине. К слову, Никол Пашинян выразил удивление по поводу заявления российского внешнеполитического ведомства, отметив, что с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу МГ ОБСЕ у него была противоположная договоренность.



В отличие от Москвы активизировали усилия по реанимации деятельности МГ ОБСЕ США. Несмотря на радикальные заявления Азербайджана по данному вопросу, Вашингтон на днях назначил нового сопредседателя МГ ОБСЕ. Им стал Филип Рикер – опытный дипломат, неоднократно посещавший этот сложный регион. Более того, на него возложена обязанность главного советника госсекретаря США по всем переговорам на Кавказе, в том числе и в Женевском формате, в котором обсуждаются грузино-абхазские и грузино-осетинские конфликты.



МИД Азербайджана крайне резко отреагировал на это назначение, выразив протест. По словам официального представителя МИДа Лейлы Абдуллаевой, назначение Рикера вызывает удивление, "поскольку демонстрирует подход, далекий от постконфликтной реальности в регионе". Попытки восстановить МГ ОБСЕ могут привести к осложнению и отдалению США от процесса нормализации азербайджано-армянских отношений.



Азербайджанские СМИ считают, что подобные действия Вашингтона вызваны желанием насолить Москве. То есть если Москва выступила против МГ ОБСЕ, то Вашингтон именно поэтому хочет реанимировать деятельность этой организации, а если Москва была бы за МГ ОБСЕ, то Вашингтон – против. Даже симпатизирующая Армении Франция вроде бы поняла бесперспективность МГ ОБСЕ в нынешних реалиях и хотя тоже назначила нового сопредседателя – Бриса Рокфей, но сделала это, похоже, формально.



Однако Вашингтон словно не заметил позицию Баку. Сам Филип Рикер заявил, что мандат МГ ОБСЕ жизнеспособен и крайне важен. По его словам, необходимо решать массу гуманитарных вопросов, важнейший из которых – возвращение на родину армянских военнопленных, удерживаемых Азербайджаном.



В отличие от Баку Ереван не скрывает удовлетворения кадровым решением Вашингтона. Тем более все это происходит на фоне недавнего скандала, связанного с отказом послов США и Франции в Азербайджане посетить конференцию в Шуши (см. "НГ" от 28.08.22). В назначении Рикера и упомянутом отказе послов от поездки в Шуши армянская сторона – и Ереван, и Степанакерт – видят поддержку Вашингтоном и Парижем принципа права народа на самоопределение. Тут, очевидно, Алиеву и Пашиняну сблизить позиции не удастся.