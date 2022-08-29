Эрдоган ударил по России: проход через турецкие проливы пятикратно подорожает

00:04 31.08.2022

Российский зерновой экспорт рискует застрять на Босфоре



Согласитесь, что после введения "ядерных" антироссийских санкций мир стал другим. Заговорили о зиме, которая близко и которую могут пережить не все страны - из-за высоких цен на энергоносители. Кипят страсти вокруг голода планетарного масштаба - опять-таки, цены на еду будут "кусаться". Да что там хлеб наш насущный! Проливы Босфор и Дарданеллы, не раз воспетые поэтами разных эпох, и те дорожают на общем фоне ожидаемых катаклизмов. И к нашему зерну это имеет самое прямое отношение!



Союз экспортеров зерна России сообщил, что Турция намерена резко повысить стоимость сборов с торговых судов за прохождение через проливы Босфор и Дарданеллы. Над ними Анкара имеет суверенитет по Конвенции от 1936 года. Что позволяет ей по своему усмотрению регулировать цены на проход судов, но в соответствии с международным морским правом. По некоторым оценкам, если сейчас эти проливы приносят бюджету Турции 40 миллионов долларов в год, то после "корректировки" цены - 200 миллионов.



С точки зрения буквы закона - никаких претензий. Однако нынешнее решение турецких властей создает вполне определенные и дополнительные трудности для экспорта российской пшеницы, которую сегодня ждут во многих странах мира. Ведь угрозу голода, анонсированного ООН, никто не снимал и здесь необходимо приложить все силы, чтобы ни одна страна не осталась на голодном пайке.



Так в чем суть внезапно возникшей проблемы? После сделки по экспорту украинской пшеницы месяц назад, которая торгуется с существенным дисконтом, снизились цены на продукцию на мировых рынках, в том числе на экспортное зерно из России.



Теперь вот последовал второй удар по отечественным крестьянам. Повышение названных сборов за "проплыв" (турецкие СМИ анонсируют 5-ти кратное поднятие цены с 7 октября!) автоматически ведет к повышению цен на аренду крупнотоннажных судов - а в России таких плавсредств практически нет! И на страхование грузов.



Российские экспортеры отмечают, что в результате "зерновой сделки", с Москвы обещали снять санкции по вывозу урожая. Обещания такие давали не клерки каких-то ведомств, а самые высокие чиновники, облеченные, так сказать, доверием и властью. Но ограничения скрытые или явные, по сути, никуда не делись. Европейские страны по-прежнему запрещают сдавать под фрахт свои суда России, страхованием грузов занимаются, как правило, компании из Старого Света, которые заламывают цены за свои услуги. Что в итоге, как снежный ком, наматывается на стоимость товара для конечного покупателя.



А сейчас еще и дополнительные поборы - за Босфор и Дарданеллы...



Отгрузка пшеницы в черноморские порты - один из главных путей экспорта российского продовольствия. Этот процесс идет круглогодично, но октябрь, в силу погодных условий, один из самых удобных месяцев для судоходства.



Напомним, что в минувшем году Россия экспортировала около 36 миллионов тонн пшеницы. Планы на нынешний, удачный для хлеборобов год - наполеоновские: порядка 43 миллионов. Такие объемы могли бы заметно снизить накал в дискуссиях об ожидании глобального продовольственного кризиса. .



Но темпы вывоза российской пшеницы в нынешнем сельхозгоду сильно снизились по отношению к прошлому году. Эксперты говорят, дескать, не до жиру: в условиях скрытых санкций, повторить бы результат 2021 года.



Во второй половине осени на реках прекратится навигация, потом начнутся шторма на Черном и Азовском морях, а потом и вовсе "праздник к нам приходит" - Рождество и Новый год. На финансовых и прочих рынках наступает снижение деловой активности. Громадье экспортных планов по зерну может вообще остаться на бумаге.



Как считает директор по информационно-аналитическому обеспечению российского Зернового союза Елена Тюрина, повышение сборов за прохождение судов через Босфор и Дарданеллы может в целом повлиять на спрос на российскую экспортную пшеницу. Не говоря уже о ее поставках в бедные страны африканского континента.



Что особенно обидно, наша пшеница более конкурентоспособна по сравнению с европейской.



- Она на 17 долларов за тонну стоит дешевле, - говорит она. - Это весьма существенная скидка, ведь страны закупают сотни тысяч тонн сразу. Если бы не "скрытые санкции" и не препятствия, которые нам чинят европейские чиновники, мы могли бы здорово поддержать своими зерновыми мировой рынок.



Однако существующие цены все равно остаются высокими для самых бедных стран. Поэтому из-за высоких цен практически нет поставок в Центральную и Южную Африку: Сенегал, Нигерию, Камерун, Танзанию... Небольшие объемы отгружены только республике Конго. Из-за "скрытых санкций" и накрутки цен, эти и некоторые другие государства вообще могут остаться на голодном пайке.



Владимир Чуприн