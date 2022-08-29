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Китайские шпионы стали для Европы опаснее российских
00:06 31.08.2022

У Пекина больше денег и хакеров

Владимир Скосырев

Западные контрразведки пересматривают методику своей работы с учетом проникновения китайских агентов в Cтарый Свет. Самые эффективные шпионские операции китайцев вполне сопоставимы с российскими, следует из выступления Кена Маккалума, главы британской спецслужбы MI5. Шпионы КНР чрезвычайно терпеливы, черпают помощников из своей диаспоры и шире используют IT. Поэтому, несмотря на конфликт в Украине, который поглощает внимание правительств, они вкладывают больше ресурсов на противодействие Китаю.

Financial Times выделяет еще одну особенность тактики китайских спецслужб: их умение заманить противника в "медовый капкан" с помощью соблазнительной женщины. Этот прием известен с древних времен. Но старший офицер французской разведки Генри М. на него клюнул. В Пекине его угораздило влюбиться в переводчицу посла Франции. Та уговорила офицера делиться секретной информацией. Контрразведка не дремала. Предателя вычислили, отозвали на родину. Состоялся суд. Приговор – восемь лет "за передачу сведений иностранной державе". Коварной обольстительницей французские медиа называли и певицу Ши Пейпу из китайской оперы. Она получала секреты от сотрудника МИД Франции.

На том же процессе , где слушалось дело Генри М., другой французский агент по имени Пьер-Мари, который шпионил в пользу Китая до ареста в 2017-м, получил 12 лет. Жесткие приговоры и решение Франции придать им широкую огласку свидетельствуют о том, что масштаб разведывательных операций Китая увеличивается и представляет собой большую угрозу, чем шпионаж России, традиционного противника, подчеркивают сотрудники спецслужб Запада.

Сайт Республиканской партии США называет этот вывод шокирующим. Ведь Китай с помощью шпионов, помимо других целей, продвигает идеи Коммунистической партии и создал в Европе сеть агентов, которые пытаются превратить политических деятелей в сторонников того пути развития, по которому идет Поднебесная. Примером может служить выходец из Гонконга адвокат Кристина Ли, британская гражданка. Она часто бывала в парламенте Британии, общалась с министрами и даже сфотографировалась с премьер-министром Терезой Мэй. И только бдительная MI5 пресекла эти происки (см. "НГ" от 08.07.22). Контрразведка также добилась изменения правил выдачи виз. Более чем 50 китайским студентам, связанным с Народно-освободительной армией Китая (НОАК), пришлось покинуть Британию.

Упоминание НОАК не случайно. По данным западной прессы, у НОАК есть своя разведслужба – она аффилирована с департаментом Объединенного штаба. Но сбором секретной информации за рубежом занимаются несколько ведомств: Министерство госбезопасности, Министерство общественной безопасности, отдел единого фронта ЦК КПК.

Китайские шпионы, работающие с агентурой (физическими лицами), добились уровня изобретательности, который был свойствен российской разведке, подтвердили Financial Times восемь нынешних и отставных чиновников разведки. Россия, по словам одного из них, специально готовит кадры разведчиков, обучает их шпионскому ремеслу, в том числе искусству шифрования. А Китай ставит более широкие задачи. Нужно увеличить политическое влияние страны, раздобыть коммерческую или технологическую информацию.

Российский шпионаж имеет тенденцию к тщательной фокусировке, а Китай практикует подход, затрагивающий все общество. Недаром в КНР еще в 2017 году был принят закон, который требует от "всех организаций и граждан" помогать национальной разведке и сотрудничать с ней. Сравнивая методы российской и китайской разведслужб, бывший офицер ЦРУ США привел такую метафору. Допустим, поставлено задание доставить образцы песка из вражеской страны. Россия пошлет подводную лодку ночью и маленькое число людей, чтобы они принесли песок в ведрах. А китайцы направят тысячи купальщиков днем, и те доставят песок.

Такая тактика, по словам Николаса Эфтимейдоса, бывшего сотрудника ЦРУ, приводит к некоординируемым шагам, несколько агентов при этом добиваются одного и того же. С другой стороны, результат бывает реальным. По некоторым оценкам, коммерческий шпионаж позволял Китаю похищать американские производственные и торговые тайны на 600 млрд долл. в год.

Примером таких успешных операций стала атака китайских хакеров на корпорацию Microsoft в 2021 году. В результате пострадала репутация 30 тыс. организаций в разных странах.

В беседе с "НГ" Михаил Любимов, ветеран российской разведки, отметил: "В среде наших разведчиков считалось, что США насыщены китайскими шпионами. Их набирали в так называемых чайнатаунах. А сейчас китайская разведка еще сильнее стала. Ведь Китай – мощная промышленная держава. Что касается оценок MI5 и MI6, то я бы сказал, что репутация их внешней разведки раздута благодаря фильмам о Джеймсе Бонде. А контрразведка в Британии действительно сильная. Я в этом на личном опыте убедился".

Источник - НГ
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