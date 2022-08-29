Как Байдену сохранить лицо при отступлении с Украины

00:08 31.08.2022

Фиаско украинской политики Байдена станет для президента "вторым Афганистаном"



Рафаэль Фахрутдинов



В конфликте с Вашингтоном у Москвы в ближайшие месяцы, похоже, появится два новых союзника – наступление зимы и ноябрьские выборы в Конгресс США. Если Европа замерзнет без российского газа, а Джо Байден ожидаемо проиграет выборы, Белому дому придется искать вариант примирения с Кремлем. Какими у Москвы и Вашингтона могут быть компромиссы по Украине?



Мэр Одессы Геннадий Труханов в понедельник призвал Киев начать переговоры с Москвой. "Думаю, что важно вести переговоры в политическом ключе, на кону жизни миллионов людей. Разумеется, я хотел бы возвращения наших границ 1991 года, но это нужно делать шаг за шагом, искать компромиссы, избегать логики стенка на стенку", – заявил он итальянской Corriere della Sera.



Стоит подчеркнуть, что подобные призывы из уст одного из украинских топ-политиков звучат впервые после 24 февраля. Зато подобные идеи еще раньше зазвучали в Евросоюзе.



Без прямых американо-российских переговоров по Украине там никогда не наступит мир, предупредил в начале августа глава правительства Венгрии Виктор Орбан. Об этом он заявил, выступая в США на Конференции консервативных политических действий. По словам премьера, "стратегия мировых лидеров обостряет и продлевает" конфликт на Украине, "снижая шансы на мир". Орбан подчеркнул, что лишь "сильные лидеры способны достичь мира", приводит его слова ТАСС. Позднее Орбан также заметил, что противостояние с Россией ведет лишь к "ослаблению позиций ЕС" на международной арене. Санкции Запада не смогли дестабилизировать Россию, но нанесли "колоссальный ущерб" европейской экономике, посетовал премьер.



Эксперты не исключают, что перелом в противоборстве России и Запада наступит уже в начале зимы. Как ожидается, лидеры Евросоюза убедятся, что им не хватает российского газа, чтобы пройти зиму, а замерзающее население выйдет на улицу, устроив бунт всеевропейского масштаба. "В радикально русофобской западной прессе стоит скулеж.



Русский генерал Мороз вместе с генералом Голодом наступают. И зимой Европа, надорвавшись под тяжестью собственных санкций, обязательно сдаст Украину",



– прогнозирует телеведущий Михаил Леонтьев на Первом канале. В свою очередь, США участь замерзнуть не грозит, но президента Джо Байдена поджидает другая катастрофа: опросы сулят его партии поражение на выборах в Конгресс, а с ним – и утрату большинства в парламенте.



Как предполагает директор Института политических исследований Сергей Марков, эти два фактора, а также успехи российской армии на Украине, заставят Брюссель и Вашингтон запросить Москву о возможном компромиссе. По мнению политолога, в таком случае Вашингтон начнет закулисные переговоры с Москвой об урегулировании украинского кризиса. Понятно, что российская дипломатия в таком случае поможет американскому лидеру хотя бы частично сохранить свою репутацию внутри США, иначе достичь сделки не удастся.



"С этой целью часть пунктов соглашений может быть заключена без лишней огласки, – не исключает Марков. – Скажем, Москва и Вашингтон могут договориться о непубличной амнистии всем сторонникам России, которых держат в тюрьме на Украине. Взамен всем тем, кто участвовал в Евромайдане, американским марионеткам, будет позволено выехать за границу и против них не будет проводиться публичных расследований и судов. Например, в такой список могут войти: бывший глава СНБО Александр Турчинов, бывший шеф МВД Арсен Аваков, главари националистических батальонов типа "Азова", "Кракена", "Донбасса" и группировки "С14".



"Это было бы огромной уступкой Белому дому со стороны Кремля. Ведь в случае, если на Украине начнется расследование событий 2014 года, выяснится личная причастность нынешнего президента США к военным преступлениям, а также к коррупционным скандалам, связанным с его сыном Хантером, – убежден собеседник. – В то время, напомню, Байден был вице-президентом при Бараке Обаме, курировал спецслужбы. Именно при нем в Киеве был совершен государственный переворот, а затем путем террора утверждался новый репрессивный режим".



По мнению Маркова, Москва взамен наверняка потребует уступок, которые в любом случае будут публичными – федерализации Украины и придания там русскому языку статуса второго государственного. "Кроме того, США должны письменно гарантировать, что на Украине будет соблюдаться свобода слова. Пока США поддерживают террористический режим в Киеве, Москва борется, как ни странно это звучит, за демократию на Украине. Эта демократизация означает, что политики и рядовые граждане, симпатизирующие России, спокойно смогут выражать свое мнение. Кстати, такой пункт в наших договоренностях позволит Байдену заявить о своей "огромной победе": мол, мы оставляем эту страну более демократической, чем она была", – иронизирует Марков.



Разумеется, после заключения соглашения с Россией, и США, и ЕС должны будут прекратить свою военную, финансовую и политическую поддержку киевского режима, добавляет он.



"После этого прекращаются боевые действия по принципу, по которому был заморожен конфликт в Корее в начале 50-х. То есть безо всякого мирного договора. Просто заключается соглашение о временном перемирии", – поясняет политолог.



Марков особо подчеркнул, что наша армия в ходе спецоперации борется не за территории Украины, а за то, "чтобы на территории Украины не было анти-России". "Речь идет о характере режима, который останется на Украине. При этом в ходе переговоров с США договориться по территориям будет просто. Куда уже ступила нога российского солдата, там Россия, а куда не ступила – там не Россия", – считает Марков.



Американист Малек Дудаков убежден, что наиболее приемлемым сценарием урегулирования конфликта могло бы стать признание Киевом потери территорий, которые сейчас освобождены Россией. "Такой раздел можно закрепить новыми минскими или стамбульскими соглашениями. При этом в скорейшем их заключении заинтересован Запад. Ведь чем дольше продолжается конфликт, тем глубже российские войска продвигаются на территорию Украины", – считает политолог. По его мнению, Байден еще может спасти свою репутацию, если успеет заключить договоренности по разделу Украины этой осенью – накануне парламентских выборов.



Байдену невыгодно затягивать украинский конфликт, полагает Дудаков. "В Вашингтоне почти никто не рассчитывает, что такое острое противоборство с Россией продлится два-три года. Но если он затянется до следующих президентских выборов в США, то республиканцы используют его для критики Байдена", – предположил эксперт.



Политолог, бывший главный редактор газеты "Киевский телеграф" Владимир Скачко предрекает, что уход США с Украины в результате спецоперации будет напоминать то, что произошло в Афганистане год назад, "но с той принципиальной разницей, что официально американских войск на Украине нет".



"По разным данным, на Украине находятся лишь американские советники, военные инструкторы и учителя. Но в остальном сценарий будет похож на то, что случилось в Кабуле. Исход из Киева прозападных сил под напором СВО будет приблизительно таким же. Те, кто не захочет подвергнуться денацификации, будут убегать", – указал собеседник.



Чтобы смягчить эффект от нового поражения, полагает Скачко, Вашингтон мог бы предложить Москве провести переговоры по глобальным вопросам вроде ядерного разоружения и сокращения стратегических наступательных потенциалов.



"Чтобы подстелить соломки и смягчить новый удар по своей репутации, Байден может предложить президенту Путину решить проблему Украины в духе достигнутой еще 30 лет назад сделки Буша и Горбачева о том, что Украина остается нейтральной и внеблоковой, буфером, но только не частью НАТО и больше не представляет собой угрозы России", – считает Скачко.



Программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев добавляет, что для американцев самыми важными остаются внутренние проблемы, но если Байден проиграет на Украине, то такой оборот событий все же будет принят обществом. "Исторически страна сталкивалась с такими поражениями во Вьетнаме, Корее и Афганистане. Американцы могут смириться с этим без особого трагизма. Пока где-то в мире идет вооруженная борьба, это преподносится как дело жизни и смерти. Но это происходит только до тех пор, пока общество не осознает бесперспективность дальнейшего сопротивления. Сегодня США кричат, что не позволят России победить на Украине, но если Россия победит, то – "окей", примут это и пойдут дальше заниматься своими делами", – считает Бордачев.



