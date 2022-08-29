Раскрыта тайна плато Гиза, которое египтяне выбрали для строительство пирамид

00:14 31.08.2022

Археологи из Египта и Франции смогли ответить на вопрос, почему древние египтяне построили пирамиды на плато Гиза.



Речь идет о фараонах IV династии Древнего царства. Свои выводы историки опубликовали в статье в журнале PNAS.



"Мы использовали отложения пыльцы в породах бывшей поймы Нила для реконструкции того, как менялось его течение в окрестностях Гизы на протяжении последних 8 тыс. лет", - рассказали о своей работе ученые.



Они выяснили, что Нил обмелел в конце династического периода истории Древнего Египта, тогда как во времена правления Хуфу, Хафры и Менкауры проток был судоходным, и на плато Гиза могли доставляться стройматериалы. Ученые давно пытаются понять, как строились пирамиды и Сфинкс и как именно была организована доставка блоков из известняка, гранита и песчаника.



Пирамиды Хеопса Хафры и Менкауры, а также Сфинкс были построены во времена четвертой династии Древнего царства.



Александра Ипполитова