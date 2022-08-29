На деньги главного кыргызского коррупционера Матраимова построят новое здание КырМуфтията

07:29 31.08.2022

31 августа 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Здание муфтията на деньги Райымбека Матраимова построят в Бишкеке



Бывший зампредседателя Таможенной службы Райымбек Матраимов построит здание для Духовного управления мусульман Кыргызстана. Он, напомним, обвинялся в коррупции и судом признан виновным.



Как сообщается в соцсетях, накануне экс-таможенник принял участие в закладке капсулы под новый объект, который находится рядом с мечетью на проспекте Жибек Жолу в Бишкеке.



На снимках с мероприятия рядом с признанным виновным в коррупции бывшим чиновником запечатлены муфтий Замир Ракиев, депутат Шайлообек Атазов, заместитель акима Свердловского района. В закладке капсулы также участвовали ученые, священнослужители, студенты и активисты.



Фото фонда "Исмаил-Ата". Рядом с Райымбеком Матраимовым муфтий Кыргызстана Замир Ракиев (справа)

Фото фонда "Исмаил-Ата". Рядом с Райымбеком Матраимовым муфтий Кыргызстана Замир Ракиев (справа)

Фото фонда "Исмаил-Ата". Рядом с Райымбеком Матраимовым муфтий Кыргызстана Замир Ракиев (справа)

Фото фонда "Исмаил-Ата". Райымбек Матраимов и муфтий Замир Ракиев

Фото фонда "Исмаил-Ата". На деньги Райымбека Матраимова построят здание ДУМК

Помимо офиса муфтия, в здании будут офисы совета улемов, залы для заседаний, учебные залы и библиотеки.



Отметим, после смены власти в октябре 2020 года ГКНБ возбудил уголовное дело по факту коррупции на таможне. Задержание Райымбека Матраимова произошло на автозаправке в двух шагах от здания ведомства.



В этот же день Райымбек Матраимов перечислил в бюджет 80 миллионов сомов. Ему вручили уведомление в совершении преступления, а затем суд отпустил его под подписку о невыезде.



Общий ущерб, нанесенный Райымбеком Матраимовым, только по одному уголовному делу составил 2 миллиарда сомов. Он выплачивал их два месяца, большую часть отдал имуществом - здание и квартиры, признав себя виновным в коррупции. Первомайский районный суд Бишкека признал его виновным и приговорил к штрафу в 260 тысяч сомов.