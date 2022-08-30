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КазПравительство пытается навести порядок с дизтопливом
08:28 31.08.2022

Председателю правления нацкомпании "КазМунайГаз" объявили строгий выговор
Эльдар НУРУЛЛИН

Созданная по поручению премьера комиссия продолжает работать над вопросом бесперебойного обеспечения дизельным топливом всех регионов страны. Недавно ею были приняты меры и наказаны ответственные, передает Экспресс К.

Комиссией во главе с первым вице-премьером Романом СКЛЯРОМ выявлены факторы, оказавшие влияние на нехватку важного для страны горючего. Так, одной из основных причин является существенный рост потребления топлива, в первую очередь транзитным иностранным транспортом. Вторая причина - переток дизтоплива за пределы Казахстана в соседние страны из-за существенной разницы в цене, сообщает официальный сайт премьер-министра РК.

К примеру, стоимость дизеля в Казахстане составляет 230-260 тенге за литр, тогда как на заправках Узбекистана, Кыргызстана и России цена доходит до 440 тенге.

Зафиксированы факты, когда отечественные нефтебазы продавали дизтопливо по цене выше его розничной стоимости, что приводило к сокращению объемов реализации топлива в регионах, так как его покупка становилась нерентабельной для АЗС.

Кроме того, выявлены системные упущения и недостатки в выработке, маркетинге и логистике со стороны компаний "КазМунайГаз", Petrosun, а также нефтеперерабатывающих заводов.

Для нормализации ситуации и полного обеспечения внутреннего рынка ГСМ принят ряд оперативных и долгосрочных мер:

увеличен объем производства дизтоплива до 5,2 млн тонн в этом году, что на 340 тыс. тонн больше, чем в 2021 году;
увеличены объемы отгрузки дизтоплива с нефтеперерабатывающих заводов;
фондом "Самрук-Казына" и АО "НК "КазМунайГаз" достигнута договоренность о поставках дополнительных объемов дизтоплива;
запланировано расширение производственных мощностей Шымкентского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ);
с 2023 года планируется поэтапный переход на новую схему работы НПЗ, в рамках которой нефть на заводы будет поставляться непосредственно недропользователями либо путем прямого закупа НПЗ.
Кроме того, в Минэнерго и крупных сетях АЗС открыты кол-центры, куда казахстанцы могут сообщать о фактах необоснованного завышения цен и отказов в реализации ГСМ.

За непринятие своевременных мер объявлены строгие выговоры председателю правления АО "НК "КазМунайГаз" М. МИРЗАГАЛИЕВУ и вице-министру энергетики А. МАГАУОВУ. Также приняты меры дисциплинарного взыскания и расторгнуты трудовые отношения с рядом ответственных сотрудников Минэнерго и "КазМунайГаза".

Данный вопрос находится на особом контроле правительства, стабилизация ситуации ожидается уже в начале сентября.

Ранее Экспресс К писал о том, что в сентябре водителей ждет нововведение на казахстанских АЗС.

Источник - exk.kz
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