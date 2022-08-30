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Живой труп. Байден будет переизбираться в Амерпрезы в 2024-м
08:32 31.08.2022

Движение в поддержку БАЙДЕНА подало заявку на президентскую гонку 2024 года.

В федеральной избирательной комиссии получили заявку движения в поддержку действующего президента США Джо БАЙДЕНА, передает Экспресс К со ссылкой на сайт комиссии.

Движение получило название Biden for President. Также стало известно, что помимо БАЙДЕНА в качестве кандидата фигурирует вице-президент США Камала ХАРРИС.

Согласно документам, заявка на регистрацию движения Biden for President была заполнена 26 августа 2022 года.

Экспресс К сообщал, что президент США прощает бывшим студентам многомиллионные кредиты на учебу.

Источник - exk.kz
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