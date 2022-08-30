Контора пишет... В Кыргызстане при содействии ООН разработают новый "Страновой стратегический план"

08:40 31.08.2022

31 августа 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В Кыргызстане при содействии ООН разработают новый страновой стратегический план



Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов встретился с региональным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Азиатско-Тихоокеанском регионе Джоном Эйлиффом. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.



Уточняется, что стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.



По словам Эдиля Байсалова, совместная работа ведется в рамках Меморандума о взаимопонимании между правительством и Всемирной продовольственной программой ООН по реализации Странового стратегического плана Всемирной продовольственной программы ООН в Кыргызской Республике на 2018-2022 годы, подписанного в 2018 году.



В рамках стратегии малоимущие семьи получили продовольственную и денежную поддержку, и благодаря инструменту социальной поддержки "продовольствие/денежные средства в обмен за работу" на местах созданы активы и улучшена местная инфраструктура.



Со стороны кабмина, государственных органов и органов местного самоуправления оказывается своевременная административная и логистическая поддержка в реализации проектов на местах.



Выделены складские помещения для хранения продовольствия в Бишкеке и Оше. Учтены расходы по транспортировке, погрузке и разгрузке продовольствия внутри страны за счет бюджета государства, организация и софинансирование проектов на местах органами местного самоуправления.



Стороны выразили готовность продолжить совместную работу, в частности договорились о необходимости разработать и подписать новый страновой стратегический план.