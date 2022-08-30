Тайвань сжимают в кулак. США превращают остров в стратегический укрепрайон, противостоящий Китаю, - Къ

09:03 31.08.2022

30.08.2022,



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Президент США Джо Байден намерен попросить Конгресс одобрить продажу Тайваню новой крупной партии вооружений. Как заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, Вашингтон продолжит оказывать помощь Тайваню в условиях роста военной активности Китая после визита в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. На этом фоне правительство Тайваня представило проект оборонного бюджета на следующий год, предусматривающий рекордное увеличение военных расходов. Эскалация вокруг Тайваня выходит на новый уровень: США превращают остров в стратегический укрепрайон в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы вынудить Пекин отказаться от возможного сценария военной операции по захвату острова.



О подготовке администрацией США нового оружейного контракта с Тайванем, предусматривающего продажу Тайбэю американских вооружений на сумму $1,1 млрд, сообщила, ссылаясь на свои источники в Белом доме, газета Politico.



Первая крупная оборонная сделка после визита на остров спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси будет включать продажу Тайбэю 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II и 100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder.



Когда именно президент Байден обратится к Конгрессу, который в начале августа ушел на летние каникулы, издание не сообщает. Однако в любом случае это вопрос ближайших недель. Для прохождения запроса главы Белого дома в профильных комитетах Палаты представителей и Сената в сентябре нет никаких препятствий. Наиболее решительные сторонники военной помощи Тайваню во главе с Нэнси Пелоси находятся в Капитолии.



По сообщению Центрального новостного агентства Тайваня, в сентябре Вашингтон посетит делегация тайваньских законодателей во главе с заместителем главы Собрания по развитию тайваньско-американских отношений Законодательного юаня (парламента) Чэнь Исинем. В программу визита включены встречи с представителями Белого дома и посещение Капитолийского холма, с которого и должны прийти столь обнадеживающие Тайбэй и вызывающие возмущение Пекина известия о новой оборонной сделке с Тайванем.



"Продажа США оружия Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, поощряет сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня, и ведет к эскалации напряженности в Тайваньском проливе",- заявил "РИА Новости" официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэньюй, комментируя публикацию Politico. А официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь добавил: "Силы, выступающие за независимость Тайваня, полагаются на иностранную поддержку и пытаются добиться независимости (острова.- "Ъ") при помощи США, что является основной причиной нынешней напряженности в Тайваньском проливе".



Однако грозные предупреждения Пекина после поездки Нэнси Пелоси окончательно перестали работать. В ответ на китайскую "решимость" США демонстрируют собственную решимость в наращивании сотрудничества в области безопасности и военной помощи Тайваню. Подтверждением этого стало прозвучавшее в понедельник заявление представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби о том, что Вашингтон продолжит оказание помощи Тайваню в условиях военной активности Китая. На брифинге он впервые дал развернутую американскую оценку новой реальности в противостоянии вокруг Тайваня, которая складывается после визита на остров Нэнси Пелоси.



"Мы видели, что после поездки спикера Пелоси китайцы, по сути, продолжают пытаться ввести новый порядок деятельности вокруг Тайваня. Они пытаются повысить градус до такой степени, при которой активизация их военной деятельности станет новой нормой. Мы публично заявляем, что не примем эту новую норму, как бы ни пыталась ее утвердить китайская сторона",- предупредил Джон Кирби. По словам представителя Белого дома, администрация США "продолжит делать все разрешенное законодательством, чтобы помочь Тайваню защищать себя, а также отстаивать интересы американской национальной безопасности в регионе".



В неоконченном споре о том, что должно стать нормой обеспечения безопасности в Тайваньском проливе и Индо-Тихоокеанском регионе в целом, Вашингтон намерен оставить последнее слово за собой.



Подтверждением этого в минувшие выходные стал проход двух ракетных крейсеров ВМС США через Тайваньский пролив - первая американская демонстрация силы у берегов Тайваня после визита на остров Нэнси Пелоси. "Ракетные крейсеры типа Ticonderoga - Antietam и Chancellorsville 28 августа совершают плановый транзит через Тайваньский пролив в водах, где в соответствии с международным правом действует свобода судоходства",- сообщила в воскресенье пресс-служба Седьмого флота США, указав на то, что проход кораблей "демонстрирует приверженность США к свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону".



Как Пекин репетирует вторжение на Тайвань

Ответ Пекина не заставил себя долго ждать. "Стратегические бомбардировщики Народно-освободительной армии Китая будут регулярно осуществлять патрулирование возле Тайваня",- заявил в тот же день представитель ВВС КНР Шэнь Цзинькэ, комментируя сообщения о проходе американских крейсеров через Тайваньский пролив. "Бомбардировщики H-6K наряду с истребителями, самолетами-разведчиками, самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и воздушными заправщиками продолжат выполнять такие операции",- заверил он.



А уже в понедельник минобороны Тайваня сообщило о приближении к острову 37 самолетов и восьми кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Как следует из сообщения, 12 самолетов - восемь истребителей Су-30, два J-11 и два J-16 - пересекли так называемую срединную линию в Тайваньском проливе. Тайвань послал самолетам радиопредупреждения, а также привел в боевую готовность свои зенитно-ракетные комплексы. Во вторник была опубликована новая тревожная сводка: "По состоянию на 17:00 30 августа вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 24 самолетов и 11 кораблей НОАК в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем".



В Вашингтоне называют действия Пекина "провокационными и дестабилизирующими", обещая в ответ дальнейшее наращивание американского военного присутствия в регионе.



"Мы осуществили 28 августа рутинный проход через Тайваньский пролив в соответствии с международным правом, продемонстрировали свою приверженность свободным и открытым регионам Индийского и Тихого океанов. Вы увидите в предстоящие дни, недели и месяцы, что наше военное присутствие, размещение сил и средств, а также учения будут учитывать провокационное и дестабилизирующее поведение Китая. Мы ставим своей целью привести ситуацию в западной части Тихого океана к большей стабильности",- заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.



На фоне нарастающей эскалации в конце прошлой недели правительство Тайваня представило проект оборонного бюджета на будущий год, который предусматривает увеличение военных расходов до рекордных $19,4 млрд. Несмотря на то что это будут самые масштабные траты на оборону в истории Тайваня, глава местной администрации Цай Инвэнь считает их неизбежными. Власти острова упирают на то, что даже при рекордном росте оборонный бюджет Тайваня все равно более чем в десять раз меньше военных расходов КНР. Согласно бюджету на 2022 год, Китай намерен увеличить военные расходы на 7,1% и довести военный бюджет до 1,45 трлн юаней ($229,5 млрд).



В этой ситуации решающее значение для Тайбэя приобретает поддержка США, призванная превратить остров в стратегический укрепрайон в Индо-Тихоокеанском регионе и вынудить Пекин не рассматривать в своей будущей стратегии сценарий военной операции по захвату острова.



"В последнее время многие представители Соединенных Штатов посетили Тайвань. Эти доброжелательные шаги и твердая демонстрация поддержки укрепили решимость Тайваня защищать себя",- заявила в конце прошлой недели, принимая в Тайбэе американского сенатора Маршу Блэкберн, глава администрации Тайваня Цай Инвэнь.



Во вторник же она выступила с предупреждением, отметив: "Чем больше провокаций исходит с вражеской стороны, тем большее спокойствие должен проявлять Тайвань". И пообещав: "Мы не будем провоцировать военное столкновение, но это не значит, что мы не можем оказать сопротивления".



А вечером тайваньские военные решили этот тезис подтвердить реальными действиями. Они впервые произвели выстрел боевым снарядом в сторону дрона НОАК после приближения его к островам Цзиньмэнь, подконтрольным Тайваню. Ранее всегда в подобных случаях речь шла лишь о предупредительных сигнальных ракетах или просто о радиопредупреждениях.



Сергей Строкань