 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Ираке запахло новой горячей точкой: десятки убитых, - МК
09:51 31.08.2022

Поводом для кровавых столкновений в Багдаде стал уход из политики популярного священнослужителя

Ирак оказался на грани нового кровавого противостояния. Столкновения в Багдаде, вызванные уходом влиятельного шиитского священнослужителя из политики, привели к гибели людей и еще больше погрузили страну в кризис. Что происходит в многострадальной арабской стране и может ли здесь вновь вспыхнуть насилие - попробуем разобраться.

Поводом для кровавых столкновений в Багдаде стал уход из политики популярного священнослужителя

Медицинские источники сообщили CNN, что по меньшей мере 10 человек погибли и более 200 получили ранения в ходе столкновений, которые вспыхнули в иракской столице в понедельник. Между тем, по данным канала Al Jazeera, число убитых сторонников шиитского лидера ас-Садра до 30 человек, еще около 380 получили ранения - некоторые получили пулевые ранения, а другие пострадали от отравления слезоточивым газом. Во вторник в священном для шиитов городе Наджаф прошли массовые похороны некоторых протестующих, убитых в Багдаде.

Насилие продолжалось до утра вторника: четыре ракеты упали в сильно укрепленную "зеленую зону Багдада", которая когда-то была опорным пунктом вооруженных сил Соединенных Штатов, а сейчас здесь расположены иракские правительственные учреждения и иностранные посольства. А на видеозаписях видно, как боевики стреляют из гранатометов и пулеметов по бронетехнике.

Глава ООН Антониу Гутерриш в понедельник призвал к "сдержанности" в Ираке и попросил все стороны "предпринять немедленные шаги для деэскалации ситуации".

Кровопролитие произошло после того, как иракский шиитский священнослужитель Муктада ас-Садр объявил в понедельник о своем "окончательном уходе" из политики и заявил, что закрывает свои политические офисы по всей стране. седобородый проповедник с миллионами преданных последователей, который когда-то возглавлял ополчение против американских и иракских правительственных сил после свержения американскими оккупантами президента Саддама Хусейна в 2003 году, объявил в понедельник о своем "окончательном выходе на пенсию" и сказал, что он "решил не вмешиваться в политические дела".

Это объявление побудило сотни сторонников ас-Садра штурмовать "Зеленую зону" и захватить Республиканский дворец, где заседает кабинет министров Ирака. Было замечено, что протестующие плавали в дворцовом бассейне и размахивали иракскими флагами, в то время как другие вступали в столкновения с правительственными силами безопасности.

Как отмечает The Guardian, спорадические столкновения в Багдаде вспыхивали между поддерживаемыми Ираном ополченцами и силами, верными ас-Садру, который может рассчитывать на лояльность до 7 миллионов иракцев-шиитов. Со своей стороны, сайт Al Arabiya утверждает, что ночью в понедельник и утром во вторник бушевали столкновения между сторонниками ас-Садра и армией и бойцами "Хашед аш-Шааби", бывших военизированных формирований, поддерживаемых Тегераном, интегрированных в иракские силы.

Но после дня насилия ас-Садр во вторник приказал своим сторонникам покинуть "зеленую зону" и извинился перед иракским народом.

"Я иду, опустив голову, и приношу извинения за иракцев, которые являются единственными людьми, которые пострадали", - заявил ас-Садр на пресс-конференции, состоявшейся во вторник в Наджафе.

На видео из Багдада видно, как толпы протестующих покидают Зеленую зону после выступления своего лидера. Через несколько минут иракские военные заявили, что отменят общенациональный комендантский час, введенный в понедельник.

Протесты также вспыхнули в южных регионах Ираках с шиитским большинством: сторонники Садра жгли шины и блокировали дороги в богатой нефтью провинции Басра, а сотни демонстрантов собрались у здания мухафазы в Миссане. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Мустафа аль-Кадими ввел комендантский час в большинстве иракских городов, кроме курдского севера, с 19:30.

После вспышка насилия в Багдаде соседний Иран закрыл свои границы с Ираком и отменил некоторые рейсы, направляющиеся в иракскую столицу, сообщает иранское государственное информационное агентство IRNA. Посольство Ирана в Багдаде также попросило иранцев, находящихся в настоящее время в Ираке, воздержаться от поездок в столицу, а также в города Кадхимия и Самарра, добавило IRNA.

Число жертв столкновений в Ираке выросло до 20 человек

Муктада ас-Садр чрезвычайно популярен в Ираке и в течение многих лет позиционировал себя как фигуру, противостоящую одновременно и Соединенным Штатам, и Ирану, которые имеют значительное влияние в Ираке.

Как пишет The Guardian, ас-Садр после 2003 года оказался главным бенефициаром системы, закрепленной во время американской оккупации Ирака, и использовал ее для укрепления своей власти над своими последователями и влияния на политическую жизнь.

Несмотря на номинально дружеское отношение к Ирану в течение двух десятилетий после свержения в результате американской интервенции президента Саддама Хусейна, ас-Садр все чаще оспаривал влияние Тегерана на политику его страны.

Националистическая риторика ас-Садра и предлагаемая им программа реформ находят мощный отклик у его сторонников, которые в основном происходят из беднейших слоев общества Ирака и исторически оказались исключены из политической системы.

В октябре шиитский блок ас-Садра стал самым крупным победителем на выборах, которые угрожали отодвинуть на второй план связанные с Ираном соперничающие шиитские объединения, которые долгое время доминировали в политике богатой нефтью страны.

Но, несмотря на успех на выборах, попытки ас-Садра сформировать правительство потерпели крах из-за противодействия со стороны соперничающих блоков, в результате чего Ирак застрял в политическом тупике. Демонстрируя очевидную силу, ас-Садр в июне решил приказать всему своему политическому блоку выйти из парламента.

В июле Координационная структура, крупнейший шиитский альянс в иракском парламенте, выдвинула Мохаммеда Шия ас-Судани на пост главы страны, что вызвало волну протестов со стороны сторонников ас-Садра. Координационная структура состоит из различных шиитских групп, некоторые из которых поддерживаются Ираном.

В июле Садр призвал своих сторонников занять парламент, одновременно призывая к массовым изменениям в политической системе.

Во вторник премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими приветствовал призыв ас-Садра к его сторонникам уйти в отставку, заявив, что каждый несет "моральную и национальную ответственность за защиту потенциала Ирака, прекращение эскалации политической ситуации и безопасности и инициирование быстрого и плодотворного диалога для разрешения кризиса".

Между тем, некоторые наблюдатели опасаются, что затяжные столкновения станут проверкой на лояльность иракских военных, в рядах которых имеется большое количество сторонников ас-Садра.

Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661928660


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