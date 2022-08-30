Реальность или миф: как Таджикистан намерен создавать 100 тысяч рабочих мест ежегодно

09:58 31.08.2022

Автор: CABAR.asia



Специалисты считают, что это практически невозможно.

Рынок поденных рабочих (мардикорбазар) в Душанбе



В текущем году в Таджикистане приняли концепцию развития продуктивной занятости населения на период до 2040 года. Согласно документу новые рабочие места планируется создавать по 100 тыс. ежегодно.



Но эксперты считают, что в сегодняшних условиях трудоустроить такое количество человек в стране невозможно.



Почему – в материале CABAR.asia



Миграция в Россию только растет

Россия – основное направление трудовой миграции из Таджикистана. Несмотря на действующие санкции Запада из-за российско-украинского конфликта, количество таджикских мигрантов, выехавших в Россию увеличилось вдвое.



Министр труда, миграции и занятости населения Ширин Амонзода сообщила на пресс-конференции 26 июля, что за первые шесть месяцев 2022 года в трудовую миграцию отправились более 322 тысяч человек. Это в два раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За этот же период 412 таджикистанцев получили российское гражданство и выехали из страны вместе со своими семьями.



В настоящее время 90% таджикских мигрантов едут на заработки в Россию.



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За этот же период на Родину из-за рубежа возвратились 240 тысяч 596 трудовых мигрантов, что в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Ширин Амонзода в ответ на вопрос журналистов о влиянии санкций против России на занятость таджикских иммигрантов лишь сказала, что "все кризисные ситуации изучаются специалистами".



"Для решения очередного кризиса в целях поддержки трудовых мигрантов, вернувшихся на родину, и поддержки их семей в министерстве создан Совет по координации донорской деятельности. В этом году Всемирный банк и Евросоюз выделяют определенные средства для поддержки стран, использующих трудовую миграцию, чтобы снизить остроту любых санкций и любых последствий кризисов", – отмечает Ширин Амонзода.



Всемирный банк в своем последнем отчете "Война в регионе" прогнозирует для Таджикистана, что "нападение России на Украину вызовет 2%-ное снижение экономического роста и 40%-ное сокращение денежных переводов мигрантов в 2022 году".



Однако один из чиновников Минтруда Таджикистана заявил CABAR.asia, что ведомство ранее прогнозировало массовое возвращение таджикских иммигрантов на родину из-за санкций и готовится обеспечить этих людей работой совместно с партнерами по развитию.



"К счастью, пока этого не произошло. В этом году количество выдворений и депортаций мигрантов из России значительно сократилось. Также увеличились денежные переводы трудовых мигрантов на родину", – добавил представитель министерства.



Концепция продуктивной занятости

В конце мая текущего года в стране приняли "Концепцию развития продуктивной занятости населения в Республике Таджикистан на период до 2040 года". Согласно этому документу, к 2030 году население республики может составить 11,5 млн человек и ежегодно планируется создавать 100 тысяч новых рабочих мест.



Ширин Амонзода

Фото Asia-Plus

Министр Ширин Амонзода не дала конкретного ответа на вопрос корреспондента CABAR.asia о том, каким образом ежегодно будет создаваться такое количество рабочих мест. Она лишь сказала, что Концепция создается для того, чтобы удовлетворить потребности рынка труда в современных условиях с учетом цифровизации и более широкого использования искусственного интеллекта.



"Поэтому рабочая группа, действующая в Министерстве, работает над разработкой проекта первой среднесрочной программы развития производительной занятости в Таджикистане с целью охвата этих аспектов – эффективной подготовки трудовых ресурсов и обеспечения рынка труда рабочей силой, отвечающей требованиям современного этапа индустриализации", – говорит Амонзода.



По словам министра, важнейший момент, который учитывается в концепции, "это соблюдение социального партнерства между государством и нашими партнерами".



Она отмечает, что 100 тысяч рабочих мест, которые предполагается создавать ежегодно, должны соответствовать требованиям рынка труда в условиях индустриализации экономики страны.



"В рамках этой концепции приоритет будет отдан количеству и качеству создаваемых рабочих мест", – сказала она.

Основной целью принятия данного документа является реализация "Национальной стратегии развития до 2030 года", предусматривающей развитие страны по двум сценариям – индустриальному и инновационному.



В документе говорится о пяти ключевых направлений государственной политики в сфере занятости и социальной защиты:



– расширение сфер продуктивной занятости;



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– знания и навыки, технологии и возможности продуктивной занятости;



– развитие бизнеса и создание продуктивных рабочих мест;



– институты и программы рынка труда;



– социальное партнерство.



В Концепции отмечается, что процесс трудовой миграции в основном затрагивает мужчин из сельской местности, и этот процесс продолжается. Большинство трудовых мигрантов составляют молодые люди 15-29 лет и лица в возрасте 30-39 лет, имеющие общее образование. При этом доля трудовых мигрантов с профессиональным образованием снижается.



По данным авторов документа, наибольшая доля трудовых мигрантов приходится на Согдийскую и Хатлонскую области.



Они считают, что стихийный характер трудовой миграции снижает экономическую и социальную эффективность. Поэтому необходимо создавать новые рабочие места внутри страны при помощи развития частного сектора, в том числе малых и средних предприятий.



Эксперт сомневается

В прошлом таджикские власти уже не раз заявляли о намерении по созданию новых рабочих мест, но ситуация не изменилась. Население страны все больше мигрирует и не может найти себе работу внутри страны.



Специалисты считают, что создавать по 100 тысяч новых рабочих мест в год практически невозможно.



Эксперт по миграции Шухрат Латипов заявил CABAR.asia, что в соответствии с программами и стратегиями развития, правительство должно не создавать рабочие места, а содействовать их созданию. Для этого нужны реформы во многих сферах экономики, в частности, особенно важна реформа Налогового кодекса.



Шухрат Латипов

Фото из личного архива.

"Следующий шаг – использование и внедрение новых технологий, что обеспечивает конкурентоспособность отечественной продукции по сравнению с импортной. Это тоже способствует развитию предпринимательства и созданию новых рабочих мест", – говорит Латипов.



По его словам, нужно разделять рабочие места на две группы: постоянные и сезонные.



"Если хотя бы 50% из этих 100 тысяч рабочих мест будут постоянными, то можно будет сказать, что программы дают хорошие результаты", – отмечает Шухрат Латипов.

Однако эксперт считает, что создать 100 тысяч новых рабочих мест в год в сегодняшних условиях очень сложно.



По его словам, есть реальные факторы, которые необходимо учитывать. Первый - влияние пандемии коронавируса на развитие мировой экономики и, особенно, экономики Таджикистана. Второй - санкции Запада против России, которые осложнили обмен товарами и продуктами между странами и втянули мировую экономику в глубокий кризис.



"Каждая программа и стратегия развития обрабатывается в соответствии с официальной статистикой, которую местные органы власти предоставляют центральным. Согласно официальной статистике и отчетам местного развития, программа вроде бы реализуется. Но, как мы видим, она реализуется частично или остается на бумаге", - говорит эксперт.

На фоне западных санкций против России и их воздействия на трудовых мигрантов, которые со временем возвращаются в Таджикистан, Шухрат Латипов предлагает как можно быстрее провести диверсификацию направлений трудовой миграции. Ведь сильная зависимость от России влияет не только на таджикскую экономику, но это оказывает негативное влияние на экономику соседних стран.



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По его словам, для анализа экономической ситуации нужно привлекать независимых внутренних и внешних экспертов, чтобы анализ был прозрачным, справедливым и понятным, а официальная статистика, предоставляемая местными властями, была достоверно проверена.



"Как всем известно, на местах очень много приписок. Также должна быть принята антикризисная программа, чтобы те компании и предприниматели, которые прекратили свою деятельность из-за пандемии и западных санкций против России, получили финансовую поддержку (как в других странах) и налоговые льготы", – добавляет он.



По его словам, необходимо работать по вопросу существующих монополий в экономике, потому что должно быть обеспечено свободное участие всех компаний в экономике страны.



"И наконец, надо искоренять коррупцию на местном уровне, потому что это тоже создает препятствие для экономического развития и появления местных монополистов", – заключил он.