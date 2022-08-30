Талибы вновь требуют от Узбекистана и Таджикистана вернуть афганскую авиацию

10:08 31.08.2022

Талибы вновь требуют от соседей вернуть афганскую авиацию

Рамзия Мирзобекова,

Министр обороны талибского правительства Мухаммад Якуб Муджахид на пресс-конференции своего ведомства заявил, что афганские вертолеты, находящиеся за пределами страны, являются собственностью афганского народа и должны быть возвращены.



Об этом сообщает "TOLO news". Отмечается, что речь идет о вертолетах МИ-17, которые находятся на территории Таджикистана и Узбекистана.



"Говорят, что американцы не разрешают возвращать вертолеты в Афганистан. Мы говорили об этом с американцами и сказали им, что они принадлежат афганскому народу, а не являются чьей-то частной собственностью. В конце концов, это имущество должно быть возвращено Афганистану", – сказал Муджахид.



В мае этого года посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм. заявил, что его страна не планирует передавать их талибам.



"Эта техника не будет передана талибам, потому что она им не принадлежит", - отметил посол.



13:24 16 августа

МИД России обеспокоилось, что угнанные из Афганистана вертолеты могут попасть в Украину

При этом американский дипломат не раскрыл подробностей переговоров Вашингтона и Душанбе по этой авиатехнике.



Напомним, что речь идет о вертолетах и ​​военных самолетах, которые были доставлены из Афганистана в соседние страны некоторыми афганскими военными летчиками после захвата Кабула талибами. Они входят в число 150 военных вертолетов, подаренных ВВС США бывшему правительству Афганистана.



Правительство "Талибан" неоднократно требовало от Таджикистана и Узбекистана вернуть вертолеты - спор из-за авиации между правительством талибов и соседними странами начался через несколько дней после их прихода к власти в Кабуле.



Между тем, как сообщают российские СМИ со ссылкой на военные источники, афганские пилоты этой авиационной техники, которые потом перебрались в США, будут отправлены в Украину, чтобы воевать на стороне Киева.



"Как нам известно, Пентагон начал нанимать бывших афганских пилотов, которые год назад уехали в США. Их обучение начнется в Калифорнии, и есть планы отправить их через Польшу", - цитируют этого источника СМИ.