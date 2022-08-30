Что ждет экономику Казахстана. Не все так плохо? - Расул Рысмамбетов

10:14 31.08.2022

Что ждет экономику Казахстана?

Ситуация в экономике настолько непредсказуема, что эксперты прогнозируют самые различные сценарии.



Не все так плохо



Финансовый консультант Расул Рысмамбетов считает, что в ближайшие полгода коллапс казахстанской экономике не грозит.



– Вероятнее всего, цены на нефть будут расти, поскольку на носу отопительный сезон. Во-первых, осенью, думаю, замедлится инфляция, так как урожай принесет с собой относительное изобилие отечественных продуктов. Во-вторых, занимающиеся импортом бизнесмены уже начали приноравливаться к новым условиям, выстраивают дополнительные "ветви" поставок. В-третьих, правительство, несмотря на то что оно не готово сейчас предоставить новый план долговременного развития, на краткосрочную перспективу действует весьма активно. Бизнесу оказывается поддержка, вводятся в строй хранилища, – пояснил эксперт.



Первого сентября, считает Расул Рысмамбетов, президент Касым-Жомарт Токаев остановится в своей речи на перечисленных мерах. "Основной акцент, думаю, он сделает на поручениях в сфере экономики. Чтобы правительство запустило нужные программы, ему нужно распоряжение президента", – отметил аналитик. С февраля-марта, по его словам, правительство постепенно выстраивает альтернативные маршруты экспорта нефти, которые необходимы для снижения рисков при транзите через Россию. Кроме того, с российской стороной медленно, но верно выстраиваются определенные договоренности, касающиеся и нефти, и экспорта других товаров – так как Казахстану нужны экспортные маршруты.



– Едва ли в ближайшее время инфляция заметно ускорится. Но, скорее всего, тенге будет ослабевать и дальше, поскольку ставка ФРС США должна вырасти в этом году еще два раза. Сейчас мы ждем повышение ставки, тогда не только тенге, но и другие валюты ослабнут по отношению к доллару. Доллар укрепится, так как глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что самое главное не экономический рост, а стабильность цен и контроль над инфляцией. Это означает, что США увеличат ставку в текущем году, как минимум, один раз, а скорее два. Доллар станет дороже, и не только для нас, но и для американцев тоже.



Экономика в клещах



Экономист и общественный деятель Петр Своик в своих прогнозах более пессимистичен.



– Еще до всех потрясающих событий – до нашего января и российского февраля – Казахстан подошел к той ситуации в экономике, которую можно назвать клещами. Экономика защемлена между двумя основополагающими параметрами. Первый – это платежеспособность населения. Даже по официальной статистике, среднее домохозяйство тратит 54% дохода на еду. При такой платежеспособности ни о каком внутреннем экономическом развитии говорить не приходится, денег ни на что нет, хватает только на выживание. Второй фактор – это "протекающая" с внешних рынков инфляции, чего никогда прежде не было. До этого 7–10% ежегодной инфляции создавал Национальный банк за счет завышенной ставки рефинансирования, предназначенной якобы для борьбы с инфляцией, а на самом деле – для накачки прибылью коммерческих банков. Кроме того, экономика зажата отрицательным значением внешнего платежного баланса. Отрицательное значение создается за счет того, что вывод доходов иностранными инвесторами и кредиторами превышает выручку от экспорта сырья, – полагает эксперт.



По словам Петра Своика, в таких условиях экономика уже не может развиваться, она лишь поддерживает свое существование. "Будет дальнейшее ухудшение ситуации. Правительство пытается методами ручного управления сглаживать и компенсировать. Что-то получается, что-то нет, но в целом правительство можно сравнить с возчиком, у которого кобыла сдохла, телега катится под уклон, а он вместо лошади пытается ее подпереть плечом. Максимум, что у такого возчика получится – замедлить скорость скатывания телеги", – добавил аналитик.



Также, считает он, доллар по 500 тенге вполне реалистичен, так как нацвалюта Казахстана все годы своего существования ориентировалась на курс рубля, но рубль сейчас укрепляется не столько по экономическим причинам, сколько по военно-политическим. Тенге же в этом положении поддерживается лишь благодаря ускоренному расходованию Национального фонда, а его ресурсы не бесконечны.



Назрела необходимость новой экономической политики, уверен Петр Своик, где государство участвовало бы в процессах в качестве организатора и инвестора, поскольку в определенных секторах без активного влияния государства стабилизация невозможна.



От кризиса не убежать



Экономист Айдархан Кусаинов также предсказывает дальнейшие негативные изменения в ближайшем будущем.



– Есть настолько пессимистичные прогнозы, какие правительство совершенно не учитывает. Думаю, что курс тенге, при параметрах, объявленных правительством, все равно "уйдет" выше 500 за доллар. Возможно, по 600–700. Хотя бы потому что не хватает предложения валюты. Если правительство действительно собирается осуществить трансферт в республиканский бюджет размером 2,2 трлн. тенге, то этого объема может не хватить для поддержания курса. Хочу напомнить, что у нас все трансферты конвертируются на бирже, поэтому, когда уберут два триллиона тенге в качестве предложения валюты, естественно, курс "скакнет". Инфляция будет разгоняться и дальше, надежды правительства и некоторых экспертов на ее замедление беспочвенны, – пояснил эксперт.



При этом, считает Айдархан Кусаинов, цену на нефть ожидает снижение, так как санкции и контрсанкции фактически уже привели к рецессии американскую и европейскую экономики, замедляется также экономический рост Китая. Ухудшение ситуации в мире вызовет, в свою очередь, падение спроса на нефть, разумеется, этот фактор напрямую скажется на инфляции и девальвации тенге.



– Экономика на пороге серьезного кризиса. Мантры о том, что вот-вот все само по себе рассосется, чем занимается правительство, не имеют особого смысла. Либо сейчас нужно радикальным образом менять экономическую политику, то есть провести осознанную серьезную девальвацию, изменить направление бюджетных трат, воспользоваться кризисом себе во благо, либо мы делаем вид, что принимаются антикризисные меры, привычно сваливаем вину на внешние факторы. Следующий год в любом случае будет сложным, но в первом варианте кризис затянется на долгое время, а во втором, если правительство предпримет решительные шаги, у нас есть шанс через два-три года нормализовать экономику, войти в траекторию устойчивого роста. Боюсь, мы пойдем по проторенной дороге.



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Автор:

Бектенова Алма

31.08.202