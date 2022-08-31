Энергетический кризис в эту зиму будет похуже, чем нефтяные и газовые "шоки" 1970-х, - Atlantico

10:49 31.08.2022

Atlantico, Франция

31 августа 2022



В Европе рекордные цены на электроэнергию, и нет никаких предпосылок к тому, что ситуация улучшится после зимы. Эксперт Дамьен Эрнст в интервью Atlantico предупредил, что это приведет к массовому обнищанию населения, а контролировать инфляцию будет невозможно.



Европейские государства ищут любые способы, чтобы защитить свой народ, но, независимо от политической решимости, "идеальный шторм" на энергетических рынках будет иметь серьезные экономические последствия.



Atlantico: Новые цены на электроэнергию на 2023 год во Франции будут составлять от 900 евро за мегаватт-час электроэнергии до 1500 евро за мегаватт-час. Насколько это судьбоносно?

Дамьен Эрнст: Эти цены действительно исторические. Уже были периоды, когда рынок достигал таких цен или даже превышал их (была зафиксирована цена в 3000€/МВтч), но только на очень короткий период (цены несколько раз подскакивали до этого уровня на часок в течение одного-двух месяцев). Электроэнергия - это товар, который продается каждые четверть часа на оптовых рынках.



А сейчас мы наблюдаем такой невиданный в истории факт: высокие цены на электроэнергию сохраняются в течение длительного периода времени. Такое повышение тарифов объясняется не только очень высокой ценой на главное топливо для производства электроэнергии - газ. Сейчас на оптовых рынках газ стоит 330 евро за мегаватт-час. Но не забывайте: на производство 1 мегаватт-часа электроэнергии на газовой электростанции требуется около 2 МВтч газа. Умножаем 330 евро на два и получаем 660 евро. К этому следует также добавить 50 евро налогов на выбросы углекислого газа (CO2), в результате чего получается 710 евро. Таким образом, цену в 900 или 1500 евро за мегаватт-час электроэнергии нельзя объяснить исключительно очень высокой ценой на газ. Тут добавляется такой фактор, как отсутствие управляемых электростанций! Просто не хватает управляемых электростанций, чтобы удовлетворить спрос. А значит, цены растут.

И вот, цены выходят за рамки максимально допустимых издержек производства наших заводов, пока они не достигнут уровня, при котором происходит достаточное падение спроса, чтобы можно было снова соблюдать баланс между спросом и предложением.



- И что, такие цены неизбежны? Или все же их можно прогнозировать? Каких последствий можно ждать при таких ценах на энергию, а именно, на электроэнергию?

- Купить электроэнергию на оптовых рынках можно по завышенным ценам, но не каждый сможет получить к ней доступ. Самые богатые потребители будут покупать электроэнергию по очень высоким тарифам и таким образом устанавливать цену. В настоящее время цена стабилизировалась на уровне 1500 евро. При таких высоких тарифах произойдет закрытие многих заводов. Это также может привести к массовому обнищанию населения.

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Тарифы на энергию будут настолько высокими, что некоторые французы столкнутся с увеличением счета за электроэнергию на несколько тысяч евро в год, даже если Франция находится в выгодном положении по сравнению с другими странами, такими как Германия. В случае Бельгии цены на электроэнергию и газ, с учетом среднего потребления электроэнергии в домах, отапливаемых газом, будут составлять 10 000 евро в год, если цена на газ не снизится.

- Будем ли мы испытывать те же последствия, что и во время нефтяного кризиса 1970-х годов и финансового кризиса 2008 года?

- Ситуация будет очень отличаться от того, что уже было пережито в прошлом. Во время кризиса 2008 года потребители могли отапливать свои жилища, а заводы продолжали работать. Решение пришло через количественное смягчение, то есть выпуск новых денег. Нынешняя реальность сейчас намного суровее. Нам уже не хватает энергии. На рынках существует дефицит энергии, отсюда и чрезмерный рост цен. Это будет стоить очень дорого для домохозяйств и предприятий, которые будут "бороться" за оставшуюся энергию. Таким образом, трудности будут ощутимее, чем в 2008 году и чем в период нефтяного кризиса. Бельгия потребляет 220 ТВт-ч газа, что составляет 330 евро/МВт-ч или 72 миллиарда на счет за газ для Бельгии, у которой и ВВП всего в 500 миллиардов евро. Поэтому ситуация тревожная. На оплату газа уйдет 14-15% ВВП страны. Стоимость энергии была намного ниже (относительно ВВП) в эпоху нефтяного кризиса. Таким образом, в настоящее время тарифы слишком велики.



- Как это повлияет на нашу повседневную жизнь?



- Такая высокая стоимость энергии приведет к массовому обнищанию населения. Это повлечет за собой экономические последствия, особенно для покупательной способности, и приведет к финансовым ограничениям. Произойдут отключения электроэнергии. Инфляция также будет расти при таком скачке цен на энергоносители. При таких высоких ценах на газ контролировать инфляцию будет невозможно. Очень высокая инфляция полностью уничтожит все сбережения среднего класса, который не инвестирует в фондовый рынок и у которого, как правило, есть лишь несколько десятков тысяч евро на банковском счете в дополнение к их недвижимому имуществу.

- Насколько гибок спрос на энергию? Можно ли выйти из кризиса, прибегнув к ограничениям?

- Есть интересное понятие - стоимость потерянной энергии. Это цена, которую мы готовы платить за нашу электроэнергию, чтобы не остаться без энергии. Конечная цена составляет около 8000 евро/МВтч. По сути, это разовая ситуация. Таким образом, мы все еще очень далеки от 1500 евро, наблюдаемых в настоящее время на рынках. Это показывает, насколько сложно сократить спрос на внутреннем уровне. Потребители придают огромное значение удобству электроснабжения.

- Учитывая серьезность ситуации, насколько правительства осведомлены об этих проблемах и как решают их? Насколько прозрачна информация об этом?

- Очень мало информации о решениях, которые можно было бы предложить и применить в условиях кризиса тарифов на энергию. С политической точки зрения сообщения о плохих новостях являются редкостью. Во Франции на эту тему высказался президент Эммануэль Макрон, заявив, что "время изобилия" закончилось. Премьер-министр Бельгии высказался в таком же тоне по поводу необходимости готовиться к "пяти, а то и десяти годам тяжелейших мучений, истинных финансовых мук".

Слушая такие заявления политиков по поводу завершения периода изобилия, можно подумать, что мы стоим на пороге безысходности. Однако это не так. В прошлом было допущено много ошибок в энергетической политике после различных решений правительства. Вспомним, например, приостановку работы АЭС Фессенхайм... Лидеры отказываются признать, что в прошлом были совершены ошибки и предпочитают говорить, что все беды были фатально неизбежны. И понятно, почему политики врут: если бы политический класс признал свои ошибки, это привело бы к протестам среди граждан и потребителей.



- Неопределенность сохраняется и в отношении счетов за электроэнергию. Смогут ли потребители платить такие суммы в условиях роста цен и инфляции?

- Это может привести к банкротству некоторых поставщиков. Будет слишком много задолженностей. За это будут расплачиваться те, кто еще в состоянии оплачивать счета за электроэнергию, что со временем может еще больше усугубить ситуацию. Поэтому необходимо будет найти решения для выхода из этого финансового тупика. Должны произойти нормативные изменения. В качестве примера можно привести меры, применяемые в Испании и Португалии для контроля цен на рынках электроэнергии. Германия уже настаивает на проведении реформ на рынке электроэнергии. Что касается газового рынка, послабления и решения в этой области менее важны и более деликатны.

- Могут ли правительства по-прежнему что-то делать, чтобы защитить граждан и улучшить ситуацию?

- Лидерам придется предложить новые меры и финансовую помощь. Рыночные реформы могут помочь избежать сверхприбылей, но они рискуют оказаться недостаточными. Потребителям будет необходима финансовая помощь. Нормирование, отпуск электроэнергии "по карточкам" также может быть альтернативой в период кризиса. Это сокращает спрос, а также позволяет устранить дисбаланс между спросом и предложением без того, чтобы граждане набирали долги и становились беднее.

- Какие ограничения могли бы быть не слишком болезненными?

- Можно вмешаться в сектор отопления и отрегулировать термостат с пределом от 16 до 18 градусов со строгим контролем. Тем не менее это нанесет ущерб личным свободам. Получается, что людей принуждают сидеть в холоде.

- Глава ритейлерской группы Super U рассказал в интервью, что планировал закрывать свои магазины раньше установленного времени работы с целью энергосбережения. Разве смогут такие решения о раннем закрытии магазинов в разгар зимы разрешить ситуацию?

- Это может сослужить плохую службу. Допустим, все магазины закрываются в 18:00. Это заставить людей делать покупки быстрее и возвращаться домой раньше. Таким образом, в домах увеличится потребление энергии для отопления жилых помещений, что может свести на нет меры по энергосбережению в магазинах.