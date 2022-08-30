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Как выбрать платежную систему для интернет-магазина в КазахстанеКак выбрать платежную систему для интернет-магазина в Казахстане
11:15 31.08.2022

Возможность оплатить покупку прямо на сайте – обязательное условие для современного интернет-магазина. Такую функцию выполняет, например, платежная система Freedom Pay. С помощью платежных платформ финансовое взаимодействие с клиентами становится легким и безопасным.

Бизнесу такие ресурсы позволяют проще принимать деньги от покупателей, переводить и обналичивать их. Современные платежные агрегаторы быстро работают, снабжаются удобным интерфейсом и сопровождаются оперативной техподдержкой.

Как работают электронные платежные системы

Онлайн-платежи на разных ресурсах принимаются примерно по одному и тому же алгоритму:
1. Заказав товар клиент получает индивидуальный номер платежа.
2. Сервис платежей получает данные о покупателе, а сам он переходит на веб-страницу ресурса.
3. Клиенту предоставляется возможность выбрать подходящую ему транзакцию.
4. Проверив все данные, ресурс безопасно переводит деньги, используя соответствующие защитные протоколы.

Затем покупатель возвращается на сайт магазина, где узнает об успешности проведения операции.

Параметры выбора платежной системы для сайта

Чтобы подобрать подходящую для своего магазина платформу платежей, нужно изучить следующие моменты:
● география работы – не все сервисы работают в конкретных странах и порой это обнаруживается не сразу;
● стоимость комиссии транзакций – это параметр может напрямую повлиять на цену товара или услуги, поэтому важно выбрать оптимальный процент и убедиться в отсутствии скрытых комиссий;
● условия вывода и обналичивания средств – случается, что с этим возникают сложности;
● совместимость с конкретным интернет-магазином и наличие качественной техподдержки.

Оптимальный агрегатор платежей значительно улучшает качество обслуживания клиентов. Благодаря этому возрастает поток лояльных покупателей, и, как следствие, значительно повышаются объемы продаж.

На территории Казахстана платежная система Freedom Pay является оптимальным решением финансовой связи вашего онлайн-магазина и покупателей. Этот безопасный ресурс, обладающий необходимым набором функций от выставления счетов до онлайн-фискализации станет вашим надежным помощником и удобным инструментом для увеличения прибыльности бизнеса.

Источник - Платежная система Freedom Pay
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