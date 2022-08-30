Москве предписано стать "азиатским тигром" по рецепту Сунь Цзы

11:28 31.08.2022

Глава Минвостокразвития предложил повторить путь Китая и Южной Кореи



Сергей Аксенов

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Алексей Сахнин

Василий Колташов

Юрий Крупнов



Россия, порвав с Западом, должна повторить быстрый путь к процветанию, который прошли страны Азии, опираясь на собственные силы и преимущества. Об этом говорится в программной статье главы Минвостокразвития РФ Алексея Чекункова.



По замыслу автора, предстоящий "разворот на Восток" должен стать не сменой маршрута экспорта с западного на восточный и заменой импорта параллельным импортом, а перезапуском всей экономической модели для достижения темпов роста экономики до 8% в год.



Помимо преимуществ, которые Россия имеет для исполнения столь амбициозной задачи, вроде продовольственной безопасности, высокой концентрации капитала, собственных природных ресурсов и масштабного экспорта, есть и слабые стороны, главная из которых технологическое отставание.



Решение проблемы предписывается не по западным, а по восточным канонам. Не прямым и быстрым путем, а долгим и последовательным. "Битва такого масштаба, как битва за технологии, не может быть выиграна в лоб - "взять у Китая все, чего нам не хватает", - пишет Чекунков.



Это кампания на несколько поколений, где каждое предыдущее передает следующему верный пас, подчеркивает министр. Похоже, на выбор Ден Сяопина. Однако, Чекунков приписывает эту стратегию Сунь Цзы. Очевидно, трактат "Искусство войны" видится ему более соответствующим моменту.



- Министр Чекунков прав в том, что надо кардинально менять парадигму развития, - считает председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. - До сих пор к Дальнему Востоку применялась та же неолиберальная парадигма - рынок все сам решит, которая не работает даже внутри московского Садового кольца.



Второе, в чем прав министр, - нужна быстрая, форсированная индустриализация страны. Это нужно поддержать. Но, дальше, увы, одни абстракции.



"СП": - Поясните, пожалуйста…



- СССР нам оставил концепцию территориально-промышленных комплексов. Например, в южной Якутии есть отличный уголь и уникальные руды, в том числе высокожелезистые. Исходя из этих двух факторов, в Якутии и в рядом расположенной северной части Амурской области планировался южно-якутский промышленный комплекс, дающий большое разнообразие высоколегированных сталей.



Рассуждения же Чекункова о проектах по добыче полезных ископаемых - это тот же вывоз ресурсов. Расширив БАМ, мы продолжим вывозить на экспорт прекрасный местный уголь. Но это ничем не отличается от экспорта газа и нефти, на котором мы живем уже 40 лет! Где индустриализация? В чем здесь смена парадигмы?



Не говоря уже о том, что Дальний Восток - очень специфическая территория. Население там живет преимущественно на юге. Для его развития, а также развития Арктики, требуется 10−15 таких территориально-промышленных комплексов, как южно-якутский. На них надо сконцентрировать силы и капитал. Но никакой конкретики нет.



Если говорить отдельно об Арктике, то для развития Севморпути нужно развивать прибрежные территории. Там нужен шельфовый прорыв, который сейчас перестали даже обсуждать. Для производства СПГ требуется высококлассное оборудование, а у нас оно все импортное. Чекунков должен первым кричать о необходимости увеличения нашего машиностроения в 7−8 раз!



Все это напоминает идеи предыдущего главы Минвостокразвития Александра Галушки, который пропагандировал низкие налоги как в Сингапуре, а для этого ТОСЭРы (территории опережающего социально-экономического развития - авт.) создать, из-за чего Дальний Восток якобы "взлетит" так, что развитые государства Азии будет ему завидовать. Это далеко от реальности.



- Интенсивное развития Китая, Тайваня, других стран Юго-Восточной Азии происходило в результате ликвидации промышленности на Западе, - напомнил экономист Василий Колташев. - Китай поощряли, начиная с момента встреч Никсона и Мао Цзедуна. С этого момента формировалась сделка, предполагающая, что США уступят Китаю значительную часть своего производства. Оно исчезло со временем и в Британии, и в ЕС, и в Японии, а потом и на Тайване.



Те бедствия, которые сейчас испытывает ЕС, являются результатом подыгрывания азиатским странам. Они никогда не смогли бы расти темпами 10 процентов от ВВП, если бы для них не открывали внешние рынки. Например, для южнокорейского судостроения останавливали верфи в Польше, Греции, Италии. Это позволило снизить издержки и начать развивать экономику брендов, когда дешевый товар с ценной этикеткой продается дорого. Сейчас эта система сыплется.



Азиатские страны, тот же Китай, получили такие преференции, поскольку обладали дешевой и очень дисциплинированной рабочей силой и смогли предоставить западным компаниям очень выгодные условия, включая инвестиции в особых районах. СССР же, а затем Россия для этой роли не подходили. Мы были слишком развитые. Напротив, Запад хотел разрушить нашу промышленность и не давать нам никакой роли. Свести все к поставкам сырья. Это надо понимать.



А значит, Россия не сможет пройти тем же путем, что "азиатские тигры". Но есть свой путь. В XX веке страна произвела фантастическую модернизацию. Благодаря этому мы сейчас имеем задел, чтобы снова развивать собственное производство. Не азиатские экономики должны быть нам примером, тем более мы не должны ограничиваться сбытом туда своего сырья. Задача состоит в том, чтобы интенсивно развивать свою перерабатывающую промышленности в расчете на внутренний, а затем и внешний рынки.



В условиях дороговизны ресурсов мы имеем серьезное преимущество перед тем же ЕС и можем рассчитывать на два десятилетия экономического бума, если будем действовать правильно.



- Министр сначала провозглашает, что переориентация России на восток - это не просто смена направления экспортных поставок, а затем вновь описывает традиционную для России модель экспортной экономики, которая опирается на сырье, - удивлен левый активист, к. и. н. Алексей Сахнин.



Отмечается, что нужно усилить инвестиционный характер экономики, но непонятно, как это сделать. До сих пор этого не происходило и из-за ограниченности рынка, в том числе экспортного, и из-за того, что экономическая элита, буржуазия не хотела, не умела и боялась вкладывать деньги в долгоиграющие проекты. Инвестировать в основной капитал можно было лишь через госкомпании со всеми сопутствующими издержками в виде высокой коррупции, низкой экспертизы и т. п.



Но если сейчас в плановом порядке повысить долю инвестиций в рамках действующей модели, это будет означать резкое сокращение потребления, крах уровня жизни. Хотя для описываемой министром модели это не трагедия, потому что она основана на выкачивании и продаже ресурсов, результат которой зависит от глобальной конъюнктуры. Непонятно, почему министр уверен, что в ближайшие годы, пока строится инфраструктура месторождений, не рухнут цены на наше сырье.



Если сейчас, в том числе действия российского руководства, будут способствовать развитию глобального кризиса, а значит, сокращению производства, росту бедности, энергоносители будут меньше востребованы и цены на них упадут. Или Запад введет полное экономическое эмбарго. Мы же видим, как крупные китайские компании не спешат выходить на российский рынок из-за боязни вторичных санкций.



Так что при всем новаторском пафосе статьи, она - суперконсервативная, призывает сохранить существующую модель. Разве что развивая ее через подведомственные этому министру территории.



"СП": - Как бы все поменять, ничего не меняя…



- Более того, есть проблематика, не затронутая в статье. Важной частью экспортной ориентации российской экономики на Запад было комфортное для нашего правящего класса накопление на Западе: скупка недвижимости, вывоз семей, обучение детей и т. п. Нет уверенности, что этот процесс может быть развернут на Восток. Трудно представить, что владельцы российских месторождений станут покупать себе резиденции в Пекине и Хо Ши Мине, а не в Майами или на Лазурном берегу.



Российские олигархи делают свои деньги за счет государственной машины, фактически за счет приватизации государства. Без эксплуатации этого гигантского государственного эскалатора они - никто. Накопление на Западе требует создания некой общей иерархии во главе с западными странами. Никакого решения этого противоречия не предлагается.