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Президент Кыргызстана забил два гола в "Матче легенд" футбола
14:00 31.08.2022

Президент Кыргызстана в "Матче легенд" огорчил Рината Дасаева и Андрея Тихонова

В Бишкеке прошел "Матч легенд" между сборными ветеранов футбола Кыргызстана и стран СНГ. Встреча была приурочена к Дню независимости Кыргызстана и завершилась со счетом 3:3, дубль оформил президент республики Садыр Жапаров.



Жапаров открыл счет уже на пятой минуте матча с передачи Азамата Ишенбаева. Воспользовавшись ошибкой вратаря сборной ветеранов СНГ Рината Дасаева, президент отправил мяч в пустые ворота. Под занавес первого тайма гостям удалось сравнять счет: отличился Никита Баженов после паса Андрея Тихонова.

Во втором тайме Тихонов отличился сам, затем Дмитрий Аленичев увеличил разрыв в счете, однако кыргызстанцы не сдались и за четверть часа до окончания встречи Закир Пусурманов отправил второй мяч в ворота Дасаева.

Тренер сборной СНГ Олег Романцев принял решение сменить голкипера и место в воротах занял номинальный полузащитник Тихонов. Спас сборную Кыргызстана от поражения глава страны Жапаров, который сравнял счет на последней минуте встречи.

Перед матчем возникли вопросы насчет заявки сборной ветеранов Кыргызстана. В списке игроков, опубликованном в афише, неожиданно оказались фамилии Жапарова, главы Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева и министра культуры республики Азамата Жаманкулова. В то же время в заявку не попали несколько заслуженных ветеранов футбола республики, присутствие которых изначально планировалось, например, Кирилла Прядкина, Владимира Сало, Меклиса Кошалиева и Александра Муратиди. В итоге ни Ташиев, ни Жаманкулов на встрече не появились, зато сыграл Муратиди.

В заявку сборной СНГ попали ветераны советского, российского, армянского, узбекского и таджикского футбола, в том числе Ринат Дасаев, Евгений Ловчев, Олег Романцев, Марат Кабаев, Вагиз Хидиятуллин, Валерий Шмаров, Виктор Лосев, Хорен Оганесян, Андрей Пятницкий, Егор Титов, Андрей Тихонов, Андрей Федоров, Мирджалол Касымов, Азамат Абдураимов, Мухсин Мухаммадиев.

В качестве арбитров встречу обслуживали первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов и член исполкома КФС Бахадыр Кочкаров. Комментировать встречу доверили Григорию Твалтвадзе.

Источник - fergana.media
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