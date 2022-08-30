День независимости Киргизии в Чункурчаке. Сооронбай Жээнбеков приехал на празднование

14:26 31.08.2022

Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



Сегодня на джайлоо Чункурчак проходит празднование Дня независимости страны и 200-летия исторического деятеля Канай уулу Байтика (Байтика баатыра).



На мероприятии присутствуют экс-президенты Сооронбай Жээнбеков, Роза Отунбаева, первая леди Айгуль Жапарова, члены кабинета министров во главе с его председателем Акылбеком Жапаровым, чиновники из администрации главы государства, депутаты, послы разных стран, предприниматели, культурные, общественные деятели и другие.







В общей сложности на праздник приглашены более 1 тысячи гостей со всех уголков Кыргызстана.



В честь праздника на джайлоо установили этно-городок. Организованы состязания по 15 видам национальных игр и концертная программа.