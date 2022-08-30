"Добиться независимости было непросто" - Шавкат Мирзиеев

14:32 31.08.2022

Шавкат Мирзиеев принял участие в мероприятии в связи с Днем памяти жертв репрессий. Более 100 лет назад 100 тысяч соотечественников были репрессированы, 13 тысяч расстреляны. "Почему?.. У режима было понимание, что они способны освободить нашу Родину, привести ее к процветанию", - сказал президент.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утром 31 августа посетил аллею "Шахидлар хотираси" ("Память жертв репрессий") в Ташкенте. Как сообщает пресс-служба главы государства, на состоявшемся здесь мероприятии были прочитаны суры из Корана и молитвы в память об ушедших, затем был подан поминальный плов.



31 августа отмечается как День памяти жертв репрессий с 2001 года. В прошлом году был реконструирован Музей памяти жертв репрессий. Аналогичные музеи открыты в Каракалпакстане и во всех областях страны. В этом году в музее организована экспозиция, посвященная 100-летию отправки студентов-джадидов на обучение в Германию.



Глава государства посетил музей и ознакомился с экспозицией.



"Мы не зря каждый раз приходим сюда и почитаем их память. Добиться независимости было непросто. Хотя независимость и была обретена 31 год назад, наши деды пытались сделать это более 100 лет назад. 100 тысяч наших соотечественников были репрессированы, 13 тысяч беспощадно расстреляны. Почему? Потому что они были нашими величайшими героями, достоянием нации. Знали по два-три языка. У режима было понимание, что они способны освободить нашу Родину, привести ее к процветанию. В этом месте кажется, будто слышны их голоса", - сказал Шавкат Мирзиеев.



Президент подчеркнул, что этот период истории еще до конца не изучен, и исследования по выявлению жертв репрессий и восстановлению памяти о них должны быть продолжены.



"Я дал поручение найти - даже если это клочок бумаги - документы, касающиеся судьбы этих людей, выделить на это столько средств, сколько потребуется. В результате в последние годы стали известны имена многих жертв репрессий. Мы восстанавливаем память о наших предках-героях ради справедливости. За последний год 235 таких наших соотечественников были оправданы Верховным судом Узбекистана. Мы создаем музеи и школы имени наших дедов. Построили школу Абдуллы Кадыри и установили ему памятник в центре Ташкента. Почему? Чтобы люди, проходя мимо, смотрели и задумывались о том, кем были их предки, чтобы знать их произведения. Или же сколько трудностей было с восстановлением памяти о Чулпане? Сегодня мы говорим: спускайтесь вниз, идите в народ, ведь наша сила в народе. Так же говорил Чулпан. Эти добрые дела нельзя останавливать. Необходимо выпускать новые книги и фильмы", - сказал глава государства.



"Тоталитарный режим не ограничивался только уничтожением джадидов. Еще в 80-х годах прошлого века тысячи наших соотечественников были брошены в тюрьмы и подверглись преследованиям под разными клеветническими предлогами", - отметил он.



"По дороге сюда я задумался об этом. Если говорить, что события 30-х годов - это далекая история, то как же быть с „хлопковым" делом?! Они придумали ложные обвинения, чтобы подавить наших лидеров. Что, в других республиках не было недостатков? Такие болезненные события никогда не могут быть забыты. В праздники и мирные дни, как сегодня, мы должны пропустить это через наши сердца и донести до нашей молодежи", - сказал Шавкат Мирзиеев.



Он также отметил, что мир становится все более тревожным, и в такой ситуации необходимо быть начеку и действовать взвешенно.



"Как видите, в мире усиливаются конкуренция и угрозы. Чтобы быть к этому готовыми, необходимо всегда сохранять бдительность. Вместе с благодарением за нашу нынешнюю мирную и свободную жизнь нужно укреплять наш фундамент будущего. Как укреплять? Через знания. Если мы, вдохновившись величием наших предков, усовершенствуем образование во всех сферах, мы ни в чем не будем уступать самым развитым странам. Если мы будем хорошо учить наших детей, результат будет лучше, чем мы ожидаем. Наша независимость будет непоколебимой и вечной", -подчеркнул президент.